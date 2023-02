[イングレート・ジャパン株式会社]





最大40%オフ!2023年2月16日(木)まで、撮影が楽しくなる機材が揃うPERGEAR公式サイト(https://pergear.co.jp/)にて、バレンタインキャンペーンを開催いたします。多く商品が大幅プライスダウンで、クーポンコードが不要です。ぜひお見逃しなく!





セール詳細





・販売先:

PERGEAR公式サイト

http://bit.ly/3IagEsX



・開催期間

2023.02.09(木)-2023.02.16(木)



今回のセールで大幅値引きの注目商品を、ピックアップしてご紹介します。



▼7Artisans WEN 35mm F2.0 マークII







元値:¥38,800

割引:¥9,700 OFF

最終価格:¥29,100

リンク:http://bit.ly/3YzRPfn

7Artisans M 35mm F2.0 II は、10 枚の絞り羽根と大きな F2.0 絞りを備えており、より優れたボケ効果と夢のような焦点の合っていない画像を提供し、創造的なインスピレーションをもたらします。



▼TECHING 蒸気機関エンジンモデル





元値:¥45,452

割引:¥13,636 OFF

最終価格:¥31,816

リンク:http://bit.ly/3JSI0oK

蒸気機関車モデル全体が完全に金属で作られています。絶妙な装飾モデルであるだけでなく、実際の蒸気機関車の運転をシミュレートできるシミュレーション動的モデルでもあります。ギフトプレゼント、コレクションとして最適です。



▼Hohem iSteady Pro 3





元値:¥12,999

割引:¥5,200 OFF

最終価格:¥7,799

リンク:http://bit.ly/3K2nq5k

DJI OSMO Action/GoPro Hero 8/7/6/5/4/3/Insta360/YI Camなどより多くのアクションカメラと交換性があるiSteady Pro 3は安定システムを強化されて手振れなしの滑らなか画像を撮れます。日常のvlogやスポーツムーブメントなど、いつものようにスムーズな映像を撮ることが可能です。



▼Pergear 512GB 高速メモリーカード





元値:¥25,970

割引:¥4,000 OFF

最終価格:¥21,970

リンク:http://bit.ly/3Yjw6Zt

512GBの大容量メモリーカード、連続モードの写真とビデオ (4K120P、8K30P) の容量と速度の組み合わせで、700MB/秒の安定した持続書き込み速度を提供します。撮影時のメモリー不足を心配する必要はありません。



▼Trisio Lite 2 360度VRカメラ







元値:¥50,932

割引:¥10,186 OFF

最終価格:¥40,746

リンク:http://bit.ly/3Xhr12C

23MP静止画のRICOH THETA Z1に対して、360度カメラの「Lite 2」は、歪みの少ない非球面の光学F2.3レンズとソニーセンサーを採用することで、ボタンを押すと、8K32MPの高解像度静止画を撮れることが可能です。イベント、展示会、不動産など様々なシーンで最適です。



▼AstrHori 18mm F8





元値:¥19,199

割引:¥1,920 OFF

最終価格:¥17,279

リンク:https://bit.ly/3loWUcj

小型・軽量化:堅牢性、軽量性、信頼性に優れたフルメタルデザインを採用し、重量はわずか164gです。狭い場所での撮影、広大な風景の前での撮影など、広い視野が必要なシーンでは、18mm F8.0シフトレンズが活躍します。



▼PERGEAR 60mm F2.8









元値:¥24,000

割引:¥4,050 OFF

最終価格:¥19,950

リンク:http://bit.ly/3lmbtxp

臨場感あふれる実物大の最大2倍倍率と最短撮影焦点距離19.1cmを実現し、近接した被写体の撮影に適しています。また、マニュアルフォーカスを採用しており、フォーカス距離と被写界深度の目盛りが付いているため、正確なピント合わせが可能です。



▼InfiRay TS2 Plus 8mm





元値:¥46,600

割引:¥4,390 OFF

最終価格:¥42,210

リンク:http://bit.ly/3YhlEBR

InfiRay T2S Plusは、マートフォン用8mmマクロスサーマルカメラです。熱損失、絶縁状態、電気問題、水害PCB、マイクロ回路の発見、建物の空調検出など、様々な用途で使用されています。



★その他の製品情報については、イベントページでご確認ください





●撮影の楽しさを広げるPergear

" Pergear "は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち" Pergear "の願いです。

近年、新たなDIYカテゴリの3Dプリンター、彫刻機、エンジンモデルなどを導入された。



■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要

主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。

所在地 :東京都台東区台東1−29−3 イースタンクロスアキバ

設立 : 2016年

URL : https://pergear.co.jp/

公式Twitter :https://twitter.com/pergear_japan

事業内容 :撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務



