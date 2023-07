Unity が visionOS 向けベータプログラムを開始…

[ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社]

Unity PolySpatial を使用して、デジタルコンテンツと物理的な世界を融合させた新しい空間コンピューティング体験を visionOS 向けに構築できます





カリフォルニア州サンフランシスコ - 2023 年 7 月 19 日 - リアルタイム 3D(RT3D)コンテンツの製作・運用のための世界有数のプラットフォームである Unity(NYSE: U)は、Unity PolySpatial へのアクセスを含む visionOS 向けのベータプログラムの開始を発表しました。Unity エディター との統合により、クリエイターは visionOS で動作する体験を構築し、Apple Vision Pro の素晴らしい機能を活用することができます。Unity の新しい PolySpatial テクノロジーと Apple の RealityKit で管理されたアプリのレンダリングを組み合わせることで、Unity で作成されたコンテンツは、visionOS の他のアプリと同様に統一された見た目と使い勝手になります。また、Unity は Apple と密接に連携して visionOS と PolySpatial のサポートを提供しており、ユーザーは Apple Vision Pro によって実現された新しい空間環境で、お気に入りの Unity アプリをその日のうちに体験することができます。ベータ版へのサインアップに興味のある開発者は、www.unity.com/spatial をご覧ください。







クリエイターは、全く新しい体験を構築したり、既存の体験を visionOS に移植したり、Unity エディターから Apple Vision Pro に直接プレビューして、素早くイテレーションを行うことができるようになりました。新しいオーサリングワークフローでは、より直感的にコンテンツを物理的な世界とシームレスに融合させることができます。一方、入力のための堅牢なツールは、ユーザーが Vision Pro 上で自然で直感的に、目と手だけを使ってコンテンツを操作する方法を提供します。



Unity ランタイム、Unity エディター、Unity エコシステム担当 SVP 兼 GM の Ralph Hauwert は述べています。「Apple と協力することで、何百万ものゲームやアプリの開発者が存在する Unity エコシステムが、このエキサイティングな新しいプラットフォームに Unity アプリを提供できることを嬉しく思います。Unity PolySpatial は、開発者が慣れ親しんだエディターを使用して、新しい没入感のある体験をより効率的かつ合理的に作成できるようにします。これは、開発者が一度作成すればどのプラットフォームにも展開できるという当社の信条の中核となるものです。」





「Unity の堅牢なオーサリングツールを使って素晴らしい 3D 体験を構築してきた開発者の巨大なコミュニティがあることを私たちは知っています。彼らが Apple Vision Pro 向けのアプリを構築してくれるのが楽しみです」と Apple の Vision Products Group のバイスプレジデントである Mike Rockwell 氏は述べています。「Unity ベースのアプリケーションやゲームは Apple Vision Pro 上でネイティブに動作するため、低遅延パススルーや高解像度レンダリングなどの画期的な visionOS 機能を利用できます。これにより、Unity の開発者は Apple Vision Pro のパワフルでユニークな機能をフルに活用することができます。どんな素晴らしい体験が生み出されるのか、楽しみでなりません。」



ゲーム「What The ...」シリーズで高い評価を得ている、コメディゲームの制作で有名なスタジオ Triband は、同社のゲーム『WHAT THE GOLF?』に Unity PolySpatial を使用しています。

「Unity のマルチプラットフォーム対応と包括的な開発ツールのおかげで、Unity の既存の知識を活用し、ゲームのコンテンツを再利用して、Apple Vision Pro でうまく機能する楽しい体験を作成することができました」と Triband の CEO、 Peter Bruun 氏は述べています。「当社のゲーム『WHAT THE GOLF?』で、私たちのユーモア、おかしさ、驚きを visionOS に持ち込み、ユーザーの皆さんに体験していただくのをとても楽しみにしています。」





Unity による visionOS の開発サポート、PolySpatial、オンボーディングリソースへのアクセスを含む Unity visionOS ベータプログラムの詳細については、www.unity.com/spatial をご参照ください。



Unityについて

Unityは、インタラクティブなリアルタイム3D(RT3D)コンテンツやエクスペリエンスを制作し、成長させるための世界有数のプラットフォームです。Unityの包括的なソフトウェア・AIソリューションのセットは、スマートフォン、タブレット、PC、コンソール、VRおよびARデバイス向けの没入型リアルタイム2D・3Dコンテンツおよびエクスペリエンスの構築、実行、成長のための仕事を行うあらゆる規模のコンテンツ制作者に、開発ライフサイクル全体にわたるサポートを提供します。詳細については、Unity.com/jaをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-14:40)