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町田にパパブブレがやってくる

町田にパパブブレがやってくる

［株式会社PAPABUBBLE JAPAN］

～魅惑のオープン特典も～

「世界一おもしろいお菓子屋さん」アート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、12/16に町田東急ツインズ ウエスト3階にパパブブレ町田店をプレオープンします。





キャンディバーをモチーフにしたユニークな店舗
町田店はパパブブレの象徴であるアートキャンディーをモチーフに大胆なデザインを取り入れました。横長のスペースを活用し、カット前のキャンディを模したカラフルなバー９０本配置しています。
お店の場所はJR町田駅の改札から町田パークアベニューへ通り抜ける途中にあり町田の皆様ならご存じの場所。
キャンディは見る方向により色が変化。様々な表情を楽しむ事ができます。
是非お店に来店して迫力を体感してください。


【パパブブレ町田店　概要】
住所：〒194-8501 東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ ウエスト 3F
電話：070-7671-5089
営業時間：10時～20時　※町田東急ツインズの営業状況に準じます


オープンを記念した限定商品を提供
100袋限定で通常価格2,450円相当が入ったクリスマスセットを販売します。
サンタミックスや人気のカガネーに、このセットでしか手に入らないクリスマスのミニミックスなどの詰め合わせ。


【クリスマスバッグセット　内容】
・クリスマスミニミックス 8袋
・サンタミックスBAG 1袋
・カガネーグミ（味ランダム） 1本
・グミチョコ シャンパンヨーグルト　1個
パパブブレオリジナルエコバッグ付き

【税込み価格】
2,000円


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PAPABUBBLE
2003年バルセロナ創業。わくわくするスイーツで瞬く間に世界30以上の都市に拡大。
「世界一おもしろいお菓子屋さん」であり続けるために、遊び心あふれるコンフィズリーを発信します。

株式会社PAPABUBBLE JAPAN
広報担当：長尾　press@papabubble.jp
電話番号：03-5942-5330

PAPABUBBLE Official Site：https://www.papabubble.jp/
PAPABUBBLE Official Shop：https://www.papabubble.shop/
PAPABUBBLE Official Twitter：https://twitter.com/PapabubbleJ
PAPABUBBLE Official Instagram：https://www.instagram.com/papabubblejapan/
PAPABUBBLE Official Facebook：https://www.facebook.com/PAPABUBBLE-JP-273165492715530/
PAPABUBBLE Official YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-20:40）

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