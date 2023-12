[株式会社 Brave group]

コミケ103オリジナルグッズの販売やブースでの企画も実施予定



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社、以下「RIOT MUSIC」)は、2023年12月30日から31日にかけてレーベル「Meteopolis」が東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット103への出展が決定したことをお知らせいたします。







■イベント詳細

イベント名:コミックマーケット103

開催期間 :2023年12月30日~31日

開催場所 :東京ビッグサイト(東京国際展示場)

ブース情報:企業ブース 南3 No.2312



Meteopolisブースでは、コミケオリジナルグッズの販売やブースでの企画を実施予定です。「Meteopolis」の魅力をぜひ現地で感じ取って下さい。皆様のご来場をお待ちしております。



※コミケ103出展に関する続報は、随時Meteopolis公式Xからお知らせいたします。

・公式X:https://twitter.com/Meteopolis_proj



■グッズ情報



1.コミックマーケット103 限定グッズセット

会場価格:15,000円(税込)

※コミックマーケット103 限定商品



<内容>

・Meteopolis デフォルメキャラ ブロックカレンダー

・Meteopolis デフォルメキャラ ラバーキーホルダー

・Meteopolis コミケ等身イラスト アクリルジオラマ

・Meteopolis コミックマーケット103 記録証

・オリジナルショッパー



2.福引商品

会場価格1回:500円



<福引景品一覧>

1. コミケ等身イラスト 直筆サイン入りB2タペストリー(3人集合イラスト、計1種)

2. コミケ等身イラスト 直筆サイン入りA3クリアポスター(各キャラ毎、計3種)

3. コミケ等身・デフォルメキャラ クリアファイル(各キャラ毎、計3種、表:等身・裏:SD集合絵)

4. デフォルメキャラ 缶バッジ(各キャラ毎、計3種)

5. デフォルメキャラ ステッカー(各キャラ毎、計3種)



3.その他販売商品

過去のMeteopolis限定商品を現地にて再販いたします。



■Meteopolisについて



凪原涼菜・神崎茜・初瀬川岬が所属する「Meteopolis」は、「新しい体験と物語」の創出をミッションとして掲げる音楽レーベルです。



<公式Xリンク>

Meteopolis:https://twitter.com/Meteopolis_proj



凪原涼菜:https://twitter.com/suzuna_n_RIOT



神崎茜:https://twitter.com/akane_k_MP



初瀬川岬:https://twitter.com/misaki_h_MP







■RIOT MUSICについて



RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-



RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。



感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



<関連リンク>

Official Site:https://riot-music.com/



公式X:https://twitter.com/RIOTMUSIC_info







■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:42.8億円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業/Platform事業/esports事業/XR事業/DX事業/Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bravegroup_vt

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company



