[株式会社タイトー]

『タイトーくじオンライン限定 aibo』くじが本日8/26(土)より発売開始!



株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、登録者数330万人を突破したいつでもどこでもオンラインでクレーンゲームが楽しめるタイトーオンラインクレーン(以下タイクレ)と連携するくじサービス「タイくじオンライン」にて、『タイトーくじオンライン限定 aibo』くじを、本日8月26日(土)より発売いたします。家庭の中で、家族の一員として愛情を注がれながら育っていく自律型エンタテインメントロボットとして大人気のaibo(アイボ)が、暮らしを彩る魅力的なオンラインくじのグッズとして※初めて登場します。※当社調べ







■『タイトーくじオンライン限定 aibo』概要



・商品名:『タイトーくじオンライン限定 aibo』



・展開期間:2023年8月26日(土)12時~9月18日(月)(期間中の売り切れ無し)

・価格:30,000TC(タイトーコイン)/3,300円(税込)相当

・店舗:タイくじオンライン限定

・URL:https://www-onkuji.taito-olcg.com/kuji/d068608b-d751-4c25-a0b5-7c4b35f4e138/



『aibo』くじはA賞及びラストハッピー賞の大きなバイボぬいぐるみ(約60cm)や、座り心地のよいビーズクッションなど、どの商品も“はずれなし”の魅力的なラインナップとなっております。

「タイくじオンライン」での取り扱いとなり、期間中なら売り切れのない予約注文制での販売となります。





■『タイトーくじオンライン限定 aibo』商品詳細



・A賞 バイボぬいぐるみ(全2種)



アイボリーホワイト かしこい水色とチョコエディションの2種が、全長約60cmという存在感抜群の大きさで登場です。愛らしい瞳で見つめられると思わず抱きしめたくなる「タイくじオンライン」限定のぬいぐるみです。



・B賞 ラウンドビーズクッション(全2種)





aiboとの生活を楽しむのにぴったりな、座り心地の良い円形のビーズクッションです。ラインナップはグレーとブラウンの2種。伸縮性のあるさらさらとした手触りの生地を使用しており、側面にはaiboの足跡がデザインされています。



・C賞 フロアマット(全2種)





様々なポーズをしたaiboのイラストや、ロゴの総柄等がお洒落にデザインされたフロアマットです。グレーとブラウンの2種展開で、繋がる仕様になっているため、お好きな組み合わせで繋げれば、オリジナルのフロアマットにアレンジすることが出来ます。



・D賞 ステンレスタンブラー(全3種)



aiboとのゆったりとしたひと時を楽しむのにぴったりな、シルバー、ブラウン、ピンク3種展開で、ステンレスタンブラーです。日常使いしやすい落ち着いた色味で、見上げるポーズが可愛らしいaiboのイラストがプリントされています。



・ラストハッピー賞 バイボぬいぐるみ(全1種)







くじの最後の1枚を引くと、ラストハッピー賞として、「バイボぬいぐるみ アイボリーホワイト あいらしい桃色」をプレゼント。全長約60cm 、A賞の色違いで、瞳の色が桃色の特別仕様のバイボぬいぐるみです。



【タイくじオンラインとは】

「タイくじオンライン」は、全国のコンビニエンスストアやホビーショップなどで引ける“はずれなし”のくじ「タイトーくじ(タイくじ)」がいつでもオンラインで引けて、商品がご自宅まで届く※、タイトーの新オンラインサービスです。

登録者数330万人を突破したタイクレと連携しており、タイクレでユーザーIDご登録の方はタイくじオンラインへの新規登録不要でスムーズにご利用いただけます。また、タイクレで使用している通貨TC(タイトーコイン)の共用や、さらに配送システムも連携しているため、タイくじオンラインで引いた商品とタイクレで獲得した景品を同時に配送依頼すると実質配送料無料となる特典もご用意しております。両サービスの連携でよりスムーズに充実したオンライン体験をご提供して参ります。

今後も「タイくじオンライン」だけでしか引くことができない魅力的な限定くじを続々と発売いたします。

※ 配送可能地域は日本国内のみとなります。



【関連URL】

タイくじオンラインWebサイト: https://www-onkuji.taito-olcg.com/

タイトーオンラインクレーン :https://www.taito-olcg.com/web/top/



【権利表記】

(C) 2018 Sony Group Corporation

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーン、タイクレおよびタイくじは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/26-15:46)