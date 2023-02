[AnyMind Group株式会社]

コラボカフェ限定のshefarオリジナルスイーツやドリンクなど8品を提供



AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔、以下「当社」)は、モデルからアーティストまで幅広く活躍する「佐藤ノア」プロデュースのD2Cブランド「Shefar(シーファー)」初となる、表参道のカフェ「fruta&」と初のコラボレーションカフェを開催。コラボメニューとして「Shefar(シーファー)」をイメージしたドリンク、スイーツ計8品を、2023年3月6日(月)~3月19日(日)の期間限定で提供いたします。

またコラボカフェに先駆けて、3月10日(金)に発売される新作「Aine」を記念したインスタレーションを含むポップアップストアを、3月4(土)~5日(日)の2日間限定で、同カフェにて開催いたします。







「Shefar」は、”憧れのあの子”をイメージした香りを展開していく、佐藤ノアがトータルプロデュースする香りのブランドです。

2021年10月に同ブランドをローンチし、オンラインでの第一弾商品の販売開始後、わずか1日で販売本数1,000本を突破し、累計販売本数も約9,200本(2023年2月16日現在)を突破するなど、10代後半から20代女性を中心に大きな反響をいただいています。

今回のイベントは、そんな「Shefar」の世界観をドリンク・デザートで表現するためプロデューサー佐藤ノアと試作を重ね実現した体験型イベント・カフェになっております。





Shefar × fruta& コラボレーションカフェ 限定メニュー



※値段は全て税込表示です。



・Aine`s menu





少女の狭間に舞うタルト(左) ¥1,900 / 叶わない初恋のチェリーソーダ (右)¥1,000



・Pipiel’s menu





掴めないあの子のパフェ(左) ¥2,000 / 振り返らない心のピーチミルク(右) ¥1,000



・ Liela`s menu





気まぐれな品性のモンブラン (左)¥1,700 / 気分屋のレディとブルーベリーミルク(右) ¥1,000



・ Mullan`s menu





蝶たちが舞う洋梨コンポート(左) ¥1,600 / 迷う心のレモンスカッシュ(右) ¥1,000





コラボカフェ概要



Shefar Cafe by fruta&

開催期間 :2023年3月6日(月)~3月19日(日)

営業時間 :カフェ 12:00~17:00 ディナー 17:00~21:00(L.O.20:00)

開催場所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-50−3 アーバンテラス青山 1F fruta&

アクセス :地下鉄 銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅 B2出口 徒歩2分



▲fruta&店内



期間中「Shefar Cafe by fruta&」にご来店くださったお客様には、Shefar香水の香りを体験できるムエット、リーフレット、限定ステッカーをお配りしております。Shefar Cafe by fruta&にて提供されるコースターは、ご自由にお持ち帰りいただけます。





■Collaboration Cafe’s Story





“秘密のお茶会”



「あの子達」がこっそり繰り広げるお茶会。

パフェにモンブラン、コンポートにタルト。甘いスイーツにあの子達のエッセンスを添えて。

秘密のお茶会に、あの子達が貴方を迎え入れます。





新しい”あの子”の香り 「Aine」先行販売ポップアップストア



コラボカフェ実施にに先駆け、同カフェにて、新しい”あの子”の香り 「Aine」の先行販売ポップアップストアを開催。

今回のポップアップストアでは、新商品「Aine」の先行販売だけでなく、Aineの香りをイメージしたインスタレーションもお楽しみいただけます。今回のイメージビジュアルを撮り下ろした写真家・北岡 稔章氏の写真などをディスプレイした空間で、”憧れのあの子”Aineの世界観をぜひ、体感してください。

3/5(日) に香水をご購入いただいたお客様には、イベント開催を記念したプロデューサー「佐藤ノア」との2ショットチェキ撮影の特典もございます。(※1)



※1 チェキ会の詳細は公式Instagram(@shefar_official)にて配信予定。





イベント概要



開催期間 :2023年3月4日(土)~3月5日(日)

営業時間 :12:00~20:00

開催場所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-50−3 アーバンテラス青山 1F fruta&

アクセス :地下鉄 銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅 B2出口 徒歩2分

※ご入場の際には、新型コロナウイルス感染症対策として、検温・消毒の実施、マスクの着用をお願いしております。



※新型コロナウイルス感染症の状況次第では、中止または延期の可能性がございます。

※佐藤ノア来店日(3月5日)は整理券の配布を行います。

※ポップアップストアではshefarアイテムの販売のみ。コラボカフェメニューの提供はございません。





Shefarコンセプト



-----

“憧れのあの子”

-----

近そうで遠い、手が届きそうで届かない、“憧れのあの子”。

あの子みたいな香りを身に纏って、あの子になった気分になってもいい。

あの子を追いかける気持ちでもいい。

-----



このブランドでは、“憧れのあの子”をイメージして作られ、

全ての香りに“あの子”の名前がつけられています佐藤ノアが書き下ろした彼女たちのストーリーも合わせて、ぜひお楽しみください。





「Shefar」とは







2021年10月にローンチした、「佐藤ノア」プロデュースの香りのブランド。



“憧れのあの子”をコンセプトに、香りのテーマにあった女の子をイメージした物語を商品とともに展開。香りだけでなくその世界観までも楽しめるブランドです。



香りはその人の印象を決めるもの。貴方を忘れさせない特別な香りをお届けします。





「fruta&」について







現役女子大生がプロデュースする

美容と健康に嬉しいCafe

「fruta&」は現役女子大生がプロデュースした、グルテンフリーのカフェ&デザートバー。

厳選された食材を使用し、美容と健康に嬉しいグルテンフリーメニューをご提供。

「ヘルシーなスイーツが食べたい」

「グルテンフリーに興味がある」

「オシャレなカフェに行きたい」

などといった、代表と同世代である女子高生・女子大生の流行を取り入れ、お店作りに役立てています。



URL : https://fruta-and.com/





佐藤ノア プロフィール











7月9日生まれ 北海道出身。



2023年よりバンドsuga/es(シュガレス)の活動を再開



音楽活動はもちろんのこと、アイテムにも自分の表現を取り入れ、アクセサリーブランド「Mel cinna」、香りのブランド「Shefar」、カラーコンタクトブランド「ramurie」でも商品作りに一から携わり、コンセプトなど制作も行なっている。



meiji meチョコのアンバサダーとしても活動。





---------

【商品に関するお問い合わせ】

---------





■ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」





「AnyX」はECモールや自社ECサイトなど、複数の販売チャネルを一元管理することで、EC運営を支えるECマネジメントプラットフォームです。業務効率化×データ活用、豊富な実績を元にした運用支援、各国・市場のローカルの知見を生かした越境展開・海外販売まで、EC事業の成長に向けた幅広いソリューションを提供します。

URL:https://anymindgroup.com/ja/products/anyx/



■クラウドものづくりプラットフォーム「AnyFactory」





AnyFactoryは最適なサプライヤーを探して、誰もが作りたいものを簡単に発注できるクラウドものづくりプラットフォームです。 アジア各国の200を超える生産工場と連携しており、作りたいプロダクトに応じて最適な工場をマッチングします。

URL:https://any-factory.com/ja/



■物流管理プラットフォーム「AnyLogi」





AnyLogiは、D2C・EC事業者を支援する出荷自動化の物流管理プラットフォームです。 豊富な機能を持ちながらもシンプルな管理画面と、提携倉庫による入出庫作業を提供します。

国内外のECカートとの連携や物流パートナーネットワークを軸にあらゆる個人・法人のEC展開を柔軟かつ多角的にサポートします。

URL: https://anylogi.com/ja/



■会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」





AnyChatはリアルタイムでのチャットによる接客体験やカスタマーサポート機能を提供するチ会話型コマースプラットフォームです。ECサイトとの連携による購買や商品発送をトリガーにした配信のほか、購買に関するデータの収集、分析、活用を通して顧客体験価値を最大化します。

URL: https://anychat.tech/ja/



【AnyMind Groupについて】





会社名 :AnyMind Group株式会社

設立 :2016年4月

URL :https://anymindgroup.com/ja/

所在地 :東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 :代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 :日本(東京・佐賀)、シンガポール、タイ(バンコク:2拠点)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)、インドネシア、フィリピン、台湾、香港、マレーシア、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン



事業概要:

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。



