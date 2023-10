[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

話題のグローバルボーイズグループ「NCT 127」(エヌシーティー 127)とSHIBUYA109がコラボレーション!



期間:2023年10月20日(金)~ 11月5日(日)

ポップアップストアやスペシャルフォトスポットが登場!

ステッカープレゼントイベントや、サイン入りチェキ等が当たるプレゼント企画も実施!





株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、及び「SHIBUYA109阿倍野店」(大阪府大阪市)の3施設にて、2023年10月20日(金)~11月5日(日)の期間、話題のグローバルボーイズグループ「NCT 127」(エヌシーティー 127)をキャンペーンモデルに起用した『SHIBUYA109 × NCT 127 AUTUMN CAMPAIGN』を開催いたします。

今回のコラボレーションは「NCT 127」5thフルアルバム『Fact Check』のリリースを記念して実施します。

期間中は「NCT 127」のクールなキャンペーンビジュアルが各施設の内外観に掲出されるほか、10月28日(土)10月29日(日)の2日間、ラッキードロー(抽選機)を使用したオリジナルステッカーがもらえるイベントをSHIBUYA109渋谷店限定で実施、さらに、メンバーのサイン入りチェキ等が当たる豪華プレゼント企画、スペシャルフォトスポットの出現、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。

キャンペーンの詳細は次頁以降をご参照ください。







特設ページ:http://www.shibuya109.jp/x/NCT127_AUTUMNCAMPAIGN



期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ内外館に『SHIBUYA109 × NCT 127 AUTUMN CAMPAIGN』のキャンペーンビジュアルを掲出するほか、エントランスの大型サイネージや、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画を放映いたします。

さらに、「NCT 127」メンバーの撮り下ろしコメント動画がSHIBUYA109渋谷店・阿倍野店の館内にてご覧いただけます。



「NCT 127」5thフルアルバム『Fact Check』や、その他「NCT 127」の旧譜CDを販売する『NCT 127 Fact Check Museum』が、SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿倍野店にオープンします。

店内に本アルバムの世界観を演出したスペシャルな装飾がされるほか、購入者特典としてノベルティプレゼントを実施いたします。

『NCT 127 Fact Check Museum』SHIBUYA109渋谷店にて5thフルアルバム『Fact Check』をご購入いただいた方にはラッキードロー(抽選機)を使用し、5thフルアルバム『Fact Check』限定トレカ(全8種・ランダム)をプレゼントいたします。ほか旧譜CDをご購入いただいた方には商品ごとの特典をレジにてプレゼントいたします。

『NCT 127 Fact Check Museum』SHIBUYA109阿倍野店にて5thフルアルバム『Fact Check』をご購入いただいた方には5thフルアルバム『Fact Check』限定トレカ(全8種・ランダム)を、ほか旧譜CDをご購入いただいた方には商品ごとの特典をレジにてプレゼントいたします。

また、 SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店ともに、5thフルアルバム『Fact Check』をご購入いただいたお客さまには応募キャンペーン申込用シリアルカードもプレゼントいたします。



※5thフルアルバム『Fact Check』限定トレカはテイル以外の8名の絵柄となります。

※シリアルカードは一部の店舗やECサイトで付与されているものと同様の特典となります。

※商品はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※混雑時は整理券を配布する場合がございます。



ストア名:『NCT 127 Fact Check Museum』

オープン期間:10月20日(金)~11月5日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

ポップアップストア特設ページ: https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=320193

営業時間:渋谷店・阿倍野店 10:00~21:00





5thフルアルバム『Fact Check』のリリースを記念して、館内にて3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、ラッキードロー(抽選機)を使用した、『SHIBUYA109 × NCT 127 AUTUMN CAMPAIGN』オリジナルソロステッカー(全9種・ランダム)がもらえるイベントを実施いたします。

開催期間:10月28日(土)~10月29日(日)

開催時間:10:00~18:00

開催場所:SHIBUYA109渋谷店 3階エレベーターホール

対象施設:SHIBUYA109渋谷店

※レシート合算可。

※最大5回参加可能となります。

※10月28日(土)・10月29日(日)にお買い物をしていただいたレシートのみ対象となります。

※なくなり次第終了となります。

※ポップアップストア『NCT 127 Fact Check Museum』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



1.サイン入りソロチェキ等プレゼント

館内にて3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計108名さまに「NCT 127」メンバーの直筆サイン入りソロチェキ等が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品:NCT 127賞 メンバーが選べる直筆サイン入りソロチェキ 計8名様

Wチャンス賞 オリジナルステッカーセット 計100名様

応募期間:10月20日(金)~11月5日(日)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみとなります。

※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※ポップアップストア『NCT 127 Fact Check Museum』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



2.ステッカープレゼント

館内にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、『SHIBUYA109 × NCT 127 AUTUMN CAMPAIGN』のキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルステッカー(全1種)を先着でプレゼントいたします。

配布期間:10月27日(金)~11月5日(日)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※1会計につき1枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可

※ポップアップストア『NCT 127 Fact Check Museum』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



3.サイン入りポストカードセットプレゼント

SHIBUYA109公式X(旧Twitter)をフォロー&該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。

抽選で計3名様に、「NCT 127」メンバー直筆サイン入りポストカードセットをプレゼントいたします。

賞品:メンバー直筆サイン入りポストカードセット(各メンバ―直筆サイン入りソロポストカード9枚)

SHIBUYA109渋谷店公式X(旧Twitter)アカウント:@SHIBUYA109NET

※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。



4.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:10月20日(金)~11月5日(日)

SHIBUYA109公式LINEアカウント:SHIBUYA109(@shibuya109)



1.館内スペシャル装飾

SHIBUYA109渋谷店館内にて、5thフルアルバム『Fact Check』仕様のスペシャルフォトスポットが登場いたします。

スペシャルフォトスポット設置期間:10月20日(金)~11月5日(日)

スペシャルフォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店 地下1階~1階階段



2.館内BGM

期間中の館内BGMを「NCT 127」がジャックいたします。

5thフルアルバム『Fact Check』に収録の楽曲を始めとした人気曲と、「NCT 127」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

放送期間:10月20日(金)~11月5日(日)



※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



NCT 127

<活動グループ、メンバー数の制限がない>

新たな概念をもった、グローバルグループNCT。

NCTはNeo Culture Technologyの頭文字。127は韓国ソウルの経度。

韓国を基盤に世界で活躍中。2016年7月韓国デビュー、2018年5月23日『Chain』で日本デビュー、2022年には単独東名阪ドームツアーを開催。

日本・韓国・アメリカ・カナダなど多国籍なメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力、そしてセンスの高い楽曲が各所で評価されている。

OFFICIAL SITE:https://nct-jp.net/

X(旧Twitter):@NCT_OFFICIAL_JP

Instagram:@nct127





