米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社(以下Belkin、所在地:東京都中央区京橋)は、公式Made for MagSafe、及びMade for Apple Watch認証を取得し、iPhone 12シリーズ以降に15W、Apple Watch Series 7以降およびApple Watch Ultraシリーズに最大7.5Wで同時に高速充電が可能な「Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電ドック」を12月21日より全国の家電量販店及び Amazon.co.jp にて販売を開始いたします。







■Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電ドック

本製品は、数多く受賞されるMagSafe世界シェアNo.1*のBoostCharge Proシリーズの最新ライナップになります。15W対応の公式MagSafe充電モジュールとApple Watch高速充電モジュールを搭載し、iPhone 12シリーズ以降にMagSafeで15W、Apple Watch Series 7以降およびApple Watch Ultraシリーズに7.5Wで同時に急速充電が可能なワイヤレス充電ドックです。モジュールを調整して、iPhoneの角度を0~70度で設定できるため、スタンバイモードに最適です。また、AirPods第3世代のMagSafe対応ケースにも充電可能です。







ステンレススチールとエコフレンドリー素材を融合したプレミアム感溢れるユニークな製品本体は、金属の光沢とマットな質感でコントラストを強く演出し、ケーブルを極力排したシンプルかつ洗練されたデザインになっています。多くのiPhoneやApple Watchユーザーの期待に応えるべく、すべてのAppleデバイスに馴染む上質な素材を使用しています。長期間綺麗に使用頂けるよう指紋防止、耐スクラッチ、汚れが付きにくい加工を施し、傷がつきにくいデザインとなっております。抜群なデザインで、デスクや寝室のサイドテーブルなど、様々なインテリアや空間にマッチします。





また、Belkinの通電製品は、業界をリードする2年間のメーカー保証と最大28万円(2500ドル相当)のCEW接続機器保証(詳細はメーカーページまで)がついており、ご購入後、ベルキン製品が原因であなたのデバイスのいずれかが破損した場合、最大28万円(2500ドル相当)までの修理または交換が保証されますので、安心してお使いいただけます。

*Belkinは2021年より、サードパーティとして最も多くのMade for MagSafeワイヤレス充電器を販売。2021年から2023年までのMagSafeマグネット付き充電パッド、充電スタンド/ステーション、モバイルバッテリー、カーマウント及び車載充電器製品カテゴリ、The NPD Group Inc..米国小売追跡サービス (US Retail Tracking Service) 及びStacklineのデータに基づく。このデータは、アメリカの主要な実店舗小売業者とAmazon.com USにおける、non-private lable市場シェアを表しています。



≪製品の特徴≫



・公式MagSafeでピタッと置くだけ:公式MagSafeの充電モジュールによって15Wの 急速充電が可能なため、iPhone 12~15シリーズを素早く充電できます。磁力で貼り付けることができるため、位置がずれて充電ができないといった心配もありません。

・Apple Watchと2台高速充電:Made for Apple Watch認証を取得し、純正充電モジュール搭載のため、純正Apple Watch急速充電モジュール採用で、Apple Watch S7/S8に0%から80%までは約45分間*(Apple Watch Ultraの場合は80%まで約1時間で)充電することができます。また、AirPods Pro(第2世代)へのワイヤレス充電も対応。



・角度を0~70度で調整、スタンバイモードに最適:充電モジュールの角度を0~70度の間で調整できます。MagSafeで充電中はスタンバイモードの見やすい角度に簡単に設定できます。

・Appleデバイスに馴染む上質なデザイン:すべてのAppleデバイスに馴染むステンレススチールと上質なをエコフレンドリー素材を採用しており、マットな手触り感を実現し、長期間綺麗に使用頂けるよう指紋防止、耐スクラッチ、汚れが付きにくい加工を施し、傷がつきにくいデザインとなっております。落ち着いたチャコールとサンドカラーで、デスクや寝室のサイドテーブル、カウンターやリビングテーブルの上など、様々な場所にマッチします。また、底部のすべり止めが落下を防ぎます。

・AirPodsもMagSafeで充電:AirPods第3世代のMagSafe対応ケースにも充電可能なため、iPhone、Apple Watch、AirPodsをこの1台で充電することができます。

・圧倒的な製品保証:2年間メーカー保証と業界をリードする最大28万円のBelkin接続機器保証(CEW)付き。本製品だけでなく、接続して使用される電子機器デバイスまでもカバーするため、安心してお使いいただけます。

・環境に優しい:100%プラスチック使用しないパッケージを採用し、プラスチック削減に取り組み。

*Apple Store及び北米で販売するモデルは、30Wの電源アダプター付属となりますが、Apple Store及び北米以外の地域では電源アダプターを同梱していません。



≪製品概要≫

製品名:Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電ドック



公式サイト:https://www.belkin.com/jp/P-WIZ020.html

販売サイト: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBMKTNT

型番:WIZ020

カラー:チャコール、サンド

同梱物:製品本体、1.5メートルUSB-C to USB-Cケーブル

税込価格:19,900円

保証:28万円のBelkin接続機器保証と 2 年保証



<Belkinについて>

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

