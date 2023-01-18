［株式会社ウカ］







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、ウカストア共通カラーのウカ ネイルオイル ウカストアゲンテイを1月27日(金)に発売いたします。



2018年7月に表参道でスタートしたウカストアのプロジェクトは、2020年に本格化し、京都の新風館店を皮切りに、3店舗をオープン。2021年は札幌ステラプレイスをはじめ、名古屋タカシマヤゲートタワーモールとニュウマン新宿の3店舗、2022年にハンキュウ モード 神戸と大阪のルクアイーレにオープンしました。ウカストアごとにゲンテイカラーがあり、ストアゲンテイ品として展開しています。



今回のウカ ネイルオイル ウカストアゲンテイはウカストア共通のカラーとして白×黒で発売。ファーストモデルのデザインパートナーである奇才モダンアーティストのとんだ林蘭氏のデザインです。



ベースはアルガンオイル、ツバキオイル、シナラオイルで、ウカストアゲンテイだけの配合。キー成分はシナラオイル(保湿)です。美容によいとされるリノール酸を豊富に含み、アンフルラージュ（伝統的抽出法）のメソッドをもとに、火を一切使わず抽出したサステナブルなオイルで、べたつかず、しっかりと保湿してくれます。



＜商品情報＞

商品名：uka nail oil uka store gentei

uka ネイルオイル ウカストアゲンテイ

価格：3,960円(税込)

発売日：2023年1月27日(金)

対象店舗：ukacojp/store（表参道） / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO



※下記uka直営店は既存のストアゲンテイカラーのネイルオイルの在庫が終了次第、順次ウカストア共通カラーに切り替えとなります

公式オンラインストアukakau / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100



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