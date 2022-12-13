映画『ゆるキャン△』なでしこ、リンのニット帽を再現！二次元コ…
［コスパグループ株式会社］
公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ゆるキャン△』より新グッズを発表した。
映画『ゆるキャン△』"各務原なでしこ""志摩リン"それぞれのニットキャップを再現した「なでしこの帽子」「リンの帽子」が二次元コスパより発売決定です。
加えて、『ゆるキャン△』からは、「描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）」「キャンプグルメ Tシャツ」もラインナップいたしました。
これらは、12月30日(金)・31日(土)東京ビッグサイトで開催の〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]および、作中に登場した「聖地」山梨県や静岡県の一部正規取扱店にて先行販売も実施致します。
商品情報
「映画『ゆるキャン△』 なでしこの帽子」／リンの帽子
■2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
〈浩庵キャンプ場〉〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉
〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
一般販売：2023年3月中旬
サイズ：Mens FREE ／ 素材：綿100％
価格：各3,410円（税込）
描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）
■2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉
〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
一般販売：2023年3月上旬
サイズ：[本体]（約）縦20.2cm×横12cm [台座]（約）縦8.2cm×横3.9cm
価格：2,530円（税込）
キャンプグルメ Tシャツ
■2022年12月30日(金)・31日(土)
〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
〈浩庵キャンプ場〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉
〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
一般販売：2023年2月下旬
価格：3,190円（税込）
(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会
関連リンク
・【株式会社コスパ】／〈コミックマーケット101〉グッズ販売情報
┗ https://nijigencospa.com/special/comiket/
・【二次元コスパ】／『ゆるキャン△』グッズ一覧
┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/01662/mode/series
・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc
┗ https://twitter.com/cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）
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