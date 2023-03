[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年3月28日、福岡県北九州市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー5名の参画が決定したことをお知らせいたします。





・スタートアップ支援アドバイザー/風岡 俊希 氏

・廃棄対象の木製パレット削減パートナー/小野 芳章 氏

・地域づくりアドバイザー/伴場 賢一 氏

・若年層向けマーケティングアドバイザー/中道 勇二 氏

・観光客の誘客促進アドバイザー/ウエタ(仮名)氏











連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。北九州市とAnother worksは、2023年1月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。







実証実験の概要





北九州市では複業クラウド for Publicを活用し、スタートアップ支援アドバイザー、廃棄対象の木製パレット削減パートナー、地域づくりアドバイザー、若年層向けマーケティングアドバイザー、観光客の誘客促進アドバイザーの5職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、北九州市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2023年4月から9月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に北九州市の課題解決に向けてサポートする予定です。







登用人材のプロフィール





・スタートアップ支援アドバイザー

風岡 俊希 氏/株式会社地域経済活性化支援機構



千葉県印西市出身。日本と中国の大学を卒業後、コンサルティングファームにて産官学の新規事業戦略立案やアライアンス構築や実行支援、再生医療等製品を開発するベンチャーにて経営企画、ITメガベンチャーにてアフリカ事業立ち上げ支援等を経験。その後海外大学院を経て、現在は政府系金融機関において地方大学発スタートアップへの投資や研究者との共同経営、地方大学の技術を用いた日本の新たなイノベーションエコシステム構築に従事。











コメント

リスクマネーや人的資源が都市部中心に流れる一方で、制限・制約があるからこそ生まれる革新的なイノベーションの種が地方には多く生まれているのを目にしております。本取り組みが、地域から革新的な取り組みやイノベーションが生まれる新たな日本の在り方のロールモデルとなるよう、尽力していきたいと思います。



・廃棄対象の木製パレット削減パートナー

小野 芳章 氏/OFFICE ONO consulting



グローバルグループの製造メーカーにおいて”モノづくりのエンジニア”として勤務した後、事業マネージメントを支援することにより社会に貢献したいとの思いで、経営コンサルタントに転身。これまで国内の中小企業における経営改革支援、新商品開発・ビジネスプラン企画等の支援に取り組んでいる。またモノづくりからの地方活性化に積極的で支援先は全国に亘ってる。クライアントの経営課題の克服に向けては企業のメンバーと共に伴走するスタイルを大切にし日々取り組んでいる。



コメント

現在世界中で、資源を丁寧に使い、ムダに消費しない動きが活発になっています。今まで捨てていたモノを使うには、アイディアと共に”ひと手間かける心がけ”が必要で、その姿をここ北九州市から示せればと思っています。



・地域づくりアドバイザー

伴場 賢一 氏/一般社団法人 Bridge for Fukushima



銀行から医療系NGOに転職し、カンボジアやザンビアでマイクロファイナンスやパブリックヘルス事業を統括。国連食糧農業機関(FAO)でコンサルタントとして勤務した後、JICA海外長期研修生として英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに修士留学、社会政策学を学ぶ。その後アフリカを中心に国際機関で、農村開発や中小企業育成などの事業に従事。2011年の震災を契機に福島に戻り、一般社団法人Bridgefor Fukushimaを立ち上げ、高校生のリーダー人材育成や街づくり、産業育成のプログラムを行っている。また2014年から2016年には復興庁政策調査官、2016年から2019年は福島県総合政策審議会審議委員・復興計画策定委員を兼務。





コメント

妻が福岡県出身で、子どものためにもご縁がある福岡県内でお仕事をさせていただく事を楽しみにしています。途上国開発援助や福島での復興の経験を基にお役に立ちたいと思ています。



・若年層向けマーケティングアドバイザー

中道 勇二 氏/株式会社Home Page Shop



大型産地直売施設から、特定商品に特化した小規模店舗までを対象に食品企画開発及び通販企画とネットの実店舗への集客を実施、生産者や加工業者様を巻き込んで、SNSなどメディアを意識して話題性のある商品企画提案と情報発信を合わせて認知拡大を実践。



コメント

九州は福岡を中心に観光地を巡りとても思い入れのある地域です。縁あって今回の「若年層向けマーケティングアドバイザー」に就任することができて大変嬉しく思っております。北九州市若松区にある観光資源を求めて多くの人々が集まるキッカケづくりに協力し若者が集まる若松を皆様と共に実現するため、全力で取り組んでまいります。



・観光客の誘客促進アドバイザー

ウエタ(仮名)氏/都内IT企業



新卒で旅行代理店へ入社し、憧れのツアープランナーとなる。企画から添乗までの全工程を経験した為、代理店業務全般の知見がある。主に視察型旅行や団体旅行等、オーダーメイドのツアーを担当。その後、都内IT企業にて教育系アプリの法人営業、マーケティングを担当。アプリ導入で得た知見を活かし、Web制作・マーケティングを行う企業へ転職。現在は国内旅行サイトの運用業務を担当。



コメント

新卒時代に「北九州営業所」に配属されました。未熟な私を、仕事を通じて一人前にしてくださったのが北九州市の皆様です。市役所での案件は、周りに話したくなるような面白い仕事でした。熱意のある方が多くいらっしゃるのを知っています。また一緒にお仕事できる事を大変嬉しく思います。自身の10年後のキャリアにつながるような案件にしたいと思います。







福岡県北九州市 概要









北九州市(きたきゅうしゅうし)は、福岡県の北部にある政令指定都市です。1963年(昭和38年)2月10日に門司市、小倉市、戸畑市、八幡市および若松市の5市による新設合併で誕生し、三大都市圏や県庁所在地以外では初の政令指定都市となりました。関門海峡に面し、九州最北端に位置します。また、日本新三大夜景都市に選ばれた美しい夜景や、「門司港レトロ」、世界文化遺産にも選ばれた「官営八幡製鉄所関連施設」等魅力的な観光スポットもある都市です。



住所:〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

自治体HP:https://www.city.kitakyushu.lg.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/





