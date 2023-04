[阪急阪神不動産株式会社]

グランフロント大阪(大阪市北区大深町)は、明日4月26日にまちびらき10周年を迎えます。2013年の誕生以来、アジア・世界のゲートウェイとして、国際的な情報・人材の集積・交流拠点を形成してきました。多様なアイデアやイノベーションを生み出す「世界に開かれた最前線のまち」を目指し、訪れる皆さまとともに参加型のまちづくりを進めています。





グランフロント大阪は、まちの中核機能である知的創造拠点「ナレッジキャピタル」、都心の駅直結型としては国内最大級の約260店舗がそろう「ショップ&レストラン」、関西エリアで最大級のフロア面積を持つ「高規格オフィス」、国際水準のホテル「インターコンチネンタルホテル大阪」、水と緑に囲まれた「レジデンス」の5つの機能と、うめきた広場やナレッジプラザ、水景や庭園などの豊かなパブリックスペースで構成されています。

特に「ナレッジキャピタル」には、企業・研究機関・大学など139の団体が参画しており、「感性」と「技術」を融合することで、新しい価値を生み出す知的交流の場として、またイノベーション創出のための先進事例として、世界からも注目を集めています。その結果、海外からの視察件数はこの10年間で87ヵ国498団体にものぼります。

このような、多様な都市機能を集積したまちとして、グランフロント大阪には500社以上の企業や店舗が入居し、そこで働く人々は2万人を超えています。そして、10年間の累計来館者数は4.7億人を突破しました。ご支援ご愛顧いただきました多くの来街者の皆さまや地域の皆さまに、心より感謝申し上げます。

今後、2024年のうめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」の先行まちびらきや、2025年の「大阪・関西万博」を控え、これまで以上に大阪、そしてうめきたエリアに注目が集まることが予想されます。そのような中、グランフロント大阪は、新ビジョン「創り出そう、ともに。」のもと、これからも多様な人々を巻き込み、進化に挑戦し続けることで、グランフロント大阪のまちの発展、ひいては、うめきたエリア全体のさらなる価値向上を目指してまいります。





10周年のグランフロント大阪を知る10のポイント

















グランフロント大阪 新ビジョン 「創り出そう、ともに。」

2013年、関西の玄関口である大阪・梅田にまちびらきしたグランフロント大阪。まちの開発ビジョンとして「多様な人々や感動との出会いが、新しいアイディアやイノベーションを育むまち」を掲げ、来街者やオフィスワーカーなど、まちを訪れる皆さまとともに育てる参加型のまちづくりを進めてまいりました。

10周年を迎えるにあたり、また、これからの10年間を見据え、グランフロント大阪の全事業者参加のもと「グランフロント大阪のありたい姿」を改めて議論し、「創り出そう、ともに。」をスローガンとする新ビジョンを定めました。この新ビジョンには、多様な人々(全てのステークホルダー)を巻き込み、世界中からヒト・コト・モノを迎え入れ、大阪らしいフレンドリーさで人との出会い・繋がりが実感でき、進化に挑戦するまちであり続けたいというグランフロント大阪の想いが込められています。



新ビジョンを表現する「GRAND VISION MOVIE」を制作

この度策定した新ビジョンを、ワクワクする壮大な視点で表現するブランドムービー「GRAND VISION MOVIE」を制作しました。まち中を駆け巡るドローンカメラが映し出す、見たことのないグランフロント大阪の姿は必見です。

うめきた広場でのシーン撮影は、事前にボランティアエキストラを募集し、約520名の方にご参加いただきました。

皆さまとともに創りあげたグランフロント大阪の10周年を飾るブランドムービーを、ぜひご覧ください。





4月26日(水)20:00より公開

URL: https://www.grandfront-osaka.jp/grand-play-ground/





10周年 年間イベントスケジュール

グランフロント大阪ではまちびらき10周年を記念して、さまざまなイベントを予定しています。





(★)10周年記念イベント第1弾

GRAND THANKS! 10th Anniversary「THE GRAND GAME」

4月26日~5月14日

うめきた広場やナレッジプラザに、その空間特性を活かした巨大な「ゲーム(遊び)」コンテンツが多数出現。レトロポップな8ビットの世界観の中で、一目見たらワクワクし、つい遊びたくなる・参加したくなるグランな遊び場として、10周年の幕開けを飾ります。



(★)ナレッジキャピタル10周年イベント

6月2日

ナレッジキャピタルの開業10周年を記念したイベントです。ナレッジプラザでナレッジキャピタルのこれまでとこれからを体感できるイベントです。



(★)エシカルエキスポ2023

6月10日~6月11日

Z世代100団体が共創する日本最大級のエシカルの祭典。ナレッジキャピタル各所を舞台に、消費者がエシカルをより身近に感じられるイベントです。



(〇)ナレッジキャピタルワークショップフェス2023夏

7月29日~7月30日

開業以来11万人が参加した、専門家から学べる親子向けワークショップイベント。さまざまな体験を通じて豊かな発想を養えます。



(〇)こたつ会議15回目

9月

時代を動かすオピニオンリーダー達がこたつを囲んで語り合うトークを見て聞いて参加して、「OMOSIROI」を体感できるイベントです。



OUTDOOR FESTA 2023

9月

うめきた広場で開催するアウトドアイベント。アウトドア・スポーツ店舗などが、ワークショップや体験コンテンツを多数ご用意します。



MUSIC BUSKER IN UMEKITA Audition vol.19

秋頃

うめきたから全国へ、さらに世界へ羽ばたくミュージシャンを発掘・応援する、FM802 との共同プロジェクト「MUSIC BUSKER」。新たなバスカーアーティストを決定するオーディションライブです。



(★)10周年記念イベント第2弾

GRAND THANKS! 10th Anniversary「(仮称)THE GRAND TSUKIMI」

9月~10月

秋の風物詩「お月見」をグランフロント大阪流にアップデートします。グランフロント大阪だからできる新しい「お月見」を、遊び心と壮大なスケールで実現します。



(〇)Grand Wish Christmas 2023

11月~12月

「みんなの願いが叶うクリスマス」をコンセプトに、まちびらき以来、開催しているクリスマスイベント。今年で11回目を迎えます。



Champagne Gold Illumination (シャンパンゴールドイルミネーション)

11月~2月

施設外周の樹木が、上品に輝くシャンパンゴールド色のイルミネーションで彩られます。



MUSIC BUSKER IN UMEKITA AWARD vol.9

12月

約60組のミュージックバスカーの中から今年度のグランプリを決定するライブイベントです。





(★)…10周年特別イベント / (〇)…10周年特別バージョンにて開催

※2023年4月25日時点の情報です。予告なく変更・中止する可能性がございます。



