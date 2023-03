[JSPO]

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO(正式名称:公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区/会長 伊藤雅俊)は、Sportを通じたSDGsの取り組み(https://www.japan-sports.or.jp/SocialContributions/tabid1370.html)をさらに進めていくため、令和5(2023)年3月20日(月)に、一般社団法人SDGs in Sports(代表理事 井本直歩子/https://sports-sdgs.org/)と包括連携協定を締結しました。







当協会は、令和5年3月9日の理事会で承認された「JSPO中期計画2023-2027」で掲げているとおり、SDGsの目標達成を含む社会課題の解決に貢献することを使命としております。

今後、今回の包括連携協定を機に、一層力を入れて取り組んでまいります。

現在、JSPO加盟団体の取り組みや公認スポーツ指導者対象の意識調査(https://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid1307.html#02)などから、スポーツ界におけるSDGsに関連する取り組みは十分であるといえる状況にはありません。









JSPO 森岡 裕策 専務理事

JSPOは、これまでも創立者 嘉納治五郎初代会長の「精力善用」「自他共栄」のDNAを受け継いできました。JSPO中期計画2023-2027で掲げたミッション・ビジョン2027・バリューを踏まえ、新しい時代にふさわしいスポーツの使命を達成するため、「SDGs in Sports」と連携することにより、スポーツを通じた社会課題の解決に向けた歩みを加速させていきます。











SDGs in Sports 井本 直歩子 代表理事

多くの加盟団体を束ね、日本スポーツ界のトップランナーであり続ける日本スポーツ協会と連携できることにこの上ない高揚感を抱いております。アスリートや指導者、スポーツ団体関係者の意識向上に励み、スポーツ界が持続可能性、特にジェンダー平等、気候変動対策に本格的に取り組んでいけるべく、精一杯尽力してまいります。





※当日の模様は、後日オウンドメディアJSPO Plus(https://media.japan-sports.or.jp/)でご紹介します。











