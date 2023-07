[常磐興産株式会社]

「Lights of Hopes~希望の光」2023年7月20日(木)より公演スタート



常磐興産株式会社(本社:福島県いわき市、代表:西澤順一)が運営するスパリゾートハワイアンズの“日本で唯一のファイヤーナイフダンスチーム”「Siva Ola(シバオラ)」は、2023年4月に結成7周年を迎えました。

このたび、結成7周年を迎えたシバオラの単独ショーが、約2年ぶりにリニューアルされ、7月20日(木)よりスタートすることが決定しました。ショーのタイトルは、「Lights of Hopes~希望の光」。このタイトルは、シバオラのメンバーたちが自分たちの演舞で解き放つ炎と光が、お客さまの希望の光になることを願い、明るい未来へのきずなを象徴しています。







リニューアルされたショーでは、シバオラのメンバーが構成を担当し、音響面では特別な効果を取り入れます。サモアの戦士の躍動感あふれるパフォーマンスを、アメリカのロックバンド「ジャーニー」が1980年2月にリリースした曲『Any Way You Want It』などにのせて披露する予定です。また、フィナーレでは高難易度の組み技ピラミッドによる群舞の演技や、スパ―クラー(電子花火)を使用した演出も行われます。これにより、ダイナミックかつ息の合ったパフォーマンスで観客を魅了するステージが展開されます。

結成7周年を迎えたシバオラには新メンバー2人も加わり、さらに迫力がパワーアップした熱い男たちのパフォーマンスをお楽しみいただけます。ぜひ、希望に満ちた未来への一歩をお客さまと共に踏み出すショーをご覧ください。



【シバオラ単独ショー「Lights of Hopes~希望の光」概要】





■ 日 時 : 初演 2023年 7月20日(木)20:30~約7分

※期日により、公演回数と時間が異なります。

■ 場 所 : ウォーターパーク・ビーチシアター

■ 出 演 : ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」

■ 構 成 : 1.オープニング映像

2.登場~前座 曲:僕の歌は知っている

3.メイン 曲:Checklist

4.群舞 曲:Any Way You Want It



【参考 ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」】





スパリゾートハワイアンズでは、1972年7月3日から、ファイヤーナイフダンスをポリネシアンショーに導入しました。当時は、家庭用ビデオも普及していない時代。ファイヤーナイフダンスを教えてくれる人などはおらず、当時の男性ダンサーはバトントワリングの経験者にバトンの回し方を習い、資料などから自己流でトレーニングを重ねるなど、何もかもが手探りの状態からのスタートでした。

苦労を経て日本初のファイヤーナイフダンサーが誕生してから、その技と経験は後輩ダンサーに受け継がれ、フラガール57年の歴史には及ばないものの、今日までの51年間、日本で唯一のパフォーマンスを継続し、現在では熱心なファンが付くほどの人気を得ています。

2016年に日本で唯一のプロのファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」を結成。これはサモア語で”強い踊り“を意味します。従来の公演ではソロが主体だったものをグループでの演舞へ切り替え、さらにパワーアップしたパフォーマンスを披露しています。







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-17:46)