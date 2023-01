[株式会社CREST]

~LIQUIDROOM主体<We will meet again>プロジェクトとピノキオピーのコラボTシャツも販売~



ボカロPのピノキオピーが2023年1月28日(土)に開催するワンマンライブ<パラレルエッグ+ in LIQUIDROOM>(開演:17時30分、会場:恵比寿・リキッドルーム、企画制作:株式会社CREST)は、公演のライブ配信の実施が決定いたしました。配信チケットは本日1月17日から販売いたします。あわせて、LIQUIDROOMが主体となり数々の著名アーティストとのコラボを実施してきた<We will meet again>プロジェクトとピノキオピーのコラボTシャツが販売決定したこともお知らせいたします。













完売御礼につきライブ配信の実施が決定



昨年10月23日に浅草・花劇場で開催された、ピノキオピーの3年ぶり有観客ライブ『パラレルエッグ』は、過去最長のセットリストとともに、ピノキオピーの新旧の楽曲群が熱いパフォーマンスとともに彩られ、熱狂のなか幕を閉じました。応募多数につき足を運ぶことが叶わなかった多くのファンの声に応え、その追加公演と位置づけられた『パラレルエッグ+ in LIQUIDROOM』もチケットが完売。少しでも多くの方に、パラレルエッグの世界を体感していただくため、急遽、公演のライブ配信が決定しました。ピノキオピー初の会場となる恵比寿・リキッドルームでの熱狂のライブを目撃してください。



『パラレルエッグ+ in LIQUIDROOM』ライブ配信概要

配信日:2023年1月28日

アーカイブ:2023年1月28日~2023年2月27日 23:59まで

配信サイト:Streaming+

視聴チケット価格:3,000円

配信チケット購入ページ:https://eplus.jp/pinocchiop/st/

チケット販売開始日:2023年1月17日 18:00 ~



※Streaming+の視聴方法および推奨環境はこちらからご確認ください

https://eplus.jp/sf/streamingplus#user-guide





ライブグッズ情報



今回のライブグッズは、昨年、花劇場で実施された『パラレルエッグ』グッズに加え、新たに「LIQUIDROOM × PINOCCHIOP コラボTシャツ」が追加となります。「LIQUIDROOM × PINOCCHIOP コラボTシャツ」は、LIQUIDROOMが主体となり数々の著名アーティストとのコラボを実施してきた<We will meet again>プロジェクトのコラボとして、「LIQUIDROOM」にちなんでピノキオピーが描き下ろしたオリジナルイラストに、ピノキオピーの楽曲「セカイはまだはじまってすらいない」の英語タイトル「The World Hasn’t Even Started Yet」をあしらった、今回の公演を記念するデザインとなっています。







※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



グッズ

・LIQUIDROOM × PINOCCHIOP コラボTシャツ(S/M/L/XL):3,000円

・Tシャツ ブラック&アッシュ (S/M/L/XL):各3,500円

・ランダムガチャ缶バッジ (9種類):1回300円

・マフラータオル:2,500円

・ラバーバンド 白身&黄身:各800円

・オリジナルがま口「富」:1,800円

・決め打ちステッカーセット:700円

・「ノンブレスアイマイナ」ラバーキーホルダー:900円

※ ご購入は会場チケットをお持ちの方のみとなります



CD/映像作品

・ラヴ:2,500円

・BEST ALBUM 2009-2020 寿:4,100円

・ツアー2019五臓六腑Blu-ray:7,700円

・P+:1,500円

・零号:2,700円

・増殖する今村:1,000円

・Comic and Cosmic:2,000円

・祭りだヘイカモン:2,200円

・HUMAN【初回盤】:3,300円

・HUMAN【通常盤】:2,500円

・しぼう【初回盤】:3,500円

・しぼう【通常盤】:2,000円





イベント概要



・公演タイトル:パラレルエッグ+ in LIQUIDROOM

・日程:2023年1月28日 (土)

・場所:リキッドルーム(〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目16−6)

・開場:16時30分 / 開演:17時30分

・チケット:5,500円+1ドリンク※チケットは完売しております。

・出演:ピノキオピー

・来場者特典:パラレルエッグ+ in LIQUIDROOM・ステッカー

・主催:株式会社CREST





ピノキオピー プロフィール





2009年に動画共有サイトにてボーカロイドを用いた楽曲を発表し、ピノキオピーとして活動開始。

以降も精力的にオリジナル楽曲を発表しつつ、イラストやMVの制作、他アーティストへの楽曲提供など多方面で活動している。

ライブでは電子と肉体の共演・融合を基軸に、ドラムとスクラッチ&サンプラーをサポートメンバーに加えたバンドセットでのパフォーマンスを行っている。





お問い合わせ



株式会社CREST

ピノキオピー「パラレルエッグ」お問い合わせ窓口

music@crest-inc.net

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。





株式会社CRESTについて



会社名:株式会社CREST

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4F

公式サイト:https://www.crest-inc.net/

代表者:代表取締役 三上 政高 :代表取締役 梁 俊模



