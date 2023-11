[株式会社マクアケ]

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」を運営する株式会社マクアケ(以下、当社)は、2023年11月29日(水)に、成長型PR人材データベース「SCALE Powered by PR」(以下、「SCALE」)を運営する株式会社本田事務所と業務提携を開始しました。「SCALE」のPR人材ネットワークを通じ、「Makuake」を活用する実行者へのPR支援を強化していきます。



併せて、業務提携開始をきっかけとした取り組みとして、SCALE Founderの本田哲也氏をお招きし、実行者のためのPR勉強会特別版を2024年1月23日(火)に開催します。







■業務提携について

当社は、新商品や新サービスを作り広めたいという事業者(以下、実行者)と、自分の趣味嗜好に合った新しいものに出会いたいと思うユーザー(以下、サポーター)をつなぐ場である、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を運営しています。これまでに、35,000件を超えるプロジェクトを支援し、アタラシイものや体験を生み出す実行者の挑戦を後押ししてきました。



「Makuake」の実行者にとって、プロジェクトの背景やストーリーに共感するファンと出会うための情報発信や、プロジェクト終了後も話題を作り社会の関心を捉えていくための工夫は重要なテーマの一つです。そのため当社は、プロジェクトのPR支援を強化する取り組みをこれまで積極的に行ってきましたが、実行者からは「広報・PR体制を強化したい」という声も数多くいただいています。



一方、昨今のフリーランス人材マッチングサービス市場、特にPR領域においてはPRという言葉に対する認識の齟齬やその専門性の高さに起因するミスマッチが頻発しているという課題があることも事実です。その課題を解決するためにはマッチングサービス提供事業者自身の高いサービス品質、つまりマッチング制度を担保する業務理解度と人材アセスメント力、豊富な経験値が必要であり、「SCALE」はそれらを兼ね備えたサービスとして多くのプロフェッショナル人材やPR支援を求める企業から支持されています。



今回の業務提携により、「Makuake」を活用してプロジェクトを実施中(過去に実施・実施予定を含む)実行者は、それぞれの事業ステージや実行すべきPR支援内容に応じた最適な広報・PRプロフェッショナル人材の紹介を、「SCALE」から特別価格で受けることが可能になります(※)。



今後、「Makuake」を通してアタラシイものや体験を広めようとする実行者に対し、「SCALE」のPR人材ネットワークを活かした適切なPR支援を行うことで、実行者の挑戦を一層後押しすることを目指します。





■共催イベントについて

今回の業務提携をきっかけとした取り組みとして、実行者のためのPR勉強会特別版「Makuake × SCALE PR MEETUP」を2024年1月23日(火)に開催します。



本イベントでは、「Makuake」でのプロジェクトにおいてPRの力を掛け合わせて多くのサポーターからの支持を獲得した実行者である「神山まるごと高専(仮称)設立プロジェクト」よりSansan株式会社 社長室 室長 神山まるごと高専 リレーションチーム責任者 小池 亮介氏とオリジナル快適多機能性素材「COVEROSS(カバロス)」で数々のプロジェクトを成功に導いたhap株式会社 代表取締役 鈴木 素氏をゲストに迎えます。両実行者とSCALE Founderである本田哲也氏、当社執行役員・矢内加奈子が、プロジェクト実行における広報・PRのシナジーに焦点を当てたトークセッションを行う予定です。



本田氏は、「世界でもっとも影響力のあるPRプロフェッショナル300人」にPRWEEK誌によって選出された PR専門家です。本田氏とのトークセッションにて、実際に実行者が行ったPR事例についてお話しいただくことで、これからプロジェクトのPRに取り組む実行者にとってヒントとなると考えています。





今後も当社は、様々なパートナーとの連携を強化し、実行者のアタラシイ挑戦を世に広める支援を通して、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。



※本取組におけるPR支援へのお申し込みをご希望の実行者様はこちらから、お申し込みをお願いいたします。

https://forms.gle/rZJZRtwnf4dzGAM99





■共催イベント開催概要



名称:Makuake × SCALE PR MEETUP

開催日:2024年1月23日(火)16:00~18:00

内容:―PRとは/PRの価値

―PRトークセッション

テーマ:「成功の鍵はPR?応援されるブランドになるための広報活用術」

―サービス紹介(Makuakeについて/SCALEについて)

登壇者:小池 亮介氏

Sansan株式会社 社長室 室長 神山まるごと高専 リレーションチーム責任者

鈴木 素氏 hap株式会社 代表取締役

本田 哲也氏 SCALE Founder

矢内 加奈子 株式会社マクアケ 執行役員

開催方法:オンライン

参加費:無料

参加対象:「Makuake」を活用された実行者、「Makuake」の利用を検討されている方

「SCALE」会員、「Makuake」のPR事例に関心のあるPRパーソン

参加方法:イベント詳細ページ(下記URL)内のエントリーフォームより参加登録をお願いします。

URL:https://scale-mkak-1.peatix.com/





■「SCALE Powered by PR」サービス概要

サービス名:SCALE Powered by PR

運営:株式会社本田事務所、株式会社ベクトル、株式会社プラップジャパン

URL:https://scale-pr.com

事業内容:業界初のスキル認定システムをベースとしたPR人材データベース。2020年3月より始動し、2023年9月現在の登録者数は約1,200名。企業とフリーランス / 副業広報・PR人材の最適なマッチングを実現するPR人材プラットフォーム。



■「Makuake」サービス概要

サービス名:アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景などのストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

Web URL:https://www.makuake.com/

iOSアプリ:https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android



■株式会社マクアケ 会社概要

代表者:代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地:〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設立:2013年5月1日

事業内容:「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業

URL:https://www.makuake.co.jp/



