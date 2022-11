[JR-Cross]

開催期間:2022年11月11日(金)~11月27日(日)/この時期だけのメニューや限定デザインの雑貨の販売、POP UP SHOPの出店も!



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)と株式会社ジェイアール東日本都市開発(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:根本 英紀)、 東京ステーション開発株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:宇田川 享)は、運営するエキュートエディション有楽町・エキュートエディション新橋・日比谷OKUROJI・日比谷グルメゾンにて、2022年11月11日~27日の期間、『ドイツフェア2022』を開催します。

本フェアは、ベルリンの高架橋をモデルにドイツ人鉄道技師が設計したJR有楽町駅~新橋駅にある赤レンガアーチ高架橋を活かした空間が特徴の4施設が連携する企画です。期間中は、この時期だけのメニューや限定デザインの雑貨の販売、期間限定ショップの出店などをおこないます。











フェア概要



フェア名称:ドイツフェア2022

開催期間:2022年11月11日(金)~11月27日(日)

参加施設:エキュートエディション有楽町・新橋・日比谷OKUROJI・日比谷グルメゾン

展開内容:ドイツ関連商品の販売、フードメニューの提供、イベントの開催





イベント1. 『ドイツフェア2022』開催記念「巨大ガチャ抽選会」







4施設で使えるお買物券やドイツにちなんだアイテムが当たる巨大ガチャ抽選会を

開催します。特賞はうれしいお買物券1万円分です。



開催期間:2022年11月11日(金)~13日(日) 各日11:00~19:00

※1日200カプセル限定、なくなり次第終了

開催場所:日比谷OKUROJI H03区画前

価 格:1回1,000円※お一人様1日5回まで

※1,500円分または3,000円分のお買物券が当たります。(各施設ランダム)







イベント2. 期間限定「POP UPショップ」









AMPELMANN(雑貨)

出店期間:2022年11月11日(金)~27日(日)

営業時間:11:00~ 19:00

出店場所:日比谷OKUROJI H03区画

アンペルマングッズなど、ドイツに関連したグッズを販売。アンペルマンは、旧東ドイツの歩行者信号機に使われていたピクトグラムで、交通安全のシンボルとしても大人気です。





ドイツ生活雑貨のお店 SANSYU (雑貨)

出店期間:2022年11月11日(金)~27日(日)

営業時間:11:00~ 19:00

※営業時間は都合により変更する場合があります。

※11月16日(水)は15:00開店予定です。

出店場所:日比谷OKUROJI G13区画

MAWA・fashy・Halio・Börnerなど、ドイツの高品質な生活雑貨を販売します。人気のマワハンガーからクリスマスギフトまで、奥深いmade in Germanyの世界をお楽しみください。







AIGNER,BREE,PORSCHE DESIGN (ファッション)

出店期間:2022年11月11日(金)~27日(日)

営業時間:月~金12:00~ 19:00 / 土日祝11:00~ 19:00

※各ブランドの出店期間は日比谷OKUROJIホームページをご確認ください。

出店場所:日比谷OKUROJI G15区画

ドイツラグジュアリーブランドが期間限定で日比谷に集結。「アイグナー」、「ブリー」、「ポルシェデザイン」の人気アイテムを揃えております。この機会にお立ち寄りください。





スペシャル イベント(日比谷OKUROJI G15区画)

11/19(土)・20(日)にポルシェデザインレーシングシュミレーターイベント、11/26(土)・27(日)にアイグナークリスマスマーケットを開催します。

※詳細は日比谷OKUROJIホームページをご確認ください。







販売商品のご紹介(商品の一例、価格は全て税込)



各施設では、ドイツを代表する家庭料理や創作料理、ドイツビールにお酒など、ドイツを感じるフードメニューをはじめ、ドイツカラーや赤レンガの色を表現した雑貨などドイツにまつわる商品を多数ご用意いたします。



■エキュートエディション新橋・エキュートエディション有楽町





(左から)

アイスバイン 1皿2,750円(エキュートエディション新橋/le petit IMBISS)

ソーセージ盛り合わせ 1皿1,480円(エキュートエディション新橋/伊勢角屋麦酒)

ロールモップス 1皿370円(エキュートエディション新橋/立食い寿司 根室花まる)





(左から)

自社醸造本格ドイツスタイルビール パイント1,150円/ハーフ750円(エキュートエディション有楽町/TOKYO ALEWORKS STATION TAPROOM)

厳選ドイツワイン飲み比べ放題 30分1,100円(エキュートエディション有楽町/nomunoEXPRESS)

DJナイト~ドイツルーツの音楽をDJがプレイします~(エキュートエディション有楽町/THE STAND)※11月19日(土)20:00~、20日(日)17:00~



■日比谷OKUROJI





(左から)

SCHMATZ 2種のドイツビール 1本1,000円(HIBIYA SIDE/PUBLIC HOUSE Little GANG)

“シーボルト”白フランケンワイン 1杯1,400円(GINZA SIDE/焼貝あこや 日比谷)

スリアーズシングルモルトウイスキー 1ショット1,500円(GINZA SIDE/WHISKY HOUSE MADURO)





(左から)

アイスバインのビール煮込み 1皿3,300円(GINZA SIDE/ジェーエス・レネップ~hanare~)※1日5皿限定

ハンバーグ 1枚2,200円(HIBIYA SIDE/Teppanyaki 10 steak&lobster)

フラムクーヘン 1枚800円(HIBIYA SIDE/SOLIEL)





(左から)

カスタマイズ傘 レンガ/赤レンガ 1本7,700~8,800円(GINZA SIDE/Tokyo noble*)

限定モデル〈MIZ JAPAN〉ドイツカラー 1本81,400円(HIBIYA SIDE/さばえめがね館 東京店)※各色1本限定 計3本

茜染めレンガ色ストール 1枚6,600~11,000円(GINZA SIDE/水野染工場)※10枚限定



■日比谷グルメゾン





(左から)

特製手仕込み豚ヒレ肉のシュニッツェル 1皿3,080円(SCHMATZ BEER HALL)

ドイツソーセージ2種盛り 1皿990円(DRAスタンド)

シャンピニオンヴルスト 1皿780円(金澤味噌ラーメン神仙)





(左から)

ジャーマンポテト 1皿600円(中華そばふくもり)

ポテトンコツ 1杯900円(博多新風)

ドイツビール各種 1本780円(串焼 黒松屋)





日比谷100年通り商店会 ドイツ関連ショップのご紹介







バーデンバーデン(ドイツ料理)

ホフブロイ・ミュンヘン醸造所から直輸入の樽生ビール各種を抜群の鮮度でリーズナブルにご提供します。

URL:https://badenbaden-net.com/



ドイツ居酒屋 JSレネップ(ドイツ料理)



ドイツより直輸入した樽生ビールや日本では希少な樽生もご用意しています。ドイツ料理・ドイツビールが初めての方にもお楽しみ頂けます♪

<11/11~27 期間限定特典>

牛肉のビール煮込み 1,580円→1,100円

ドイツ樽生ビール3杯セット 1,520円→1,100円

※1日20ケ、20セット限定

URL: https://a722200.gorp.jp/









