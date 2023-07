[西川株式会社]

あなたの大切な日の『PEANUTS』コミックをあしらい、羽毛の王様「アイダーダウン」を使ったオリジナルの羽毛ふとんをお仕立てします



西川株式会社では、人気キャラクター「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」が登場する世界的人気コミック『PEANUTS(ピーナッツ)』の寝装品を展開し、大変ご好評をいただいています。このたび、銀座三越で7月19日(水)から8月7日(月)まで開催の「スヌーピー in 銀座 2023」と、阪急うめだ本店で8月9日(水)から8月22日(火)まで開催の「うめだスヌーピーフェスティバル2023」の2つのイベントにて、「SNOOPY PREMIUM メモリアルアイダーダウン受注会」を開催します。“羽毛の王様”と称される「アイダーダウン」の高級羽毛肌掛けふとんに、お客様の大切な日の『PEANUTS』コミックをあしらい、メモリアルな一枚にお仕立てする特別企画です(※1)。







チャールズ・M・シュルツによるコミック「PEANUTS」は、1950年10月2日にアメリカの7つの新聞で連載が開始されました。シュルツ氏は50年の間に約18,000点のコミックを描き、その作品は、現在も様々な言語で再配信され、世界中で愛されています。



このたび行う受注会では、1950年10月2日から2000年2月13日の期間の中から(※1)、お客様のご希望の年月日のコミックをアイダー羽毛肌掛けふとんにあしらったオリジナルデザインのオーダーを承ります(同柄カバー付き)。「アイダーダウン」は、極寒の地アイスランドで、アイダーダックの親鳥たちがヒナを守り温めるために自らの羽毛を巣に敷きつめ、ヒナが巣立った後に手で採取した高級羽毛です。ひとつの巣から採取できる量はわずかなため大変希少性が高く、驚くほどの軽さと、空気をたっぷり含み保温性に優れています。



銀座三越の「スヌーピー in 銀座 2023」は、「スヌーピー in 銀座」25周年と三越創業350周年のダブルアニバーサリーとなる今年、「Let’s PARTY! ~25回目のありがとう~」をテーマに全館で開催され、本受注会は本館7階 GINZAステージにて実施します。



今年で9回目となる阪急うめだ本店の「うめだスヌーピーフェスティバル2023」は、「It's Lovely, Peanuts!」をテーマに『PEANUTS』の世界を満喫できる夏の人気イベントです。本受注会は7階寝具売場で実施します。



誕生日や記念日など、大切な日の『PEANUTS』コミックをあしらったメモリアルアイダー羽毛肌掛けふとんの受注会は、銀座三越と阪急うめだ本店だけの特別企画です。ぜひこの機会にご来店ください。



(※1)1950年10月2日から2000年2月13日の期間で日付を指定いただきます。一部掲載がない日付や現代にはそぐわない表現が含まれるものはお選びいただけません。



商品概要





「PEANUTS メモリアルアイダー羽毛肌掛けふとん」

(同柄カバー付き)

価格:1,320,000円(税込)

受注数:各店20枚 ※受注生産(約2ヶ月半後お届け)

<組成>

ふとんがわ:絹100%

詰めもの:ダウン95% その他羽毛5%(アイスランドアイダーダウン)

カバー:綿100%

<サイズ>

シングル150×210cm 0.3kg(詰めもの重量)



「SNOOPY PREMIUM メモリアルアイダーダウン受注会」開催概要





ご希望の年月日の『PEANUTS』コミックをあしらった、オリジナルデザインのアイダー羽毛肌掛けふとんをお仕立てします。



店舗1.

銀座三越「スヌーピー in 銀座 2023」

開催期間:

2023年7月19日(水)~2023年8月7日(月)

住所:

東京都中央区銀座4-6-16

営業時間:

午前10時~午後8時 ※イベント最終日は午後6時終了

開催場所:

本館7階 GINZAステージ

WEB:

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/snoopy_sp



店舗2.

阪急うめだ本店「うめだスヌーピーフェスティバル2023」

開催期間:

2023年8月9日(水)~2023年8月22日(火)

住所:

大阪府大阪市北区角田町8番7号

営業時間:

午前10時~午後8時

※9階催場・祝祭広場は8月21日(月)まで。最終日は午後6時閉場。

開催場所:

7階寝具売場

WEB:

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/



「アイダーダウン」とは?





アイスランドの海岸線などに生息するアイダーダックは、極寒の地でヒナを守り温めるため、自らの羽毛を敷きつめて巣づくりをします。ヒナが巣立った後、巣から羽毛を手で採取し精製加工したのが「アイダーダウン」です。小羽枝の先端が互いに絡まり合い、優れた弾力性を持つことにより、軽さ・温もり・やわらかさに非常に優れています。



「ピーナッツ」とは





「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



<関連URL>

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan





〈 一般のお客様からの商品に関するお問合せ先 〉

西川株式会社

☎ 0120-36-8161 (受付時間:平日10:00~17:00)

https://www.nishikawa1566.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-21:40)