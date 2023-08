[日本ロレアル株式会社]

2023年9月1日(金)全国新発売

公式オンライン ブティック先行発売中



新6色 SPF23/PA++

本体価格:9,900円(税込) | レフィル:6,600円(税込)



https://www.yslb.jp/product/le-cushion-encre-de-peau.html







YSL No.1 クッションファンデーション。新次元の美肌フィルター級ファンデへ





“隙がないほど完璧。見破れないほどリアル”

2016年、初めてのクチュール クッションファンデーションとして誕生した「アンクル ド ポー ルクッション」 センセーショナルな発売から7年。記録的なセールスレコードを樹立し、YSL史上最も高いリピート率を誇る伝説を残しました。

メイクアップのマストハブとして、ますます愛され続け、不動のYSL No.1のクッションファンデーションとして君臨しています。

2023年秋、再びYSLの美のルールを書き換え、さらなる進化を掲げてリニューアルします。





HIGH COVERAGE AND FINISH

完璧なカバー力とまるでリアルなツヤ。美肌フィルター級の仕上がり。

驚くほど軽いのに、高いカバー力とリアルなツヤ感を同時に表現。





ALL DAY LASTING

崩さず、テカらず、くすみにくい。

皮脂・汗・乾燥から肌を解放し、快適な肌へ。





MOISTURE

YSL史上、もっとも多く、約94%もの自然由来成分を配合。

一日中、潤いのある肌へ。肌を優しい感触で、ケアしながら乾燥から防ぎます。





どこへでも持ち歩きたいクチュールファンデーションスリムな次世代デザイン。

シェブロンデザインのヴィーガンレザーとゴールドのカサンドラロゴはそのままに、スリムなボディにアップデート。これまで以上に美しく、ポータブルなファッションアイテムに。



進化したクッションスポンジで、さらに均一な美しい仕上がりへ

最適な量がとれるように設計された新スポンジを採用。

誰でも簡単に均一にムラなく塗布することができ、プロ並みの仕上がりを叶えます。





レフィル式パッケージ ‐ 新アンクル ド ポー ルクッションNは、もっと環境にやさしく

イヴ・サンローラン・ボーテはサステナビリティと環境負荷の軽減に取り組んでいます。新しいアンクル ド ポー ルクッションNも、もちろんその歩みを止めることはありません。レフィル式を採用した新しいスリムケースはプラスチック使用量を削減し、従来品から9%(6g)軽量化しています。











YSL RECYCLE PROGRAM 「DARE TO RECYCLE」









サステナブルな未来の実現にむけて、パッケージリサイクルをより身近に

イヴ・サンローラン・ボーテは、サステナブルな未来の実現に向けて、装う美しさと同様に地球環境へも配慮された美を提供する為、2021年より『YSL リサイクル プログラム - DARE TO RECYCLE (デア トゥ リサイクル) 』 の活動を継続して取り組んでいます。



自然や生命への神秘に畏敬の念を覚えていた、ブランドの創設者であるイヴ・サンローランは、愛するモロッコの素晴らしい自然からインスピレーションを得て、創造の喜びを感じ、唯一無二のクリエイションを生み出してきました。そんな時代のスピリットの表現者であった イヴ・サンローランのレガシーを受け継ぐイヴ・サンローラン・ボーテは、常に美と共に地球に対する責任意識を強く持って行動しています。



その意識と行動のひとつである『DARE TO RECYCLE』は、“捨てるという概念を捨てよう”を企業ミッションに掲げているテラサイクル社と協働した、空容器の回収・リサイクルの活動です。

人気の「ピュアショット」シリーズや「アンクル ド ポー ルクッションN」を始めとしたYSL全製品の空容器を店頭に持ち込むアクションを起こしていただくことで、地球環境に配慮した美に一歩

前進することができるのです。



多くの方の意識が高まり年々回収量が増加する中、2023年度の「ひと月当たりの店舗の平均回収数」目標値に対し約1,4倍*、「ご購入者数に対するご協力者の比率」目標に対し約1,6倍*と素晴らしい進捗を歩んでいます。引き続きパッケージリサイクルをより身近なものへとなるよう、皆様と共に取り組んで参ります。

*2023年3月31日時点



1.RECYCLE「パッケージ リサイクル」

使いきった製品のパッケージを店頭へお持ちいただくと、ポイントギフトに交換できる、YSLポイントを「25ポイント」付与されます。

ポイント交換ギフトの中には、「ピュアショット ナイトセラム」や「アンクル ド ポー ルクッションN」を始めとした人気アイテムのレフィルや、アイコンフレグランス「リブレ」などの製品を豊富にご用意しています。



2.REFILL「レフィルご購入」

レフィル製品をご購入いただくと、1製品ごとにYSLポイントプログラムに付与されます。

※対象製品につきましては各店舗にお問い合わせください。

※YSLポイントプログラムは、1製品につき15ポイント付与



3.NO SHOPPER「ノー ショッピング バッグ」

店頭にてご購入時、ショッピング バッグご不要の場合は、YSLポイントプログラムに付与されます。

※YSLポイントプログラムは、5ポイント付与。 1日1回限り。



全国のYSL BEAUTY カウンターにて実施。

詳しくはこちらから https://www.yslb.jp/campaign/ysl-recycle/









お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル:0120-526-333

公式オンライン ブティック:https://www.yslb.jp/



表示価格は推奨小売価格です



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/25-19:16)