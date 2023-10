[新日本製薬 株式会社]

~10月の「ピンクリボン運動月間」で乳がんの早期発見・早期治療の啓発を目的とした企画を実施~



新日本製薬 株式会社(本社:福岡市、代表取締役社長CEO:後藤孝洋)は、10月28日(土)にベスト電器スタジアム(福岡市博多区)で行われるアビスパ福岡vs横浜F・マリノス戦にて、新日本製薬冠試合「PERFECT ONE DAY MATCH」を開催いたします。10月は「ピンクリボン運動月間」として世界的に乳がんの早期発見・早期治療を推進する活動が行われています。当社は、女性の活躍を応援する企業として、乳がんの正しい知識や早期受診の重要性を広く啓発することを目的にピンクリボン運動を兼ねた、さまざまな企画を実施いたします。









2022年のがん罹患者数予測で、乳がんは日本人女性がかかるがんの第1位※1となっています。これに対し、福岡県の乳がん検診受診率は44.7%※2と全国平均である47.4%※2へも届いていません。乳がんは早期発見・早期治療を行えば、その後10年の生存率は9割以上といわれており、乳がん検診に関する意識を向上させることが重要とされています。



当社は女性の社員が8割を占めており、その活躍を応援したいという想いから毎年の健康診断では年齢を問わず全員乳がん検診(エコー検査・マンモグラフィーのいずれか)を会社負担で受診可能としています。※3 また10月にはピンクリボン運動月間にあわせて、社員本人だけでなくパートナーやご家族の意識向上を目的に、社内でもさまざまな啓発活動を行っています。一昨年からは福岡県の乳がん検診率が低いことを受け、この活動を福岡県内で広げていきたいという想いから、アビスパ福岡と福岡市で乳がん啓発活動を行う認定NPO法人ハッピーマンマ(代表理事:大野真司)の協力を得て、新日本製薬冠試合でのピンクリボン運動をスタートし今年で3年目となります。今後もパーパス『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、ひとりでも多くの方が、幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくため取り組んでまいります。



※1 出典「国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス」/がん罹患者数予測2022年 ※2 出典「国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス」/都道府県別がん検診受診率(国民生活基礎調査2022年) ※3 希望者のみ



開催概要





試合名称:新日本製薬冠試合「PERFECT ONE DAY MATCH」2023明治安田生命J1リーグ第31節

日 時:2023年10月28日(土)14:00キックオフ

対 戦:アビスパ福岡 vs 横浜F・マリノス

場 所:ベスト電器スタジアム(福岡市博多区)



実施内容





・アビスパ福岡選手によるピンクの腕章着用での選手出場

・乳がん啓発イベント「Let’s think PINK RIBBON!ピンクバルーンリリース」を実施

参加者先着200名にアビスパ福岡×新日本製薬コラボのオリジナルクリアボトルをプレゼント

・女性来場者先着1,111名にアビスパ福岡×新日本製薬コラボのオリジナルバケットハットをプレゼント

・新日本製薬ブースで認定NPO法人ハッピーマンマ協力のもと、乳がん検診啓発パネルを展示

・新日本製薬ブースでアビスパ福岡公式グッズや当社商品が当たる抽選会を開催※

・来場者全員にパーフェクトワンのスキンケアサンプルをプレゼント



※ 指定のパーフェクトワン公式SNSアカウントをフォローしていただいた方が参加可能、景品がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。







認定NPO法人ハッピーマンマ





2003年7月「乳がん早期発見のための啓発」と「乳がん患者と家族のケアおよびサポートの充実」を目的に、医師、看護師、その他の医療従事者や「乳がん」に携わるさまざまな職種メンバーが中心となって発足した団体。2005年10月、「NPO法人 ハッピーマンマ」となり、2010年4月、国税庁長官認定のNPO法人となり、2015年3月、福岡市認定のNPO法人となり、福岡市を中心に勢力的に活動を展開している。



会社概要





会社名:新日本製薬 株式会社

所在地:福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者:代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立:1992年3月

事業内容:化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸売販売

U R L: https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/



