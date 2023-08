[Wovn Technologies株式会社]

~インバウンド観光客が多く来場する施設を4言語に対応~



Wovn Technologies株式会社(以下 WOVN)が提供する Web サイト多言語化ソリューション『WOVN.io(ウォーブン・ドットアイオー)』が、株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:川崎 寛、以下 バンダイナムコアミューズメント)が運営する、カプセルトイ専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』および、新感覚バラエティスポーツ施設『VS PARK』の公式サイトに導入され、4言語に対応しました。これにより、インバウンド観光客が多く来場する施設においてリアルタイムな多言語情報発信を実現しています。







言語に関係なく『ガシャポンのデパート』や『VS PARK』に訪れるすべてのお客様に新鮮な情報を届けたい





日本のカプセルトイ商品は、精巧なクオリティとユニークな商品アイデアで生まれたアイテムが多く海外でも人気があり、インバウンド観光客の人気スポットにもなっています。カプセルトイに海外からのニーズがあるのはサイトのアクセス状況からも明らかで、WOVN.io 導入前から高い水準で海外からの流入が見受けられました。



また、新感覚バラエティスポーツ施設として誕生した「VS PARK」は、水際対策が緩和されてからインバウンド観光客の来場数が増加し、日本渡航前に海外からあらかじめチケットを購入できたり、海外インフルエンサーを起用した PR を実施したりと、積極的なインバウンド観光客誘致を行っています。



このように、上記2つの施設は特に海外からのお客様が多く訪れる施設であるため、日本人だけでなく外国人にもリアルタイムに情報発信を行い、施設での体験をより豊かにするべく、今回 WOVN.io を導入し4言語に対応しました。



WOVN.io であれば、更新性の高い Web サイトでも、動的サイトの未翻訳箇所を自動検出する国際特許取得の技術により、都度日本語で生成されるページをスピーディに多言語化できるため、ガシャポンの新商品情報や VS PARK キャンペーン情報などをリアルタイムに多言語で発信することができます。また、各サイトで独自に多言語サイトを構築するのではなく、統一した多言語翻訳サービスとして WOVN.io を導入したことで、バンダイナムコアミューズメント全体としてトーン&マナーを意識した多言語サイトの構築を実現できました。







導入サイトについて





ガシャポンバンダイオフィシャルショップ

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop

ガシャポンのデパート

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store

VS PARK

https://bandainamco-am.co.jp/en/others/vspark



上記2サイトを英語、繁体字、簡体字、韓国語で公開しています。以前から圧倒的にサイトへのアクセスが多かったアジア圏の言語を中心に言語選択を行いました。







今後の展望





今回は、海外からのお客様が多く足を運んでくださるガシャポンバンダイオフィシャルショップとガシャポンのデパートおよび VS PARK の公式サイトを多言語対応しました。今後はサイト多言語対応に加えて、各施設における対面でのインバウンド対応を進めていく予定です。

WOVN.io は、インバウンド観光客の日本における体験を豊かにすることを Web サイト多言語化の面でサポートしてまいります。





WOVN.io について( https://mx.wovn.io )





WOVN.io は、「世界中の人が、すべてのデータに、母国語でアクセスできるようにする」をミッションに、Web サイトを最大43言語・77のロケール(言語と地域の組み合わせ)に多言語化し、海外戦略・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。



企業情報

会社名 : Wovn Technologies株式会社

所在地 : 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 : 代表取締役社長 林 鷹治

設立 : 2014年3月

資本金 : 53億6,701万円(資本準備金含む)※2021年9月1日現在

事業内容 : Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP : https://wovn.io/ja



本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246



