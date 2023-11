[株式会社WEAVA]





「PLAYLIST TO WEAR」をコンセプトに展開するアパレルブランド【FILL,more / フィルモア】が、20 世紀を代表するUK のロックバンド「THE BEATLES」とのコラボコレクションを11月2日(木)より発売いたします。



THE BEATLES × FILL,moreのコラボコレクションは、 THE BEATLESのニュー・シングル『Now And Then』と、その楽曲や追加曲を収録した『ザ・ビートルズ 1962年~1966年(赤盤)』『ザ・ビートルズ 1967年~1970年(青盤)』の2023エディションの発売を記念して作成。

アルバムにも収録されている楽曲の入ったオリジナルアルバム「ABBY ROAD」、「MAGICAL MYSTERY TOUR」のアートワークをフィーチャーしました。



デザイナーがバンドに触れるメディアだったCD ジャケットをイメージしたプリントや、ユニークなシングルカットのアートワークにあわせて様々な手法を組み合わせたプリントなど、4パターンのグラフィックをT シャツ、ロンT、スエット、フーディにデザインした全8 型、チビT からユニセックスで使えるビッグサイズまで全型3 サイズ展開いたします。

コラボレーションネームには、Apple ロゴとFILL,more のアイコンである単眼フラワーをプリントした完全オリジナル。



11 月2 日( 木) より、公式サイト、およびTATRAS CONCEPT STORE 日比谷店、青山店、大阪店、にて発売いたします。







◆FILL,more

“PLAYLIST TO WEAR”をコンセプトに「その日にぴったりなサウンドに触れる」「自分だけのスタイルをまとう」そんな特別な瞬間を共有するブランド。シーズンごとにテーマとなるプレイリストを提案し、その1 曲1 曲をインスピレーション源にデザインを展開。オリジナルのグラフィック、ニットや加工の表現を使い、少しエッジの効いたスタイルを提案します。



IG

@fillmore_Japan

ONLINE

https://fillmr.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-11:46)