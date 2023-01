[株式会社ウカ]







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は1月24日(火)から、忙しくてめんどくさがりでよくばりな大人のために、ヘアケアのサブスクリプション(定期購入)をスタートします。



「忙しくてうっかり買い忘れちゃった。」「買うタイミングを考えるのがめんどう。」「スペシャルな価格で買える分、新商品も試してみたい!」 そんなお客さまにぴったりなオーダーメイドのサブスクリプションです。



ライフスタイルに合わせて、購入サイクルをカスタマイズ、季節によって定期購入商品の変更も可能。 サブスクリプションをお申し込みいただくと、定期便でお届けする商品は一律15%オフのスペシャル価格です。



初回の特典としてuka製品が届くといううれしいサプライズも。

どんなアイテムかは届くまでのお楽しみ。



そして1年間の継続で、さらなるうれしいポイントバックも。

気になるアイテムや新商品、大切な人へのギフトも、定期便とあわせて送料無料で一緒にお届け可能です。

うれしいことが世界でいちばん多いサブスクリプション(定期購入)を目指して。





【概要】

ukainnさま限定でご利用いただけるヘアケアのサブスクリプション(定期購入)サービス。

お好みで5つのサイクル(30日、45日、60日、75日、90日)からお選びいただき、一律15%オフのスペシャル価格でお届けします。商品の追加や変更も可能です。



【対象商品】

ヘアケア製品のチャビ―ボトルとリフィル

・uka Shampoo Anti-Itch Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Shampoo Wake up! Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Hair Treatment Wake up! Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Shampoo Nighty night Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Hair Treatment Nighty night Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Shampoo Wake up up up! Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Hair Treatment Wake up up up! Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Shampoo Glamorous Nighty night Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Hair Treatment Glamorous Nighty night Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka Scalp Cleansing Deep & Light Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka pH Balance Shampoo Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka for MEN E SHAMPOO Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)

・uka for MEN GT SHAMPOO Chubby Bottle(400mL) / Refill(300mL)



【うれしい4つの特典】

・初回特典としてuka製品をプレゼント ※製品はランダムにお届け

・送料無料でお届け

・サブスクリプション(定期購入)の商品は一律15%オフ

・1年間継続で1000ポイントをプレゼント





以下のURLよりお申し込みいただけます。

サブスクリプション(定期購入)フォームやQ&Aについてはこちらから。

https://uka.co.jp/ukakau/subscription



