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映画『ゆるキャン△』なでしこ、リンのニット帽を再現！二次元コスパより発売。〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブースほかにて先行販売も決定【株式会社コスパ】

［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ゆるキャン△』より新グッズを発表した。



映画『ゆるキャン△』"各務原なでしこ""志摩リン"それぞれのニットキャップを再現した「なでしこの帽子」「リンの帽子」が二次元コスパより発売決定です。


加えて、『ゆるキャン△』からは、「描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）」「キャンプグルメ Tシャツ」もラインナップいたしました。

これらは、12月30日(金)・31日(土)東京ビッグサイトで開催の〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]および、作中に登場した「聖地」山梨県や静岡県の一部正規取扱店にて先行販売も実施致します。



商品情報




「映画『ゆるキャン△』 なでしこの帽子」／リンの帽子
■2022年12月30日(金)・31日(土)
　〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
〈浩庵キャンプ場〉〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉
〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
　一般販売：2023年3月中旬
　サイズ：Mens FREE　／　素材：綿100％
　価格：各3,410円（税込）


描き下ろし 冬キャン志摩リン アクリルスタンド（大）
■2022年12月30日(金)・31日(土)
　〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
　〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉〈富士山レーダードーム館〉
　〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
　一般販売：2023年3月上旬
サイズ：[本体]（約）縦20.2cm×横12cm [台座]（約）縦8.2cm×横3.9cm
価格：2,530円（税込）


キャンプグルメ Tシャツ
■2022年12月30日(金)・31日(土)
　〈コミックマーケット101〉GEE!STOREブース[南展示棟1・2ホール No.342]先行販売
■2022年12月下旬
　〈浩庵キャンプ場〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈エルク〉
　〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉先行販売
　一般販売：2023年2月下旬
　価格：3,190円（税込）


(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会

関連リンク

・【株式会社コスパ】／〈コミックマーケット101〉グッズ販売情報
https://nijigencospa.com/special/comiket/
・【二次元コスパ】／『ゆるキャン△』グッズ一覧
https://nijigencospa.com/itemlist/id/01662/mode/series
・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc
https://twitter.com/cospa_inc

発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）

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