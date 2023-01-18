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1月27日(金)にウカ ネイルオイル ウカストアゲンテイがウカストア共通カラーとして白×黒で新登場

［株式会社ウカ］




この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、ウカストア共通カラーのウカ ネイルオイル ウカストアゲンテイを1月27日(金)に発売いたします。

2018年7月に表参道でスタートしたウカストアのプロジェクトは、2020年に本格化し、京都の新風館店を皮切りに、3店舗をオープン。2021年は札幌ステラプレイスをはじめ、名古屋タカシマヤゲートタワーモールとニュウマン新宿の3店舗、2022年にハンキュウ モード 神戸と大阪のルクアイーレにオープンしました。ウカストアごとにゲンテイカラーがあり、ストアゲンテイ品として展開しています。

今回のウカ ネイルオイル ウカストアゲンテイはウカストア共通のカラーとして白×黒で発売。ファーストモデルのデザインパートナーである奇才モダンアーティストのとんだ林蘭氏のデザインです。

ベースはアルガンオイル、ツバキオイル、シナラオイルで、ウカストアゲンテイだけの配合。キー成分はシナラオイル(保湿)です。美容によいとされるリノール酸を豊富に含み、アンフルラージュ（伝統的抽出法）のメソッドをもとに、火を一切使わず抽出したサステナブルなオイルで、べたつかず、しっかりと保湿してくれます。

＜商品情報＞
商品名：uka nail oil uka store gentei
uka ネイルオイル ウカストアゲンテイ
価格：3,960円(税込)
発売日：2023年1月27日(金)
対象店舗：ukacojp/store（表参道） / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO

※下記uka直営店は既存のストアゲンテイカラーのネイルオイルの在庫が終了次第、順次ウカストア共通カラーに切り替えとなります
公式オンラインストアukakau / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100

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●uka 公式オンラインストア ukakau
https://ukakau.com/

●uka HP
https://uka.co.jp/

●Instagram
uka Salon & Store Info（@instauka）
https://www.instagram.com/instauka/

uka Official Brand Account（@ukacojp）
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ukafe(@ukafe.info)
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●Twitter
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企業プレスリリース詳細へ （2023/01/18-18:46）

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