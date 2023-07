[株式会社ジョンマスターオーガニックグループ]

新製品S&Mボディミスト ミントが全国各地60カ所以上で体感できる、体感型キャンペーンを実施します。夏の新たなお出かけスポットとして訪れてみては。







“地球に敬意を -ONE EARTH-”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、2023年7月6日(木)に、ひと吹きした瞬間に爽やかなミントが香るS&Mボディミスト ミントを夏季限定で発売します。



S&Mボディミスト ミントの発売を記念して、2023年7月6日(木)より『BE COOLキャンペーン』を開催。

「夏もアクティブに活動したい!」そんな方におすすめの新たなお出かけスポットの提案です。

ジョンマスターオーガニック直営店舗やアパレル、サウナ・アウトドア施設など全国60カ所以上で新製品S&Mボディミスト ミントを体感できる“COOL SPOT” が出現する体感型キャンペーン。

すっきりとしたミントの香りとひんやりとした使い心地でリフレッシュ&クールダウンしませんか。

お買い物やお出かけの合間に、是非お立ち寄りください。



さらに、公式twitterでは限定キットがもらえるプレゼントキャンペーンも実施中。





BE COOLキャンペーン詳細はこちら

https://www.johnmasters-select.jp/blogs/online-store-news/2307_twitter







限定キットがもらえる!Twitterプレゼントキャンペーン









『BE COOLキャンペーン』の開催と同時に公式Twitterでは、S&Mボディミスト ミントが入った限定キットのプレゼントキャンペーンを実施。Twitter公式アカウント「@johnmasters_jp」をフォロー&ジョンマスターオーガニック公式アカウントの本キャンペーン投稿に「#アイスルジョンマスター」をつけてリツイートしていただいた方の中から20名様にプレゼントを送付します。暑さをしのぐためのクールダウン方法を一緒に投稿すると当選率UP!



<応募方法>

1.Twitter公式アカウント「@johnmasters_jp」をフォロー

2.「#アイスルジョンマスター」をつけ公式の投稿をリツイートで応募完了



<実施期間>

2023年7月6日(木)~7月31日(月)



<プレゼント内容>

応募いただいた方の中から20名様に『icy summer set <trip>』をプレゼント。



[セット内容]

・S&Mスキャルプシャンプー N 60mL

・C&Nコンディショナー N 60mL

・S&M ボディミスト ミント 100mL

・john masters organics クールタオル

・サステナブルメッシュ have a good day. <gray>



<当選者数>

20名様



Twitterプレゼントキャンペーン詳細はこちら

https://www.johnmasters-select.jp/blogs/online-store-news/2307_twitter



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-13:46)