ISSEI出演「Our Colorful Dreams!!」動画はこちら:https://youtu.be/fDOwmDTrJVo



ブレイクダンスチーム「FOUND NATION」(YouTubeでの活動名「FLAVA JAPAN」/METEORA st.所属)のダンサー「ISSEI」が、日本コカ・コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)との広告出演契約を締結した。これに伴い、ISSEIは同社の新プロジェクトである 「Athletes’ Colorful Dreams!」(アスリート カラフルドリームス!)に出演を果たした。

同プロジェクトの動画コンテンツである 『Our Colorful Dreams!!』 は、YouTubeの以下リンクで視聴できる。

https://youtu.be/fDOwmDTrJVo



















日本コカ・コーラ株式会社 新プロジェクト「Athletes’ Colorful Dreams!」詳細







日本コカ・コーラ株式会社は、「多様性あふれるこの時代に、一人ひとりの個性溢れるカラフルな夢を応援する」という目標を達成すべく、チーム コカ・コーラ「Colorful Dreams!」(カラフルドリームス!)を結成。

そのチームプロジェクトの一環として、ISSEIを含む5名のアスリートと新たに契約し、新プロジェクト 「Athletes’ Colorful Dreams!」(アスリート カラフルドリームス!)をスタートさせた。



今回新たにスタートするAthletes’ Colorful Dreams!は、チーム コカ・コーラがさまざまなジャンルで活躍するアスリートたちの夢を支え、彼らが抱く未来への多様な夢を、彼らと共に実現していくプロジェクトである。一人ひとりが夢を持つことの素晴らしさを感じ、そして多様な夢に触れることで、何かを始めるきっかけが生まれる。Colorful Dreams! のメッセージである、「みんなが描く夢、それこそが世界の可能性」という想いを具現化した新プロジェクトだ。



本プロジェクト第1弾として、ISSEI含む7名のアスリートにより夢を抱くこと、そして夢に挑戦することへの想いを表明する動画「Our Colorful Dreams!!」がチーム コカ・コーラ公式サイト(https://team.cocacola.jp/)にて11月15日(火)より公開された。

11月下旬からは

・トップアスリートとしての夢を宣言する動画「My Colorful Dreams!」の公開

・自身の競技の発展や後進の未来のために、競技者としての彼らの夢を紹介する動画

・その夢を実現することを目指した共創型プロジェクト

なども順次実施されてゆく。







ISSEI プロフィール







1997年生まれ。

METEORA st.所属ダンスチーム「FLAVA JAPAN」メンバーのSHUVANが福岡で経営するダンススクール、STUDIO MJでダンスを始める。

STUDIO MJのキッズブレイクチーム"九州男児"のリーダーでもある。講師であるSHUVANの紹介で、ダンスチーム「FOUND NATION」(FLAVA JAPANはFOUND NATIONの公式YouTubeチャンネル名である)に出会い、メンバー入りを果たす。



2012年には世界大会のうちの一つである「R16 KOREA」のソロ部門優勝。その後2013年・2014年と3年連続で優勝を勝ち取る快挙を成し遂げる。

その後もISSEIの快進撃は続き、2016年にはチームメイトのWINGZERO,RYO-FLOWと共に日本人初の「FREESTYLE SESSION WORLD FINAL」優勝という快挙を成し遂げる。その翌月、日本人初にして、世界最年少での「REDBULL BC ONE WORLD FINAL」優勝という偉業を成し遂げた。



【メディア出演】

・日本テレビ系列 「スタードラフト会議」出演

・日本テレビ系列 「世界1のSHOWタイム~ギャラを決めるのはアナタ~」出演

他



Twitter

https://twitter.com/bboyisseifnc



Instagram

https://www.instagram.com/fncbboyissei/







FOUND NATION プロフィール







世界で最も権威のある「Freestyle Session」のWorld Final、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」をはじめ様々なイベント・バトルで好成績を残している世界一のブレイクダンスチーム。

2012年にはBBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなり、現在はムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。



〈主な戦績〉

・FREE STYLE SESSION 2016優勝

・BOTY FINAL 2018準優勝

・BREAK THE FLOOR 2019優勝



Twitter

https://twitter.com/flava_japan



YouTube

https://www.youtube.com/user/TheFncTV



Instagram

https://www.instagram.com/flava_japan/



TikTok

https://www.tiktok.com/@flava_japan







METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st



<METEORA st ALL MEMBERS>

REAL AKIBA BOYZ/駒沢アイソレーション/GinyuforcE/FLAVA JAPAN/datto/ハヤケン/NARI Digitz/涼宮あつき/DRAGON/けいたん/マロン/ムラトミ/ネス/とぅーし/ゾマやかじゃない!/龍/ギア/ゲッツ/塩野 拓矢(梅棒)/DJシーザー/RK/寺島圭亮(A.T.E)/ケイゴイノウエ/マロン/ゆうたONE/神宮司秀将/保坂有希/山下智博(株式会社ぬるぬる)/龍/D(ディー)/ラブマツ/ヒサノモトヒロ/いれいす/SHO/SALT COMMUNICATION/来栖うさこ/DJ道井悠/松下 莉子/紫穂/MISAKI/田口華有/はむねずこ/柏森たま。/鈴乃/あま津うに/ぽにょ皇子/白幡いちほ/泉ひかり/立川みくの/関口佳奈/アオノアオ/環/ユリコタイガー/りさまる



<WHATS?METEORA st>

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。



