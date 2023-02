[花王株式会社(ニュースリリース)]

髪の美しさを一日守る新価値を提案



花王株式会社(社長・長谷部佳宏)は、2023年4月8日、主力ヘアケアブランド「エッセンシャル」の中核ライン「Essential THE BEAUTY(エッセンシャル ザビューティ)」から、「バリアシャンプー」、「バリアコンディショナー」と「うるツヤチャージヘアパック」の3品を発売します。









本商品は、湿度や摩擦などの外部刺激によって、毛流れが崩れ、日々髪の調子がゆらぎやすいと感じる人に向けたシリーズです。雨の日や乾燥した日も、髪がしなやかに美しくまとまります。本シリーズを通じて、髪の美しさを一日守る「髪のバリア」という価値を提案していきます。

花王は、主力ヘアケアブランド「エッセンシャル」の中核ライン「Essential THE BEAUTY」にこの新シリーズを加え、ブランド力を強化。ヘアケアのプレミアムマス市場の活性化をめざすとともに、花王の基盤事業としてヘアケア市場における存在感を一層強めてまいります。



1.発売のねらい

「Essential THE BEAUTY」は、キレイの鍵は髪の表面が乱れなく整った「髪のキメがそろった状態」であるという点に着眼し、2021年、“髪のキメ美容シリーズ”として誕生しました。サラサラの手触りや、翌朝の扱いやすさが特に好評で、喜びの声を多く頂いています。特に、2022年秋に発売した洗い流さないタイプのトリートメント『エッセンシャル ザビューティ 髪のキメ美容ウォータートリートメント』は、発売約3ヵ月(2022年9月5日~12月21日)で累計出荷数量40万本を達成し、高い支持を得ています。



近年、定着しつつあるマスク生活を経て、髪全体を明るく染めるハイトーンカラーや、襟足部分を明るい色に染めるインナーカラー、毛先のカラーアレンジが注目され、実際に美容院でのブリーチ率は、この5年で約2倍に伸長しています。(2016-2021年 花王調べ) また、ヘアアイロンの使用率も増加し、積極的に髪のアレンジを楽しみたいという意識も上昇しています。一方で、繰り返すハイトーンカラーやヘアアイロンの使用により、髪のバリア機能*1がダメージを受け、湿度や摩擦などの外部刺激によって、毛流れが乱れやすくなり、髪の状態が“ゆらぎやすい”と感じている人も多く存在します。



そこで、このたび「Essential THE BEAUTY」から、髪の美しさを一日守るという新価値を付与した『エッセンシャル ザビューティ バリアシャンプー・コンディショナー』を発売。また同時に週1回のスペシャルトリートメント『エッセンシャル ザビューティ うるツヤチャージヘアパック』を発売します。



シリーズ全品に、天然由来の美髪オイル[18-MEA OIL*2(毛髪保護)]を共通配合。18-MEAはもともと髪に0.1%未満しかなく、ツヤめきや指通りの良さに必須の成分です。そして、カラーやパーマなどでも失われます。『バリアシャンプー』は、アミノ酸系洗浄成分*3配合のサルフェートフリー処方(硫酸系界面活性剤不使用)。やさしくなめらかな豊富な泡で、洗髪時の摩擦から素髪を守って洗いあげます。また、『バリアコンディショナー』は、独自のバリア膜で髪をコートし、ダメージの集中補修はもちろん、日中の外部刺激となる湿度や摩擦からも素髪を守り、毛流れを整えます。さらに、サロン発想のトリートメントプロセスを1包に凝縮した『うるツヤチャージヘアパック』は、繰り返すカラーやブリーチ、アイロンによるダメージを髪の芯まで集中補修し、髪表面のキューティクルの補修と保護効果を持続させまとまりをよくします。サロン帰りのような美しい髪*4に導く週1回のスペシャルケアアイテムとして提案します。



今後も「Essential THE BEAUTY」は、サイエンスに基づく本質ケアを通じて、一人ひとりの美の可能性が広がる世の中をめざし、誰もが積極的に髪のおしゃれを楽しめるよう応援してまいります。



2.商品名/内容量/価格

・エッセンシャル ザビューティ バリアシャンプー/本体450ml、替え340ml

・エッセンシャル ザビューティ バリアコンディショナー/本体450ml、替え340ml

・エッセンシャル ザビューティ うるツヤチャージヘアパック/9g×6包入り

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。



3.発売日/地域

2023年4月8日/全国



4.商品特長

『エッセンシャル ザビューティ バリアシャンプー』





雨の日、乾燥した日も しなやかにまとまる

浸透美髪バリア処方

髪内部のダメージの補修

髪本来のバリア機能*1の働きを補う

●3種のアミノ酸系洗浄成分*3使用

●素髪が持つ美髪成分*5を守りながらやさしく洗う

●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL*2(毛髪保護)配合

●サルフェートフリー処方

●ノンシリコーン処方

●合成着色料フリー

●加水分解コラーゲン・スクワラン・シアバター配合(保湿)

●フローラルリュクスの香り





『エッセンシャル ザビューティ バリアコンディショナー』





雨の日、乾燥した日も しなやかにまとまる

浸透美髪バリア処方

髪内部のダメージの補修

髪本来のバリア機能*1の働きを補う

●傷んだ髪を集中補修&コート

●湿度や摩擦等の外部刺激から髪を守る

●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL*2(毛髪保護)配合

●サルフェートフリー処方

●合成着色料フリー

●セラミドES*6配合(補修)

●加水分解コラーゲン・スクワラン・シアバター配合(保湿)

●フローラルリュクスの香り





『エッセンシャル ザビューティ うるツヤチャージヘアパック (洗い流すタイプ)』





カラーやアイロン、髪のおしゃれをおもいっきり楽しみたい人に

週1チャージで、サロン帰りのような美しい髪*4へ

●サロン発想のトリートメントプロセスを1包に凝縮

●うるツヤチャージ処方

浸透補修成分〈セラミドES*6(補修)〉配合

天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL*2(毛髪保護)配合

7種の厳選美容液成分(つや付与・保湿)配合

ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・

ローズヒップオイル・ホホバオイル・ツバキオイル・乳酸

●美髪バリア持続テクノロジー

アイロンの熱によるダメージや湿度・摩擦等から髪を守り続ける

●フローラルリュクスの香り



*1 髪の毛流れに影響を及ぼす湿度・摩擦等からバリアする機能

*2 ラノリン脂肪酸

*3 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*4 なめらかでまとまりのある状態

*5 タンパク質、脂質

*6 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン





