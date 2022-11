[ANA X株式会社]





ANA X株式会社(代表取締役社長:轟木一博、本社:東京都中央区)が提供するモバイルアプリサービス「ANA Pocket」は、『HOT JAPAN with JO1』プロジェクトに協賛します。

「HOT JAPAN」と同じくコロナ禍に生まれたサービスとして「移動」を通して日本を熱くするべく、身近なスポットや日本各地のHOTなスポットを訪れるきっかけとなるコンテンツをアプリの中で展開し、日本の魅力を国内外に発信します。



◆HOT JAPAN with JO1とは

HOT JAPANという名前のもと、全国のHOT(熱量あるヒト・コト・モノ・スポット)を国内外に発信する取り組みです。「夢や希望が持てない日本」を「もっと熱くなれる日本」にすることを目的にJO1をアンバサダーとして取り組みます。



『HOT JAPAN with JO1』特設サイト

URL: https://hot-japan.jp/

※特設サイト公開時間:2022 年11 月 14 日(月) 11時~



ANA Pocket 公式ホームページ 特設ページ

URL: https://www.anapocket.com/hotjapanproject



◆ANA Pocketが 本プロジェクトで取り組む内容

※今後追加されるコンテンツについては、ANA Pocket公式ホームページにて順次公開してまいります。



1. HOT JAPAN with JO1 x ANA Pocket スペシャルチェックインチャレンジ

ANA Pocket のチェックイン機能を活用したスペシャルチャレンジが始まります。

■対象チャレンジ「HOT JAPAN with JO1 スペシャルチャレンジ」

■掲載開始: 2022年11月14日(月) 11:00~

■達成条件: 山中湖交流プラザ きらら「シアター ひびき」にチェックイン













※画像はイメージです



2. HOT JAPAN with JO1 x ANA Pocket x 三井ショッピングパーク ららぽーと チェックインチャレンジ

全国の三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎 プラザ、ダイバーシティ東京 プラザとのコラボレーション!

2022年11月28日(月)~2023年1月31日(火)にかけて、クリスマス・バーゲンのタイミングに、全国20施設をチェックインスポットとした特別チャレンジをご用意します。

■対象チャレンジ「HOT JAPAN with JO1 スペシャルチャレンジ」

■掲載開始: 2022年11月28日(月)~ ※開始日程は変更の可能性あり

■達成条件: 全国のららぽーと、ラゾーナ川崎 プラザ、ダイバーシティ東京 プラザの中からお好きな施設に来館いただき、施設内にある指定のスポットに、ANA Pocketでチェックイン。

※チェックインの対象は指定スポットの半径100m以内



3. HOT JAPAN with JO1 x ANA Pocket オリジナルデジタル壁紙プレゼント

上記の対象チャレンジを達成した方には、ANA Pocket限定の 『HOT JAPAN with JO1』オリジナル デジタル壁紙をプレゼントします。

詳細は、ANA Pocketアプリ「チャレンジ」タブよりご確認ください。



◆JO1とは?

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、累計約6,500万票の投票により選ばれた豆原一成、川尻蓮 、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人によるグローバルボーイズグループ。

先月10月12日に発売した6TH SINGLE『MIDNIGHT SUN』は、初週60万枚を売り上げ、6作連続でシングルランキング1位を獲得。9月からスタートした、『2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ʻKIZUNAʼ』は、10月23日ファイナルを終え、全国5都市をまわり、全13公演、計11万人を動員。JO1初めての全国アリーナツアーを無事完走しました。



◆ANA Pocketとは?

日常のすべての移動をポイントとして貯め、様々な特典やマイルに交換できるモバイルアプリサービスです。

(https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/)



上記以外にも、ANA Pocketでは、今後も『HOT JAPAN with JO1』プロジェクトを通して日本をもっと熱くしていく活動を企画・実施していきます。どうぞご期待ください。

以上



