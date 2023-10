[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG『奏でて女子校』(略称:なでじょ)にて、2023年10月8日(日)より、台湾の人気バーチャル・シンガー「夏語遙(XIA YU YAO)」とのコラボテーマイベントを開催することをお知らせいたします。









テーマイベント【二人の絆(後編)】が10月8日(日)より開催!





テーマイベントの後編では、結晶の中から助け出された「夏語遙」が、「Mizuki」とともに『奏でて女子校』の世界を冒険するストーリーが展開されます!ぜひお楽しみください!

期間限定のピックアップガチャでは、「夏語遙」がプレイアブルキャラクターとして入手できます。

味方の被ダメージを軽減し、味方が敵から攻撃を受けると敵全体にダメージを与える強力なサポーターです!

この機会にぜひ仲間にしてください!







着せ替え用オリジナルスキンの販売も開始!

イベントの開催に伴い、オリジナルスキン【二人の姫の絆】、【心地よい時間】を販売いたします!

イベントページ【二人の姫の絆・後編】の「レコード店」よりお求めいただけます。



【二人の姫の絆】



【心地よい時間】







「夏語遙」について











「夏語遙」は、2014年11月にE-CAPSULE CO.、LTD.の専属バーチャル歌手プロデュースブランド「VOICEMITH」から発売された台湾初のバーチャル・シンガー。穏やかでかわいらしい声色で発売当初より若者たちの注目を集め、現在も多くのファンたちに愛されている。



【プロフィール】

優しい性格の持ち主。

自分の歌声に自信があり、その声でいつも誰かにぬくもりを届けている。

風属性で、魔力を歌声に乗せて人の心を洗い、マイナスな感情を風に流すように悲しむ人々を慰めて希望をもたらすことができる。



名前:夏語遙

英語名:XIA YU YAO

年齢:18

身長:158 cm

体重:45 kg



【SNS】

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/YuyaoOfficial

公式Facebook:https://www.facebook.com/voicemith

公式Instagram:https://www.instagram.com/voicemith_tw/

公式YouTube:https://www.youtube.com/@xiayuyao_official/about



基本情報





タイトル:『奏でて女子校』(略称:なでじょ)

ジャンル:旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG

対応OS: iOS / Android OS

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N



グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/









