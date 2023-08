[日本ロレアル株式会社]

新時代のアイコニックな香り『リブレ』

ひとたび纏えば、自身の魅力と“ジェンダー”をも超えるセクシーさを解放し、「自分だけの特別なオーラ」へと昇華させる。セクシーでクールなフローラルラベンダーの香りが心奪われるようなセンシュアルな色気を漂わせ、ジェンダーの境界線を超越した力強いオーラに包まれる、マスキュリン×フェミニンな唯一無二の香りです。



この秋、大胆でセンシュアルな香りが特長の「リブレ オーデパルファム アンタンス」から30mLの新サイズが登場します。



「リブレ オーデパルファム アンタンス」

2023年9月1日(金)全国新発売

30mL 新サイズ ¥13,530円(税込)

50mL ¥18,920円(税込) ※発売中



https://www.yslb.jp/fragrance/fragrance-for-her/fragrance-libre/libre-eau-de-parfum-intense/3614273069533.html









YSLのアイコニックな香りが、深くセンシュアルに。



マスキュリンなラベンダーとフェミニンなオレンジブロッサムによる革新的なコントラストで自由を象徴する「リブレ」の香りに、人の心を捉えてやまない「オーキッドアコード」が加わったオーデパルファム アンタンス。

ムッシュ イヴ・サンローランのフィロソフィーを昇華し、挑戦的な試みのもと誕生した新フレグランスは、うっとりするほど魅惑的で大胆、この上なくモダンでセンシュアルなフローラルラベンダーの香り。



力強く、深く香る、「リブレ オーデパルファム アンタンス」で、この上なくクチュールで、究極の自由を。



THE FRAGRANCE









香調:大胆でセンシュアルなフローラルラベンダー



【トップ】ベルガモット、タンジェリン、フランス産ラベンダー

プロバンスで採取されたディーバラベンダーが温かみを引きだし、華やかに香りの花が開きます。



【ミドル】モロッコ産オレンジブロッサム、ジャスミン、オーキッド

オレンジブロッサムが焼けつくような熱さを燃やし、オーキッドがリブレらしい激しくセンシュアルな香りをヒートアップさせます。



【ラスト】ベネズエラ産トンカビーン、バニラ、アンバーグリス

いぶされたバニラと艶やかなアンバーが美しく燃え上がります。



THE PERFUMERS





THE TALK ‐ ANNE FLIPO & CARLOS BENAlM SPEAK OF LIBRE EDP INTENSE



Q.「リブレオーデパルフアム」がすでにパワフルなフレグランスですが、どのようにパワーアップさせたのでしょうか?

A.「リブレのアイコニックなフゼアノートはキープしつつ、よリセンシュアルで自由を主張する香りに仕上げました。さらに、贅沢なフローラル感を強調するために、オレンジブロッサムとラベンダーのコントラストをよリ強調し、ウッディー、アンバーのベースでよリ魅惑的に仕上げました。フレグランスそのものの濃度も高めています」



Q.新たに「オーキッドアコード」が加わりましたね。「オーキッドアコード」に惹かれた理由とリブレの中での役割を教えてください。

A.「オーキッドアコードはフローラルでクリーミー、そしてバニラっぽさとスパイシーさ、若干のスモーキーさがあります。オレンジブロッサムと相性が良く、リブレのコアであるフローラルノートのセンシュアルな女性らしさを際立たせるとともに、人を惹きつける魅惑的な華やかさを引き立てます。それが、燃え立つようなコントラスト感のあるセンシュアリティを表現した香リの中に自然に調和するのです」



Q.このフレグランスを纏う女性にどんな気持ちになってほしいですか?

A.「大胆で、挑戦的。限界なく突き進む、自由な気持ち」













お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル:0120-526-333

公式オンライン ブティック:https://www.yslb.jp/



表示価格は推奨小売価格です



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-10:46)