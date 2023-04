[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年3月29日、大阪府藤井寺市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー3名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・広報アドバイザー/S.M (仮名) 氏

・デザインアドバイザー/星野 尉治 氏

・健康促進のマーケティングアドバイザー/はたけやま いちろう 氏











連携の背景と目的



新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。藤井寺市とAnother worksは、2023年2月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





実証実験の概要



藤井寺市では複業クラウド for Publicを活用し、広報アドバイザー、デザインアドバイザー、健康促進のマーケティングアドバイザーの3職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、藤井寺市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2023年3月から8月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に藤井寺市の課題解決に向けてサポートする予定です。





登用人材のプロフィール



・広報アドバイザー

S.M (仮名) 氏/精密機器メーカー

大阪府堺市出身。大学卒業後、新聞社で紙面編集を担当した後、銀行で広報職員として子ども向けの金融教育教材の作成や教師向けのイベント運営などに携わる。関西へのUターンと同時に精密機器メーカーに入社し、広報部門でプレスリリース作成やSNS運営などの社外広報業務に従事。海外駐在を経て、現在は研究開発に関するWebコンテンツ制作などの国内外向け広報を行う。



コメント

難しいけれど知っていれば生活が豊かになったり楽しくなったりする情報を分かりやすく、かつ正しく伝えるための文章力を磨いてきました。出身地の堺市とは“古墳つながり”である藤井寺市さんの地域貢献のためにお役に立てればと思います。



・デザインアドバイザー

星野 尉治 氏/一般社団法人 域産官学共創機構

慶應義塾大学経済学部卒業後、大日本印刷株式会社(クリエイティブデザインセンター)入社。同社在籍のまま慶應義塾大学大学院政策メディア研究科に社会人入学。修了後同社退職。その後、IT系ベンチャーや住生活系ベンチャーの立ち上げに参画、デジタル関連ビジネス、起業支援、教育(ICT・探究・キャリア等)支援、地方創生事業等に携わる。現在は、一般社団法人域産官学共創機構の代表理事。慶應義塾大学SFC研究所の上席所員。



コメント

私は高校まで堺近郊に住んでおりましたが、藤井寺市には数回伺ったことがあります。大阪郊外のベッドタウンであることや古墳や寺院といった歴史遺産が多いことなど、文化的背景において類似する点も少なくなく、親近感を感じておりました。また何より故郷大阪に貢献したい気持ちが大きいです。これまで培ったプランニングやクリエイティブ、デジタル分野における知見とスキルを十分に発揮して、藤井寺市の益々の発展と活性化に寄与したいと考えております。



・健康促進のマーケティングアドバイザー

はたけやま いちろう氏/FreeMAN代表

札幌出身、東京在住。約30年、広告代理店クリエイティブ/マーケティング領域で主にクリエイティブディレクター/コピーライターとして活動し、様々なクライアントのコミュニケーション戦略等をお手伝い。前職を卒業後、現在は個人事務所を設立し、「地域/地方を元気にするブランディング」をスローガンに、地方自治体様、地方企業様、地方大学様などの広報/コミュニケーション課題解決に携わる。



コメント

当課題は市民の健康促進を図るため「検診等の受診率向上や健康施策等の実施において効果的な広報手法やキャッチフレーズづくりのアドバイス/ナッジ理論を活用した施策の検討・実装の支援」と理解します。気にしてない人に態度変容してもらうことはなかなか難しい領域ですが、「優しく説得する」または「そっと後押しする」というアプローチスタンスで自分ゴトにしていただけるよう、市職員の皆さんと一緒に、前例にとらわれないチャレンジができれば幸いです。





大阪府藤井寺市 概要







藤井寺市は大阪府内で最小、全国でも5番目に小さい市ながら、大阪中心部へ準急電車で15分とアクセスが良く、ベッドタウンとして知られている。コンパクトなまちの中に、世界文化遺産に登録された、古市古墳群に属する大小様々な古墳と、国宝を有する葛井寺や道明寺、菅原道真公にゆかりの道明寺天満宮など豊かな歴史的地域資源が溢れている。



一方で、ハイセンスな飲食店やものづくり作家がコラボして商品を生み出すといった取り組みも(一社)ハレマチフジイデラを中心として進んでおり、若い女性層をターゲットとした独自のまちづくりに取り組んでいる。また、コロナ禍のマイクロツーリズムとしての新たな取り組み「観光難易度A級シティフジイデラ」が注目を集めている。



住所:〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号

自治体HP:https://www.city.fujiidera.lg.jp/





「複業クラウド for Public」とは



専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public





株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/



