[K-1実行委員会]

K-1 コメンテーターMichael SchiavelloをホストにK-1の最新ニュースやレジェンド/ファイターへのインタビューなどK-1の魅力を世界へ発信



K-1/Krush の運営及びジム運営する K-1 実行委員会は、K-1オフィシャルPodcast「K-1 Battle Cast」を12月15日(金)から配信することをお知らせいたします。







Spotify:https://podcasters.spotify.com/pod/show/mobius1/episodes/K-1-Battle-Cast-Episode-1-1993-the-Year-that-Time-Began-e2d9b7s





「K-1 Battle Cast」は、2024年シーズンから世界展開を宣言している「K-1」の魅力を世界中にお伝えしていく番組です。(番組は全て英語で構成されています)

この番組のコメンテーターを務めるのMichael Schiavello(マイケル・シャビロー)は、2000年代、K-1が世界150カ国以上でテレビ中継されていた時代に、番組の英語実況を務めていた人気キャスターです。また今年7月に行われたK-1の海外展開に向けた記者会見でも司会をつとめ、新旧のK-1の魅力と今後の展開に最も詳しい人物の一人です。



本日より配信する第1回目のゲストは、K-1のファウンダーである石井和義さんをお迎えし、K-1を創立した時代のお話や、今後のK-1に期待することなどを語っていただきました。

今後も、K-1レジェンドや関係者、また2024年大会へ出場する期待の選手たちなど多様なゲストへのインタビューと最新の大会情報などを交え、毎週金曜日にお伝えしてく予定です。K-1の魅力と最新情報をお届けする「K-1BattleCast」にご期待ください。



なお、海外向けK-1オフシャル「X」(https://twitter.com/K1_ReBoot)においても、本Podcastの最新情報についてお届けしていく予定です。合わせてチェックしてください!





番組紹介





K-1オフィシャルPodcast「K-1 Battle Cast」は、K-1 コメンテーターMichael Schiavelloがホストとなり、2024年シーズンから世界展開を宣言している「K-1」の魅力を世界中にお伝えしていく番組。最新大会ニュースやレジェンド/注目選手へのインタビューなどで構成され、毎月4回お届けをしていく予定。





ホスト紹介 Michael Schiavello(マイケル・シャビロー)





オーストラリアのスポーツコメンテーター、ジャーナリスト。

AXS TV, K-1, Dream, Maximum Fighting Championship, King of the Cage, ONE Championship and The Contender Asia.でコメンテーターを務めている。また、世界中で50以上の出版物に寄稿しており、ブリッツ・マガジンの編集長、2009年までインターナショナル・キックボクサー誌の編集長を務めた。

インサイド・スポーツ誌の特集ライターを務め、史上最年少でベスト・オーストラリアン・スポーツ・ライティング・アワードの殿堂入りを果たしている。





番組概要





・番組名: 「K-1 Battle Cast」

・更新日:12月15日第1回目配信。12月中は不定期。

1月以降は毎週金曜(月4回)予定

・番組X(Twitter) https://twitter.com/K1_BattleCast

・番組Facebook https://www.facebook.com/groups/1507497343434632

・番組ハッシュタグ:#k1battlecast

・配信先:Spotify

https://podcasters.spotify.com/pod/show/mobius1/episodes/K-1-Battle-Cast-Episode-1-1993-the-Year-that-Time-Began-e2d9b7s



そのほか、Amazon Music、Apple Podcasts、Google Podcastsなどでも順次配信予定です。

配信時は番組SNSなどでお知らせしていきます。





About 「K-1 Battle Cast」 Episode #1





・K-1 Battle Cast Episode #1: 1993 the Year that Time Began

Welcome to the first episode of K-1 Battle Cast, your new hub for all things K-1!

Join hosts, Michael 'The Voice' Schiavello and Jonathan Sherr, as they kick off K-1's Official Podcast. In this premiere, we feature an exclusive interview with the legend himself, Kancho Ishii, the founder of Seidokaikan Karate and the father of K-1.

Also, jump back in time to 1993, to the very first World Grand Prix Heavyweight tournament at Yoyogi National Gymnasium, as we recount the drama and excitement of that historic night. Plus, get the latest K-1 news and hear us answer some of your burning questions.



There's something for both long-time fans and new, this episode is packed with insights, nostalgia, and all the adrenaline-pumping action K-1 fans crave!



