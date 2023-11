[株式会社ネクストビート]

株式会社ネクストビート(本社:東京都渋谷区、代表取締役:三原誠司)が運営する子育て情報メディア「KIDSNA STYLE(キズナスタイル)」は、1751年創業の老舗繊維商社タキヒヨー株式会社(本社:名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員:滝 一夫)と協業し、こどものココロとカラダの成長に寄り添う新アパレルブランド「RODDLE by KIDSNA(ロッドル・バイ・キズナ)」を立ち上げました。今回開発された商品は、保育のプロとして活躍する保育士や幼稚園教諭が推奨する「保育士認定」も取得しています。









■ブランド概要

子どもの成長に寄り添いたいという想いをもとに、現役の保育士といっしょに商品をゼロから企画。子どもの身体だけではなく心の成長にも寄り添い、保育士ならではの視点で「子どもにとってこんな洋服があったらいいな」と思う子ども服を実現しました。





保育士との商品開発会議



特徴1.「自分でできた!」を叶える

RODDLE by KIDSNAの商品の大きな特徴のひとつとして、お着替えが苦手な子どもでも自分ひとりでお着替えがしやすいような工夫がつまっていること。Tシャツ、パンツともに前と後ろの区別がなく、どちらを前に着ても違和感のない子どもに優しいデザインを採用しました。



衿がゴム素材になっているTシャツは、子どもの着脱を容易にします。また、リブ素材の袖は腕まくりをしたときに落ちてこないため、手洗いのときに濡れてしまう心配もありません。子どもたちに「自分でできた!」と自信をつけてもらいたいという想いが込められたデザインです。







特徴2. 元気に外遊びする子どもを応援

意外と服の汚れを気にする子どもたちにとっても嬉しい「汚れ防止加工」を施しています。汚れることは気にせずに思う存分に身体を使って外遊びをしたり、もりもりとごはんを食べてほしいという想いが込められています。汚れにくいことで、ママ・パパの洗濯の負担も軽減します。



特徴3. 豊富なデザインで選ぶ楽しさを知る

RODDLE by KIDSNAの洋服は、色・柄・モチーフが豊富です。子どもにも自分で好きなデザインを選ぶ楽しさを感じることで、与えられたことだけではなく自ら選択する力のある子どもに育ってほしいと願いを込めています。



保育士認定を取得

実際に完成したアイテムは、97%の保育士・幼稚園教諭が「使ってみたい」、94%の保育士・幼稚園教諭が「他の人にも薦めたい」と回答し、保育士認定を取得しました。





【保育士認定とは】

「子育て中のママやパパ、子どもに関わる全ての方に向けてよいものを発信していきたい」という現場の声から生まれました。保育のプロとして活躍する保育士や幼稚園教諭の知見をもとに、育児に関わる商品やサービスを客観的に判断し、ママやパパをはじめとする消費者が「よりよいものをみつけるための目安」となるサービスを目指しています。





■タキヒヨー株式会社について

1751年(宝暦元年)の創業以来、「常に新しいことにチャレンジする」という経営方針の下、アパレル業界を始めとして幅広い業界を牽引。マーケティングリサーチからデザイン、商品企画、生産、出荷までを一貫体制で展開しています。





■「KIDSNA STYLE」を活用し、子育て領域に効果的なPRが可能に

子育て世帯に向けて新たな気づきや価値を届けている「KIDSNA STYLE」ならではの切り口で作成するコンテンツを活用した子育て領域に対する効果的なPRが可能です。

※お問い合わせは下記へご連絡お願い致します。

ml-media-sales@nextbeat.net





■「KIDSNA STYLE」について

~育てるを考える子育て情報メディア~

0~6歳までの子どもを育てる保護者を対象に、教育・健康・性教育・LGBT・教養・法律などこれからの時代、子育てにおいても避けて通れないテーマを配信するwebメディア。専門家の意見や世界の事例を紹介しながら、子育て世帯に新たな気づきや価値の提供をします。

https://kidsna.com/magazine





■株式会社ネクストビートについて

「人口減少社会において必要とされるインターネット事業を創造し、ニッポンを元気にする」という理念を掲げ、2013年に創業しました。人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、「テクノロジーの力」を駆使し、子育て支援分野を中心としたライフイベント領域・グローバル領域・地方創生領域という3本柱を軸に、専門職向けの人材紹介サービスや業務支援システム、メディア事業などを展開・拡張しています。

https://www.nextbeat.co.jp





※「ネクストビート」、「KIDSNA STYLE」の名称は、株式会社ネクストビートの商標または登録商標です。

※「RODDLE」の名称は、タキヒヨー株式会社の登録商標です。





以上







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-10:16)