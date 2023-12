[カスタマークラウド株式会社]

~リモート環境だからこそ実現できる生産性向上と売上拡大の実践ノウハウ~



Larkについて:https://www.customercloudcorp.com/lark

Lark登録無料:https://larksuite.com/channel/customercloud

DX経営コミュニティ:https://bit.ly/lark-dx







スーパーアプリ「Lark」の販売代理店(チャネルパートナー)のカスタマークラウド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:木下寛士)は、「All in One」DXツールで実現する新しい働き方とはというテーマで開催する「DX経営セミナー」予約受付を開始した。



DX経営セミナー|「All in One」DXツールで実現する新しい働き方とは

主催:カスタマークラウド(Lark Partner)

内容:セミナー、DXツール「Lark」「ChatGPT」 等を使った業務DXの実演

日時:2023年12月4日 17:30~18:30

講師:木下寛士

費用:無料

まずは仮予約:https://bit.ly/ccs2312





仕事ははかどるDXツール「Lark」とは





Larkは、あらゆるニーズに対応する1つのスイートで、チームの共同作業を可能にする次世代コラボレーションツールを特徴としています。チャットを起点に、メール・カレンダー・ビデオ会議・ドキュメント・ワークフロー・バックオフィス機能など、多数の頻用ツールを1つのプラットフォームに統合することで、より効果的なコラボレーションが実現できます。すべての機能が1つのアプリに統合されており、Mac、Windows、iOS、Androidで利用可能です。



Lark概要説明動画





堀江貴文氏が「やっと理想のプロダクトが出てきたな」と絶賛し、WAGYUMAFIA でも活用することにしたビジネスツールとは?





必要なアプリはすべてLarkに





どのデバイスからも見やすい設計





ご導入時のトレーニングから定期的な運用レビューまで幅広くサポート





最高峰のデータセキュリティとコンプライアンス





【Larkについて】

https://www.customercloudcorp.com/lark



【Larkを使ってみる|登録無料】

https://larksuite.com/channel/customercloud/





カスタマークラウド 代表取締役 木下寛士からのコメント





自動車業界を筆頭に、多岐にわたる産業に生産効率を向上させるサービスを提供してきた私たちカスタマークラウドは、この度、チームがつながるDXツール「Lark」の販売代理店契約を締結しました。

Larkを導入することにより、グループチャット、ビデオ会議、カレンダー機能を駆使して迅速かつスムーズな情報共有が実現します。特にコストを重視する中小企業にとって、Larkの無料オプションは非常に魅力的な選択肢となります。



中小企業向けLark導入でコミュニケーション効率化

Larkのチャット機能は直感的で簡単に操作でき、スマートフォンからのアクセスも容易です。この機能は、デスクワークはもちろん、ホテル、工場、レストランなど、さまざまな業種において効率的なコミュニケーションを促進します。



Lark活用でデジタル変革を支援 - インバウンド成長と女性の活躍促進

私たちは、Larkを活用したシステム導入支援やDX経営コンサルティングを通じて、企業のデジタル変革を強力に推進します。また、この取り組みを通して、インバウンド市場の成長、海外事業の拡大、女性の職場での活躍、そして働きやすい環境の実現といった多方面にわたる目標達成を支援してまいります。



【カスタマークラウド Lark紹介ページ】

https://www.customercloudcorp.com/lark





CUSTOMER CLOUDについて





CUSTOMER CLOUD(カスタマークラウド)のミッションは、「心揺さぶる体験を、すべての人に」。先進テクノロジーの社会実装の加速化と、コンピューテーショナルな変革を通して、人の能力と知性を高め、世界に貢献するというビジョンの実現を目指しています。



あらゆる社会の変化や課題解決への挑戦にコミットし、ジェネレーティブAIやアバター生成技術を含む最先端のPR・マーケティングテクノロジーを駆使することで、企業の新規事業開発から革新的なプロモーションまで総合的にサポートします。



【CUSTOMER CLOUD 会社概要】

ミッション: 心揺さぶる体験を、すべての人に。

会社名 : カスタマークラウド株式会社(英文:CUSTOMER CLOUD)

本社:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

代表取締役: 木下 寛士

公式サイト: https://www.customercloudcorp.com/

取扱製品:Lark(https://www.customercloudcorp.com/lark)

事業内容 :ジェネレーティブAI / アバター生成AI / 音声合成技術 / クリエイティブディレクション / プロジェクトマネージメント / CI/VIデザイン/ ロゴ制作 / アプリケーションデザイン / コピーライティング





【代表取締役 略歴】

カスタマークラウド株式会社 代表取締役(Lark販売代理店/チャネルパートナー)

ファインピース株式会社 代表取締役(自動車機器メーカー)

Startup Fund Consulting sole co.,ltd(海外事業・資産運用コンサルタント)

AMS 自動車整備補助金助成金振興社(補助金コンサルタント)その他、複数団体代表



20代インドで店舗経営やバックパッカーとして世界を旅した経験から日本と世界を繋ぐビジネスを志す。

帰国後、国内外での事業を行った後、オートアライアンスのグループ会社代表やM&A先の再建に従事。

2018年 ファインピースを設立、自動車整備機器のメーカー・商社として事業を展開。

2018年 カスタマークラウド株式会社を設立、年間150社以上のコンサルティングサポート。

2021年 AMS 自動車整備補助金助成金振興社、外国人整備士.com、オートアフターマーケットM&Aセンター等を複数団体を設立。現在、年間150社以上の補助金申請サポートや、業界最大手の団体のアドバーザーや展示会や業界向けセミナーへの登壇多数。

2023年 補助金申請支援から海外進出やマーケティング戦略まで新時代のビジネス成長を強力にサポートするDX経営コンサルタントとしても活躍。



経営DXのご相談はこちらから

https://www.customercloudcorp.com/



【採用情報】

当社では、一緒に働く人材を募集しております。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください!

cs@customercloudcorp.com







【グループ企業・団体】

■ファインピース株式会社

https://ja.finepiece.global/

■AMS 自動車整備補助金助成金振興社

https://www.subsidyassociation.com/

■外国人整備士 .com

https://www.seibi-hr.com/

■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター

https://www.aama.support/



