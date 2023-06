[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



NetEase Gamesが開発・運営する『Identity V 第五人格』における日本最大規模のリーグ「2023年第五人格夏季IJL」を6月10日に開催します。本イベントの開催に伴い、6月2日に配信した「披露会」で、プロチーム選手の移籍情報および、新しいチームの参加を発表しました。



第五人格IJLプロリーグ化2年目、初めての大型移籍期間を迎える





第五人格IJLプロリーグは6月2日、今シーズンのリーグ移籍情報とリーグ内全7つのプロチームが移籍情報を発表しました。

ZETA DIVISION新メンバー:ZETA_MiraiK(元SZ_MiraiK)、ZETA_Hametu

AXIZ WAVE新メンバー:AXIZ_Dming(正式加入)、AXIZ_Ryz(元CG_nana)、AXIZ_Takoyaki(元FL_Takoyaki)

SCARZ新メンバー:SZ_Burio(元Dawn_Burio)、SZ_Latty(元ZETA_Latty)

FENNEL新メンバー:FL_Kit(元ZETA_Sasori)、FL_Kat

REJECT新メンバー:RC_Raolie(元FL_Raori)

Crest Gaming、Team Dawn両チームは解散したと発表しています。















Arneb with WoG、FAV gamingが新規参入、今季からスタート





Arneb with WoG(略称AWG)は、株式会社LeGAMEが運営するプロチームです。第五人格IVCで活躍していたアマチュアチームWoGメンバーがAWGに契約し、今季のIJLプロリーグに挑みます。

Arneb with WoGメンバー:AWG_yunomaru、AWG_Scorpion、AWG_yukakina、

AWG_Metal、AWG_banban、AWG_Liz、AWG_Kaeru









FAV gamingは、KADOKAWA Game Linkageがプロデュースするゲーミングチームです。2021年8月に第五人格IVCに出場しましたが、同年12月、契約終了に伴い解散しました。FAV gamingは再び今季のIJLリーグに参加し、去年のIVT(第五人格公式アマチュア大会)に参加していたJW、AG両チームの選手との契約を発表しました。

FAV gamingメンバー:FAV_Felix、FAV_Appai、FAV_Nerisu、FAV_Dacho

FAV_Kruger、FAV_Chikin、FAV_Ze1u









第五人格IJLについて

「Identity V Japan League」はプロチームが集まる日本地域における最高レベルの第五人格公式大会です。AXIZ WAVE、Arneb with WoG、FAV gaming、FENNEL、REJECT、SCARZ、ZETA DIVISION7つのトップレベルのプロチームが参加しています。「Identity V Japan League」は毎年二回開催し、2022年の総インプレッション数は10億を超えています。





