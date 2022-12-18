町田にパパブブレがやってくる
［株式会社PAPABUBBLE JAPAN］
～魅惑のオープン特典も～
「世界一おもしろいお菓子屋さん」アート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、12/16に町田東急ツインズ ウエスト3階にパパブブレ町田店をプレオープンします。
キャンディバーをモチーフにしたユニークな店舗
町田店はパパブブレの象徴であるアートキャンディーをモチーフに大胆なデザインを取り入れました。横長のスペースを活用し、カット前のキャンディを模したカラフルなバー９０本配置しています。
お店の場所はJR町田駅の改札から町田パークアベニューへ通り抜ける途中にあり町田の皆様ならご存じの場所。
キャンディは見る方向により色が変化。様々な表情を楽しむ事ができます。
是非お店に来店して迫力を体感してください。
【パパブブレ町田店 概要】
住所：〒194-8501 東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ ウエスト 3F
電話：070-7671-5089
営業時間：10時～20時 ※町田東急ツインズの営業状況に準じます
オープンを記念した限定商品を提供
100袋限定で通常価格2,450円相当が入ったクリスマスセットを販売します。
サンタミックスや人気のカガネーに、このセットでしか手に入らないクリスマスのミニミックスなどの詰め合わせ。
【クリスマスバッグセット 内容】
・クリスマスミニミックス 8袋
・サンタミックスBAG 1袋
・カガネーグミ（味ランダム） 1本
・グミチョコ シャンパンヨーグルト 1個
パパブブレオリジナルエコバッグ付き
【税込み価格】
2,000円
================================
PAPABUBBLE
2003年バルセロナ創業。わくわくするスイーツで瞬く間に世界30以上の都市に拡大。
「世界一おもしろいお菓子屋さん」であり続けるために、遊び心あふれるコンフィズリーを発信します。
株式会社PAPABUBBLE JAPAN
広報担当：長尾 press@papabubble.jp
電話番号：03-5942-5330
PAPABUBBLE Official Site：https://www.papabubble.jp/
PAPABUBBLE Official Shop：https://www.papabubble.shop/
PAPABUBBLE Official Twitter：https://twitter.com/PapabubbleJ
PAPABUBBLE Official Instagram：https://www.instagram.com/papabubblejapan/
PAPABUBBLE Official Facebook：https://www.facebook.com/PAPABUBBLE-JP-273165492715530/
PAPABUBBLE Official YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-20:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
ドコモのカボニュー×学研コラボ 環境探求プロジェクト「地球号クエスト」始動！小学生対象 環境にやさしいワザを募集(12/18 20:40)
パーソルキャリア、2023年版「働きがい認定企業」に選出(12/18 20:40)
国内No.1のライフスタイルプラットフォーム「TRILL」が内野株式会社「マシュマロガーゼ(R)︎パジャマ」のプロモーションを実施 CTR約30%を記録(12/18 20:40)
町田にパパブブレがやってくる(12/18 20:40)
高校演劇コンクール近畿大会優秀校 第22回「春秋座」招待公演『演じる高校生』を2023年1月29日（日）に開催！(12/18 20:40)
『タレントパワーランキング』が男の子の子役ランキングを発表！株式会社アーキテクトがスタートさせた、WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第182弾！！(12/18 20:40)
【新商品】まるで猫ちゃんのピアノ演奏会！？写真映えもバッチリなグランドピアノ型爪研ぎ(12/18 20:40)
ファーストアカウンティング、NTTデータ関西と販売パートナー契約を締結(12/18 20:40)
金融機関特化型「女性事務職を営業の即戦力に変える」女性営業リスキリング研修を提供開始(12/18 20:40)
いざ、新型コロナ オミクロン対応ワクチンの追加接種！ チョッとその前に、副反応や後遺症が不安な方、必要性や接種時期を検討しましょう。ワクチン接種の判断材料になりうる抗体検査。(12/18 20:40)
GACKTの黒すぎる手口が明らかに！【支配】【操作】【暴虐】【誘惑】【読心】【脅迫】【洗脳】「人生を思い通り」にするための、ドス黒いメンタリズム。(12/18 20:40)
東南アジア/インドネシア最大規模のエネルギー業界向け展示会「Enlit Asia 2023」紹介ウェビナー【2023年1月12日（木）開催】(12/18 20:40)
【宿泊業向け】ファン作りは口コミから！勝ち続ける宿泊業の為のGBPを活用した集客ノウハウ -2022/12/23開催(12/18 19:40)
“マッチョ介護士“障害者介護施設を運営するHIDAMARI GROUPが福祉業界初となる相談支援専門員・障害福祉サービス・利用者のオンラインサービス『knock（ノック）』を２０２３年夏に提供開始決定(12/18 18:40)
フィギュア『ドールズフロントライン』NTW-20 貴族体験館の「きゃにめ」予約特典画像公開！造形美について開発スタッフに迫る！(12/18 17:16)
【岡山大学】オンラインによる異文化交流プログラム「ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022」を開催(12/18 17:16)
会員制インドアゴルフラウンジLoun9ineの新店舗【麻布十番店】(12/18 16:16)
本は「読む」から、動画で「見る」時代へ！1回15分でビジネス書を解説(12/18 16:16)
【ルイ・ヴィトン】ラグジュアリーなシアリング仕立てのカプシーヌが登場！(12/18 15:46)
ドレス姿の女優・仁村紗和さん登場！「GINZA ART WALK」オープニングセレモニー開催(12/18 15:46)
“シゴト”と“カラダづくり”が調和した空間「OneSelF立川」 2023年1月21日OPEN！ クラウドファンディングも本日スタート！(12/18 15:16)
ノジマTリーグ 2022-2023シーズン 公式戦12月17日開催 日本ペイントマレッツ vs 木下アビエル神奈川 試合結果(12/18 14:16)
ノジマＴリーグ 2022-2023シーズン 公式戦 12月18日開催トップおとめピンポンズ名古屋vs 日本生命レッドエルフ オーダー発表(12/18 14:16)
【楽天イーグルス】公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス2023」メンバー決定！(12/18 14:16)
【栃木シティ】田北雄気氏GKコーチ 契約更新のお知らせ(12/18 14:16)
愛知県名古屋市に12月13日新規開設！※愛知県民対象※PCRセンター岡崎駅前店開設のお知らせ【新型コロナ対策】(12/18 14:16)
愛知県名古屋市に12月13日新規開設！※愛知県民対象※PCRセンター藤が丘駅前店開設のお知らせ【新型コロナ対策】(12/18 14:16)
愛知県名古屋市に12月13日新規開設！※愛知県民対象※PCRセンター伏見店開設のお知らせ【新型コロナ対策】(12/18 14:16)
愛知県名古屋市に12月13日新規開設！※愛知県民対象※PCRセンター金山駅前店開設のお知らせ【新型コロナ対策】(12/18 14:16)
愛知県豊橋市に12月8日新規開設！※愛知県民対象※PCRセンター豊橋駅前店開設のお知らせ【新型コロナ対策】(12/18 14:16)
会員限定