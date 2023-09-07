［株式会社コナミアミューズメント］





株式会社コナミアミューズメントは、株式会社EMPと共催のオフラインイベント「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2023(ビーマニ プロ リーグ シーズンスリー ビートマニアツーディーエックス ファイナル×イーディーピーニセンニジュウサン)」を10月14日(土)に開催することをお知らせします。

イベントの開催に先立ち、9月6日(水)17時から一部チケットの抽選販売を開始しました。



本イベントでは、現在開催中の『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX』の優勝チームを決定する試合「ファイナル」と、「BEMANI」シリーズになじみのある様々なアーティストによるDJライブを実施します。



今年7月に開幕した『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX』で数々の激闘を経て勝ち残った2チームによる頂上決戦「ファイナル」を有観客で開催します。豪華アーティストの出演による、ここでしか体験できない「esports×音楽」の新感覚エンタテインメントを、ぜひ現地でご覧ください。



『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX』のレギュラーステージは、毎週水曜日21時から公式YouTubeチャンネルにて配信しています。





ファイナル進出をかけた8チームの熱い戦いをお楽しみください。





「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2023」概要





「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2023」は、品川インターシティホール(東京都 港区)にて有観客で開催します。

当日は『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX』のファイナル、DJライブを予定しています。

※「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX ファイナル」の試合部分は、後日YouTubeにて無料配信予定です。



詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。

URL: https://edp-edp.com/event/edp2023/



【開催日程】

2023年10月14日(土）開場11:00 / 開演13:00 / 終了18:00



【場所】

品川インターシティ

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟 1階 ホール



【DJライブ出演者※】

dj TAKA / DJ YOSHITAKA / Sota Fujimori / L.E.D. / kors k / 猫叉Master / Ryu☆ / VENUS / DJ TOTTO / 朱雀 / 玄武 / 二代目朱雀 / Blacklolita / Nhato / Yuta Imai / Hommarju / かめりあ / Maozon / RoughSketch / MK / SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi / KANASA from bless4 / Kanae Asaba / REMO-CON

※出演者は変更になる場合がございます。出演者変更に伴うチケットの払い戻しは一切できません。





チケット販売情報





9月6日(水)から特典付きのチケットの抽選販売が開始します。

7月の開幕から数々の激闘が繰り広げられた『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- beatmania IIDX』の優勝チームが決定する瞬間をお見逃しなく！

さらに、ファイナルにふさわしい豪華なパフォーマンスにもご期待ください。



チケット購入についてはサイトからご確認ください。

URL: https://www.konamistyle.jp/products/list.php?name=BEMANI_PRO_LEAGUE_SEASON3_IIDX









▼『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3-』公式サイト

URL: http://konami.jp/34gFN1f



▼『beatmania IIDX 30 RESIDENT』公式サイト

URL: https://p.eagate.573.jp/game/2dx/30/



▼「BEMANI PRO LEAGUE」公式YouTubeチャンネル

URL: https://konami.jp/3nGpHaF



▼「BEMANI PRO LEAGUE」公式X

URL: https://twitter.com/BemaniProLeague





「BEMANI」とは





「BEMANI」とは、コナミアミューズメントの音楽ゲームの統一ブランド名です。1997年に稼働開始した「beatmania」の略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。



「BEMANI PRO LEAGUE」とは





「BEMANI PRO LEAGUE」はKONAMIが主催する「esports×音楽」の新感覚エンタテインメントです。

プロ選手がチームに所属し、リーグ戦でチーム優勝を目指します。



「beatmania IIDX」シリーズとは









「beatmania IIDX」シリーズは、1999年に稼動を開始したBEMANIシリーズを代表する音楽ゲームです。





7つの鍵盤と1つのターンテーブルをリズムにあわせて操作するDJシミュレーションゲームで、長年お客さまから高い評価をいただいています。DJ体験を盛り上げる多種多様な収録楽曲と奥深いゲーム性が魅力となっています。











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