[佐倉市]

「シッパイ」を思う存分体験して、楽しくチャレンジし続けるココロを養いましょう



佐倉城を舞台に、昨年からリアル城攻めイベントを開催し、大好評の「シッパイの学校」!

今回のシッパイミッションは、天守の復元!千葉県で唯一日本100名城に選ばれている佐倉城ですが、訪れてみると何かが足りない…。天守ばかりが城ではないと頭では理解していても、天守を見てみたい。

そこで、城郭の専門家をお呼びし、アドバイスをもらいながら、自分たちの手でダンボールの天守を作ろう!というイベントを開催します!

幻の天守を、是非あなたの手で蘇らせてみては?



お申し込みはこちら▼

https://shippai-school.mystrikingly.com/blog/sakuracastle-revival-2023







【シッパイの学校について】

「シッパイの学校」とは、子どもたちに失敗から生きる力を学び、チャレンジする心を育んでもらう次世代の人材育成イベントです。

誰しも失敗はしたくないもの。しかし、失敗しないことばかりを考えていると失敗を恐れて何もチャレンジできなくなってしまいます。これからのVUCA時代(先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態)を生き抜くためには、自分の頭で考えて、行動できる力が重要です。そんな力を楽しみながら身につけられるイベントです。







【内容】

○日時・場所

日程:9月30日(土曜日)

時間:10:00~16:00

集合場所:佐倉城址公園 自由広場

(千葉県佐倉市城内町官有無番地)

※会場:佐倉城址公園 本丸跡広場

※小雨決行(荒天の場合、翌日まで順延)

○対象

お子さまが小学3年生~中学3年生までの親子

○定員

30名(先着順、最少催行人数12名)

○参加費

5,500円(税込)/親子1組(親1名+子ども1名)/要事前申込

※1名追加ごとに1,500円加算(人数制限なし)

≪申込URL≫ ※9月28日(木)締切

https://shippai-school.mystrikingly.com/blog/sakuracastle-revival-2023

○主催

合同会社off the grid(シッパイの学校事務局)

○共催

佐倉市

○協力

株式会社佐久間(イベントで使用するダンボールを提供いただきます。)



【お問い合わせ】

シッパイの学校事務局(合同会社 off the grid)

電話:050(6880)1653

メール:info@offthegrid.co.jp



