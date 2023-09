[株式会社ドワンゴ 広報部]

株式会社ドワンゴは、2023年9月7日(木)にアーティスト"SERINA"の公式ファンクラブ「SERINA OFFICIAL FANCLUB」をオープンします。







2022年7月にヴォーカルグループを卒業し、2023年9月よりソロシンガーとして再始動したアーティスト"SERINA"。彼女の全てが詰まったSERINA OFFICIAL FANCLUBでは、会員限定でライブの先行チケットに応募できるほか、生放送、ライブ映像、ブログ、フォトギャラリーなど各種コンテンツを楽しむことができます。

また、開設を記念して、2023年9月13日(水)21時から同ファンクラブサイトにて開設記念生放送を行います。放送では重大発表をはじめ、ファンの方からのリクエストソングを歌う企画も予定しています。



さらに、早期入会キャンペーンとして、2023年10月7日(土)23:59までに【常連さん-年額プラン-】に入会いただいた方へ、サイン入り2枚1組のポストカードをもれなく差し上げます。





「SERINA OFFICIAL FANCLUB」





URL: https://serina-official.com/

※対応デバイス:PC/タブレット/スマートフォン



会費





【常連さん -年額プラン-】6,600円(12ヶ月/税込)

【一見さん -月額プラン-】550円(1ヶ月/税込)

※各キャリア決済、クレジットカード決済、Paypal、コンビニ支払い、Pay-easyに対応



「SERINA OFFICIAL FANCLUB」コンテンツ一覧(不定期更新)





◆LIVE - 会員限定生放送

ここでしか見られない会員限定のSERINAの生放送番組を配信!



◆MOVIE

生放送のアーカイブ動画や不定期で会員限定動画を公開予定!



◆NEWS

SERINAの情報、スタッフからのお知らせなど、様々なニュースを配信!



◆BLOG

SERINA自身が書いたBLOGをお届け。ユーザーはBLOGにレスポンスできます。



◆PHOTO

SERINAの限定写真やプライベートショットなど様々なSERINAを写真でお届けします。



◆ライブ・イベントチケット先行

SERINAが出演するライブイベントのチケット先行受付にご参加いただけます。

※公演によっては実施が行えない場合がございます。また、抽選制のチケット販売の場合、お席を確約するものではありません。実施に伴う条件は公演によって異なりますので、予めご了承ください。



◆会員証 (常連さん -年額プラン-限定)

FANCLUBオリジナルの会員番号入りの会員証を発行。

※ご入会時期により、お届け時期が変動する場合があります。発送遅延が想定される場合は、NEWSやメール等でご案内します。



◆バースデーメールの配信 (常連さん -年額プラン-限定)

会員の方のお誕生日にSERINAからのバースデーメッセージを送信いたします。



SERINAプロフィール







誕生日:6月1日

血液型:A型



2022年7月にヴォーカルグループを卒業。2023年9月よりソロシンガーとして再始動。

楽曲やライブパフォーマンスなど音楽活動だけに留まらず、新たなエンターテインメントを表現していく。





Instagram: https://www.instagram.com/06_serina_01/

TikTok:https://www.tiktok.com/@06_serina_01

Twitter:https://twitter.com/06_serina_01

YouTube:https://www.youtube.com/@SERINA0601





「sheeta」について(https://www.sheeta-info.com/)





国内最大級の動画プラットフォーム「ニコニコ」を運営する、dwangoのIT技術とノウハウにより開発された、最新型のファンクラブ運営サービスです。ファンクラブ運営に必要な基本機能はもちろんのこと、最高品質の「生放送」「動画配信」機能(ブロードキャスト機能)をはじめ、さまざまな集客・収益化機能を標準搭載しています 。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:46)