[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、JLPGA公式 初の応援アプリゲーム「女子プロゴルフ ヒロインコレクション」のティザーサイト公開を記念しまして「女子プロゴルファー コメントリレー動画キャンペーン」を本日からスタートしましたことをお知らせいたします。







■「女子プロゴルファー コメントリレー動画キャンペーン」開催!

本キャンペーンは、女子プロゴルファー7名による、12月中旬までコメントをリレー形式で繋ぐ動画キャンペーンです。

本日11月7日(火)、トップバッターとしましてInstagramにて申ジエ選手よりスタートいたします。

公式Instagramをフォロー&次の選手を予想してコメントしてください。正解者の中から抽選で3名様に「申ジエ選手直筆サイン色紙」をプレゼント!さて、次のコメントを繋ぐのはどの選手か?どうぞご期待ください!



■キャンペーン期間

第一弾:2023年11月7日(火)18:00~11月12日(日)23:59 以後12月中旬まで、随時リレー開催!







■参加条件

1.Instagramの「女子プロゴルフ ヒロインコレクション」のアカウントをフォロー

2.次の選手を予想してコメント



■賞品詳細

正解者の中から抽選により「申ジエ選手直筆サイン色紙」を3名様にプレゼント



▼公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/heroinecolle





■「ヒロインコレクション」とは

“集める・育てる・応援する” をコアメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる”JLPGA公式 初の応援アプリゲームです。



応援コンテンツ(機能)は5つ!

●お気に入りの女子プロゴルフ選手のカードを集める「デジタルカードコレクション」。

●年間女王を目指す「育成&ゴルフシミュレーション」。

●実際のトーナメントと連動した「トーナメント予想ランキング」。

●ゲーム内推し活「選手応援コンテンツ」

●ツアー会場に訪れてチェックイン「トーナメント会場チェックイン」





基本情報

タイトル:『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』(略称:ヒロコレ)

ジャンル:スポーツ

対応OS: iOS / Android OS

配信開始日:2024年春予定

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:http://jlpgaherocolle.jp

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/heroinecolle

公式Instagram: https://www.instagram.com/heroinecolle



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved







日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)について

会社名:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

代表者:会長 小林浩美

所在地:東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年:1967年

URL: https: //www.lpga.or.jp/









グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-20:16)