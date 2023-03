[東京ミッドタウンマネジメント株式会社]

2023年3月1日(水)~3月12日(日)



東京ミッドタウン(港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社)は、2023年3月1日(水)~3月12日(日)まで、おもてなしの一環として館内を「YELLOW」で彩り、ひとあし早く“春”の訪れを感じていただく演出「HAPPY YELLOW WEEK」を初開催いたします。







インフォメーションではアテンダントがミモザをつけてお出迎え。館内では草月流の女性アーティストによる黄色い花であしらわれたフラワーディスプレイが登場するほか、館内のお花や商業エリア入口のライトアップも黄色で彩られます。屋外のコートヤードでは、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2022」で好評だったTAKT PROJECTによる花のインスタレーションを黄色く染めて展開。さらに、館内BGMはBillboard JAPANがセレクトした「HAPPY YELLOW WEEK」特別プレイリストに。

明るい気分になれるお花と音楽でみなさまをお迎えいたします。





“HAPPY YELLOW” Flower Display



黄色の花をふんだんに使用して館内を彩る、フラワーディスプレイ。担当作家にはふたりの気鋭のアーティストを起用します。いけ花界からは2021年第3回新いけばな主義展グランプリ受賞の草月流 秋山美晴さん、フラワーアレンジの分野から2022年フラワーアートアワードin TOKYO MIDTOWNショーケース部門グランプリ受賞のASAKOさん。

異なる花表現スタイルでありながら、国内外で精力的に活躍するふたりのアーティストにスポットを当て、繊細で優しさ溢れる作品を表現します。



【開催時間】 9:30~24:00(ガレリア1F)

【作家】 秋山美晴・ASAKO

【開催場所】 ガレリア1Fツリーシャワー & Bonpoint前

【主催・企画】 東京ミッドタウン

【特別協力】 フラワーアートアワード実行委員会・プレインズ株式会社







【展示作家プロフィール】

作品名:「内包する未来」 (ガレリア1F ツリーシャワー)



秋山 美晴

草月流内いけばな展覧会、日本いけばな芸術協会展などを経て2006年より個展活動を開始。2017年「日本の花飾り再発見」では羽田空港国際ターミナル江戸舞台での装花を担当。また、2022年「越後妻有 大地の芸術祭」出品など精力的に活動している。

【受賞歴】

2021年草月作品賞受賞



作品名:「夢の向こう側」 (ガレリア1F Bonpoint前)



ASAKO

海外のフラワースクールで学び、生け花と茶道にも精通。花の自然の美しさを際立たせたシンプルかつエレガントなデザインに定評がある。

【受賞歴】

2019年セレ市長杯(仏)グランプリ受賞

2020年フロールエバーウェブコンテスト賞優勝

2022年フラワーアートショーケースアワードグランプリ受賞









as it is. - equilibrium flower / YELLOW -









デザインを通して、工業的な素材をあたかもそこにあったかの様なオブジェへと変換した作品「as it is. -equilibrium flower-」。「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2022」でミッドタウン・ガーデンを彩ったこの作品が、「HAPPY YELLOW WEEK」で再登場。

ヤマモモやキハダ、エンジュなどで染めた黄色い花のオブジェが約900個並び、これから来る春をさらに予感させます。夜にはほのかに灯る幻想的な空間をお楽しみいただけます。





【開催時間】 5:00~23:00(ガーデンエリア開放時間)

【作家】 TAKT PROJECT

【開催場所】 コートヤード

【主催・企画】 東京ミッドタウン

【料金】 無料





【展示作家プロフィール】



TAKT PROJECT(代表:吉泉 聡)

デザインによる新しい概念の創出と具現化を行うデザインオフィス。

広く世界を俯瞰し、静かに自己の声にも耳を澄まし、手を動かし感じながらつくる事で、 ロジカルな思考だけでは到達できない仮説を構想する「新しい知性」としてのデザインを志向。 自主的なリサーチプロジェクトから生まれる独自のデザイン理論を携え、スタートアップからグローバルブランド、教育・研究機関、行政など、幅広いクライアントと共に、次代の概念を耕す多様なプロジェクトに日々取り組む。









同時開催:Billboard JAPAN Women In Music vol.0 Supported by CASIO







米ビルボードで2007年からスタートした音楽シーンに貢献する女性を称える“Women In Music”が日本でも開催。東京ミッドタウン館内のビルボードライブ東京には、日本の女性ラッパーシーンの代表格として鮮烈な存在感を放ち、ルッキズムをテーマにした楽曲をリリースするなどオピニオンリーダーとしても注目を集めるちゃんみなが出演します。



【出演アーティスト】 ちゃんみな

【期間】 3月3日(金)

【時間】 1st ステージ 開場17:30 開演18:30

2nd ステージ 開場20:30開演 21:30

【料金】 サービスエリア¥8,800 / カジュアルエリア¥8,300-(1ドリンク付) ※発売中 ※ご飲食代は別途ご精算となります。

【特設サイト】 https://www.billboard-japan.com/common/special/others/wim23/index.html



【生配信】 U-NEXTにて見放題で独占ライブ配信

東京のほか、同時開催ライブが行われる横浜・大阪の各ビルボードライブ3会場をマルチチャンネルで配信します。※無料体験期間も視聴可能

CH1:ちゃんみな(会場:ビルボードライブ東京)

CH2:UA(会場:ビルボードライブ大阪)

CH3:eill(会場:ビルボードライブ横浜)

配信サイト https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000000849





※ 掲載写真はイメージです。

※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大および天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。





東京ミッドタウンについて







東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。

四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや

「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。

そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。

それらを融合させることで

訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/





三井不動産グループのSDGsへの貢献について

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、つまりESG経営を推進しております。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。

【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/





※なお、本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における2つの目標に貢献しています。

目標11 住み続けられるまちづくりを





■「三井不動産9BOX感染対策基準」について







当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※参考リリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/



