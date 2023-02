[グローバル・ブレイン株式会社]

グローバル・ブレイン株式会社(以下、グローバル・ブレイン)が運営する、KDDI Open Innovation Fund3号(以下、KOIF3号)は、新しい家の持ち方を実現するNOT A HOTEL株式会社(本社:東京都渋谷区 / 以下、NOT A HOTEL)へ出資を実行したことをお知らせいたします。







NOT A HOTELは、新しい家の持ち方を実現するProptechスタートアップです。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を年10日単位からシェア購入できるプラットフォームを提供しています。2021年9月よりフラッグシップ物件の販売を開始し、累計60億円を超える販売を行ってきました。2022年8月にはNFTとして利用権の販売を開始するなど、常にイノベーティブなアプローチで事業を展開しています。昨年11月にはNOT A HOTEL AOSHIMA、昨年12月にはNOT A HOTEL NASUの2拠点が竣工し、運営を開始しました。今後も自社開発とパートナーとの協業の両軸で、全国に拠点を拡大していく計画です。



グローバル・ブレインはNOT A HOTELの経験豊富なマネジメントチームと、新しい家の持ち方を実現しうる新規性と成長性を高く評価し、出資を決定いたしました。本出資を通じてKDDI株式会社と連携し、さらなる成長支援を行ってまいります。



■NOT A HOTELについて

会社名 NOT A HOTEL株式会社

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8

代表者 濱渦 伸次

設立日 2020年4月

事業内容 NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL https://www.notahotel.com/



■KOIF3号について

登記上の名称 KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 200億円



■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町10-11

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com/



