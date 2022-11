[株式会社 ヤマダホールディングス]

アクションRPG『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』を快適に遊ぶための、インテル最新プロセッサー搭載モデル



株式会社ヤマダデンキ(本社:群馬県高崎市、代表取締役社長:上野善紀)は、TSUKUMO(ツクモ)ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、スクウェア・エニックスとトライエースによるRPG 「スターオーシャン」シリーズの最新作、『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』推奨ゲーミングPC2機種を11月30日(水)より発売いたします。











新モデルの特長



『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』動作検証済みの推奨PC







『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』は、スクウェア・エニックスとトライエースによるRPG 「スターオーシャン」シリーズの最新作です。

本シリーズは1996年に第1作が発売され、現在までにナンバリング5作、外伝1作、スマートフォンタイトル1作が制作されています。

SFとファンタジーという二つの世界観が融合したストーリー、豊富なプレイアブルキャラとサイドストーリー、簡単操作で爽快な戦闘が楽しめるバトルシステムなどが特色のタイトルです。

特設ページ:https://www.jp.square-enix.com/so6/



高性能な 第13世代インテル(R) Core™ プロセッサーを搭載





最新の 第13世代インテル(R) Core™ プロセッサーを搭載。最適化された設計によるクロックの向上とともにパフォーマンスが飛躍した「Performance Core」と、エネルギー効率の高い「Efficient Core」の2種類のコアを搭載した新しいパフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーが、新時代のゲーム体験とクリエイティブなマルチタスク処理を可能にしました。



安定性・耐久性に優れるASUS製 TUF Gaming シリーズのマザーボード採用

TUF Gamingシリーズは、最新のインテル(R)プラットフォームの重要な要素を抽出し、それらをゲーム対応機能と実証済みの耐久性と組み合わせています。

ミリタリーグレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却オプションのセットで設計されたマザーボードは、揺るぎないゲームの安定性を備えた堅実なパフォーマンスを提供します。

※GB5J-A221B/SOは「ASUS TUF GAMING B660M-E D4」を搭載

※GA7J-B221ZB/SOは「ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4」を搭載



お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制を実現、これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。



標準構成仕様(BTOによるカスタマイズ可能)



G-GEAR 『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』推奨PC|GB5J-A221B/SO

税込価格: 234,800円





プロセッサー: インテル(R) Core™ i5-13600KF プロセッサー

グラフィックス: NVIDIA(R) GeForce RTX™ 3060(ビデオメモリ12GB)

メモリ: 16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

チップセット: インテル(R) B660(ASUS TUF GAMING B660M-E D4)

システムドライブ: 1TB SSD(M.2規格 / NVMe接続)

電源ユニット: 定格750W 80PLUS GOLD対応

ケース: G-GEAR Aim ミニタワーケース (5TJ9-T)

OS: Windows 11 Home(64ビット版)

※受注生産方式(BTO)によりスペックはカスタマイズ頂くことが可能です。



G-GEAR 『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』推奨PC|GA7J-B221ZB/SO

税込価格: 304,800円





プロセッサー: インテル(R) Core™ i7-13700KF プロセッサー

グラフィックス: NVIDIA(R) GeForce RTX™ 3070(ビデオメモリ8GB)

メモリ: 16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

チップセット: インテル(R) Z690(ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)

システムドライブ: 1TB SSD(M.2規格 / NVMe接続)

光学ドライブ: DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応)

電源ユニット: 定格850W 80PLUS GOLD対応

ケース: G-GEAR ミドルタワーケース(69JD)

OS: Windows 11 Home(64ビット版)

※受注生産方式(BTO)によりスペックはカスタマイズ頂くことが可能です。



『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』推奨PCページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/so6.html



販売店舗と発売開始日



今回発表する新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、11月30日(水)より発売を開始いたします。



ツクモ店舗(https://tenpo.tsukumo.co.jp/)

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモ日本橋店

ツクモ福岡店



ツクモネットショップ(https://shop.tsukumo.co.jp/)



法人営業部(https://houjin.tsukumo.co.jp/)



本製品に関する詳細情報



TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/



G-GEARゲーム推奨モデルページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/



TSUKUMO (ツクモ)について



ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO(ツクモ)ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。

前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国9店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

「日本初の女性スタッフのみで運営するパソコン専門店」「日本初のロボット専門店」等、「日本初」に積極的にチャレンジしてきたTSUKUMOスピリットを忘れず、初音ミクやホロライブ、デス・ストランディングとのコラボ商品の企画・販売などさまざまな企業様と提携し、常に「お客様の期待の先を提案するプロ」として歩んでいきます。



また、TSUKUMOオリジナルブランドとして、ゲーミングPC「G-GEAR」、スタンダードPC「eXcomputer」の2モデルのBTOパソコンをご用意し、ユーザーにあった幅広いモデルの企画・製造・販売をおこなっています。

高品質・高性能なPCとしてゲームをプレイする方だけでなく、プロカメラマンやCGクリエイターの他、動画配信機材として著名VTuberの皆様からも多くの支持をいただいております。



ツクモ案内URL:https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ:https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報:https://tenpo.tsukumo.co.jp/



