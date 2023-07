[西川株式会社]

松本剛選手と田中正義選手からパワーナップ体験コメントが届きました!



西川株式会社は、 北海道日本ハムファイターズの新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」(北海道北広島市/以下 エスコンフィールド)のチームエリアに、 当社の研究機関 日本睡眠科学研究所が監修した快適仮眠環境「ちょっと寝ルーム」の設備を導入し、「Power Nap Room supported by nishikawa」として今年3月から開設しました。このたび、パワーナップルームを活用されている松本剛選手と田中正義選手からコメントをいただきましたのでご紹介します。







● 「Power Nap Room supported by nishikawa」について



西川では、疲労回復やパフォーマンス向上に直結する習慣として“パワーナップ(仮眠)”を推奨しています。効率的なパワーナップによって北海道日本ハムファイターズの選手やチームの方々のコンディショニングをサポートしたいという想いから、「ちょっと寝ルーム」の設備導入に至りました。「ちょっと寝ルーム」のスポーツ施設への導入は、「エスコンフィールド」が初めてです。このルームは、日本睡眠科学研究所の睡眠と寝具の知見を活かし、室内全体の光と音の協調制御によって快適な仮眠環境を実現。短い時間でより効果的にリフレッシュすることが期待できます。仮眠に適した傾斜をつけた専用ベッドには、コンディショニングマットレス[エアー]の最上級モデル「[エアーSX]マットレス」を設置し、パワーナップピロー「konemuri」や[エアー]の抱き枕などの寝具で快適な仮眠をサポートします。選手たちは、デイゲームとナイターで1日のスケジュールが異なるため、それぞれ最適なタイミングでパワーナップを取り入れていただいています。



松本剛選手と田中正義選手からのコメント

<松本剛選手>

「仮眠を取り入れることで、心身ともにリセットされ最高の準備ができています。1シーズン通してコンディションを維持するためには、疲労回復や集中力の維持・向上が非常に重要です。今後もルーティンの1つとして取り入れていきます!」





<田中正義選手>

「現在は抑えという役割を任せていただいているため、試合がある日は、毎日使用しています。仮眠をとることで、1人の時間を作ることができ、集中力を高めることができています。試合前の準備として欠かせません!」





● ベンチの監督専用椅子に[エアー]特注クッションを設置し、新庄監督をサポート!

新庄剛志監督専用席「BTSUシート」には、当社のコンディショニングマットレス[エアー]を特注したオリジナルデザインクッションが採用されています。新庄監督のこだわりを細部まで反映した特注品です。[エアー]独自の点で支える高機能ウレタンによって体圧を分散し、長時間座っていても疲れにくく、試合中の新庄監督をサポートします。





「Power Nap Room supported by nishikawa」概要







[室内環境]

室内全体でパワーナップに適した光と音の協調制御を行うことで、日本睡眠科学研究所が推奨する15分間の仮眠を快適かつ効率的にとれる環境を実現。さらに、入眠時のリラックスを促す天井の星空投影やアロマの香り、仮眠に適した傾斜をつけたベッド、コンディショニングマットレス[エアー]の最上級モデル「[エアーSX]マットレス」、パワーナップピロー「konemuri」、 [エアー]の抱き枕などの寝具で快眠をサポートします。



[場所]

北海道日本ハムファイターズの新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」チームエリア選手、チームの方々専用スペース(※一般のお客様はご利用できません。)



[面積]

6坪



[設備]

照明システム、アロマディフューザー、パワーナップ専用ベッド、[エアーSX]マットレス、[エアー]抱き枕、パワーナップ専用ピローkonemuri、その他什器



なぜパワーナップ(仮眠)が必要?





人間が持つ体内時計は、眠りと目覚めをスムーズに切り替え、ホルモン分泌や血圧、体温などを調整しています。この体内時計のはたらきにより、1日に2回、眠気のピークが訪れるといわれています。お昼過ぎの眠気のピーク(13時~15時頃)とともに眠くなるのは、自然なことです。このタイミングで15分程度の仮眠を取り眠気を軽減させることで、午後のパフォーマンスアップが期待できます。

北海道日本ハムファイターズの選手たちは、デイゲームとナイターで1日のスケジュールが異なるため、それぞれ最適なタイミングで「Nap room supported by Nishikawa」を活用いただき、ご自身のルーティンにパワーナップを取り入れていただきます。

【パワーナップの効果】

疲労回復、ストレス軽減、集中力アップ、認知力アップ、仕事効率アップなど様々な効果が期待できます。



西川の 「日本睡眠科学研究所」について





日本睡眠科学研究所は、寝具業界としては先駆けとなる研究所として1984年に設立。睡眠科学やライフサイエンスの視点から寝具の進化をサポートし、時代とともに変化するライフスタイルや環境問題など社会の要請にも応えるべく、産・官・学各界の著名な先生方とも共同研究を推進しています。その結果は、西川の数々の寝具や寝室環境の開発に活かされ、睡眠の質の向上に貢献しています。

[WEB] https://www.nishikawa1566.com/company/laboratory/



ES CON FIELD HOKKAIDO について







ES CON FIELD HOKKAIDOは、敷地面積5ha、収容人数は約3万5000人。掘り込み式フィールドから地上4階まで観客エリアが広がります。周辺環境との調和を第一に考え、建物中層部にテラスを複数造るなど、地域に溶け込むデザイを採用しています。細部にまでこだわった新球場は、日本初の開閉式屋根付き天然芝球場。芝の育成を促すため南側は一面のガラス壁に。みずみずしい草の香や色鮮やかなグリーンを目にすることで、観戦する側もまた癒されます。五感で心地よさを感じることができる、プレイヤーファーストとファンファーストの両立を目指す球場です。



〈 お客様からのお問合せ先 〉

西川株式会社

☎ 0120-36-8161 (受付時間:平日10:00~17:00)

https://www.nishikawa1566.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-14:46)