［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ゆるキャン△』より新グッズを発表した。







映画『ゆるキャン△』"各務原なでしこ""志摩リン"それぞれのニットキャップを再現した「なでしこの帽子」「リンの帽子」が二次元コスパより発売決定です。





加えて、『ゆるキャン△』からは、「描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）」「キャンプグルメ Tシャツ」もラインナップいたしました。



これらは、12月30日(金)・31日(土)東京ビッグサイトで開催の〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]および、作中に登場した「聖地」山梨県や静岡県の一部正規取扱店にて先行販売も実施致します。







商品情報









「映画『ゆるキャン△』 なでしこの帽子」／リンの帽子

■2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売

■2022年12月下旬

〈浩庵キャンプ場〉〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉

〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売

一般販売：2023年3月中旬

サイズ：Mens FREE ／ 素材：綿100％

価格：各3,410円（税込）





描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）

■2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売

■2022年12月下旬

〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売

一般販売：2023年3月上旬

サイズ：[本体]（約）縦20.2cm×横12cm [台座]（約）縦8.2cm×横3.9cm

価格：2,530円（税込）





キャンプグルメ Tシャツ

■2022年12月30日(金)・31日(土)

〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売

■2022年12月下旬

〈浩庵キャンプ場〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉

〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売

一般販売：2023年2月下旬

価格：3,190円（税込）





(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会



関連リンク



・【株式会社コスパ】／〈コミックマーケット101〉グッズ販売情報

┗ https://nijigencospa.com/special/comiket/

・【二次元コスパ】／『ゆるキャン△』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/01662/mode/series

・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。



商品に関する詳細、お問合せ先



コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）