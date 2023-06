[株式会社ジョンマスターオーガニックグループ]

小さな木のボールから、地球のこと、森のこと、未来のことを考える。

“森の豊かさを守りたい”という子どもたちの願いを形にし、想いを共にするたくさんの方へお届けします。







“地球に敬意を ONE EARTH”をスローガンに掲げるjohn masters organicsは、よりよい社会を目指して環境活動をしている”ミラコラ キャリア塾”の子どもたちと、森林保全団体more treesと共同開発したヒノキボールを、2023年6月5日(月)【世界環境デー】に阪急うめだ本店にて展開します。

子どもたちが植林をしている奈良県天川村の香り高いヒノキを使い、手になじむやさしい丸い形に仕上げました。私たちはこの小さなヒノキボールがたくさんの方のもとへ届き、地球環境のことを身近に考えるきっかけとなることを願っています。





私たちの環境への取り組み

https://brand.johnmasters.jp/









HINOKI BALL&ESSENTIAL OILプレゼント概要









環境保全に関心高まる6月5日【世界環境デー】より阪急うめだ本店にて、税込¥8,800 以上のお買い上げで森林保全への願いが込められたHINOKI BALL&ESSENTIAL OILをプレゼント。阪急うめだ本店GREEN AGEに新しくサステナブルストアとして生まれ変わった店舗では、さまざまな参加型・体験型コンテンツもお楽しみいただけます。





・配布期間:2023年6月5日(月)【世界環境デー】~ ※なくなり次第終了

・配布場所 阪急うめだ本店 8F ジョンマスターオーガニック店舗





阪急うめだ本店舗詳細はこちら

https://www.johnmasters-select.jp/pages/shop-detail-44





<プレゼント内容>



●オリジナルヒノキボール

ミラコラキッズ縁の地である奈良県天川村の香り高いヒノキ材を使用したオリジナルのヒノキボール。

●エッセンシャルオイル 10mL

ジョンマスターオーガニックオリジナルの精油5種の中からお好きな香りを、店舗にてお選びいただけます。

●thank you always. <L>グレー

ウォッシャブルペーパーを採用したギフトケースは、カードケースやアクセサリー入れとしてリユースしていただけます。





開発背景や子どもたちのメッセージはこちら

https://www.johnmasters-select.jp/blogs/online-store-news/miracolla







more trees(モア・トゥリーズ)は、音楽家・坂本龍一氏が創立した森林保全団体です。森と人がずっとともに生きる社会を目指し、「都市と森をつなぐ」をキーワードにさまざまな取り組みを行っています。https://www.more-trees.org/











「未来をつくる力」を育むキャリア教育の場、それがミラコラキャリア塾です。「子ども」と「企業」がコラボし、SDGs活動、社会への提案、商品開発など、リアルな社会課題に取り組みながら、一人ひとりの「自分らしい生き方=キャリア」をつくっていいきます。https://miracolla.jp/



