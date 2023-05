[4℃]

2023年5月12日(金)~ 様々な特典をご用意



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)は、2023年5月12日(金)より4℃銀座本店にて「Early Summer Fair」を開催いたします。







4℃銀座本店は、さまざまなイベントの開催や限定ジュエリーの販売、オンライン限定ブランド「cofl by 4℃」

や「RUGIADA」、「4℃ HOMME+」を実店舗で唯一常設展開など、特別な体験ができるフラッグシップストアとして3月にオープン致しました。



今回、4℃銀座本店限定で開催する「Early Summer Fair」では、オープニングフェアから好評をいただいた

「4℃カプセル」が再び登場!当日ご購入のお客様への特典としてダイヤモンドやルビーをあしらったネックレスなど、特別な景品を揃えてお待ちしております。





■フェア内容



【4℃カプセル】

期間中、ジュエリーをご購入のお客様おひとりにつき

一回まわせる外れなしの4℃カプセルをご用意。

特別な景品が当たるチャンスをぜひお見逃しなく。



※数量限定、なくなり次第終了となります。

詳しくはショップスタッフまで





<店舗情報>

住所:東京都中央区銀座2-6-4 竹中銀座ビルディング1F/2F

営業時間:11:00~20:00

電話番号:03-3538-2124

店舗URL:https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/ginzaflagship/?bid=4c-jewelry

4℃公式サイト:https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=4c-jewelry



<銀座本店限定ジュエリー発売>



シンプルながらも上質な存在感を放つ、銀座本店限定ネックレス。フリーアジャスター仕様でスタイリング自在なチェーンに、0.2ctのダイヤモンドを一粒セッティングしました。コーディネートにリュクスな輝きを添えてくれます。



From left

PT Diamond Necklace /45cm ¥118,800(Tax in)

K18PG/K18YG Diamond Necklace /60cm ¥125,400(Tax in)





<オンライン限定ブランドを特別に常設展開>





通常オンラインショップでのみ販売しているRUGIADA、cofl by 4℃、4℃ HOMME+のジュエリーを、銀座本店限定で常設展開。実際にお手に取ってお買い求めいただけます。

*RUGIADAジュエリーのK18への素材変更オーダーもお受けいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/14-22:40)