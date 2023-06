[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

NetEase GamesとWarner Bros. Gamesは本日、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』2023年6月27日に全世界でリリースされることが決定したことを発表します。そしてホグワーツの戦いから10年後の新たな物語を、これまでにない美しいアートスタイルで表現した新たなゲームプレイトレーラー[https://youtu.be/7wrDOEhobJc]を公開しました。本作は、iOSおよびAndroid端末でプレイ可能な基本プレイ無料の魔法ワールドRPGゲームです。現在、事前登録を受け付けており、リリース後に限定ボーナスを受け取ることができます。



NetEase GamesとWarner Bros. Gamesが共同開発・共同パブリッシングを行う『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、魔法ワールドにインスパイアされた、新しいモバイルゲームやビデオゲーム体験を創造するレーベルであるPortkey Gamesがグローバル展開する最新作となり、プレイヤーは自身の冒険の物語を紡いでいくことになります。



『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、基本無料でプレイでき、夢中になれるカード収集(CCG)要素および多人数参加型(MMO)要素を戦略RPGに融合させた、魔法使いの「決闘」を遊ぶことができます。プレイヤーはホグワーツに通う生徒として、各寮に組み分けされ、おなじみの先生や新しい先生たちの「授業」を受けたり、「禁じられた森」を探検したり、「舞踏会」で友人と踊ったり、さまざまな体験を発見することができます。



プレイヤーが成長するにつれて、カードを通じて唱えることのできる呪文を学んでいきます。プレイヤーは、これらの呪文をマスターし、ユニークな戦略を立てて、どのタイミングで何を唱えるかを学びながら、難易度の高い試練を乗り越え、他のプレイヤーたちと決闘で戦い、魔法を極めるための輝かしい旅に出ます。



■ 『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』とは?

NetEase GamesとWarner Bros. GamesがPortkey Gamesのレーベルのもと共同開発した『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、リアルタイムストラテジーとRPGの要素を取り入れたトレーディングカードゲームです。プレイヤーは、ホグワーツ魔法魔術学校の新入生としてホグワーツ特急に乗り、多くの新しいクラスメートや友人と出会い、呪文を習い、魔法ワールドを探索しながら、魔法を極めるための輝かしい旅に出ます。

提供プラットフォーム:iOS・Android・Windows PC

配信予定日:2023年6月27日

ゲームジャンル:魔法ワールドRPG

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

デベロッパー:NetEase Games× Warner Bros. Games



■ NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesがパブリッシングおよび開発したタイトルには、「ハリー・ポッター:魔法の覚醒」「荒野行動」「第五人格」「NARAKA: BLADEPOINT」などがあります。また、ワーナー・ブラザースやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。グラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、Jar of Sparks、 Jackalyptic Games、Quantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションすることにより、NetEase Gamesは、世界中のゲームファンに革新的なゲーム体験を届けられるよう国際的なスタジオを強くサポートしています。詳しい情報については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。



■ Warner Bros. Games について

Warner Bros. Gamesは、コンソール、モバイル、携帯型ゲーム機、PCベースのゲームなどあらゆるプラットフォームにより、インタラクティブ空間向けのエンターテイメントコンテンツを、自社およびサードパーティのゲームタイトルを通じて提供する、世界的に一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサーそして流通業者です。詳しい情報については、www.warnerbrosgames.com をご覧ください。



■Portkey Gamesについて

Warner Bros. GamesのPortkey Gamesは、モバイルやコンソールゲームによる新たな魔法ワールド体験を創造するために立ちあげられたゲームのレーベルです。プレイヤーは、J.K.ローリングの原作にインスパイアされながら自分自身の冒険を体験することができるのです。 Portkey Gamesは、プレイヤー自身がストーリーを選択し、魔法ワールドの設定に係りながら、新しくユニークな体験を創る機会を提供します。本レーベルは、ゲーマーやファンが魔法ワールドの世界に没入し、自分だけの魔法ワールドの物語を定義できる新しいゲーム体験を提供するために設立されました。



WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS Publishing Rights (C) J.K. Rowling. HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.





WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)



