三井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、社長:大西 幸彦、以下:三井住友カード)は、株式会社長野銀行(本社:長野県松本市、頭取:西澤 仁志、以下:長野銀行)と提携し、2022年11月14日(月)より、法人代表者・個人事業主を対象としたクレジットカード「長野銀行ビジネスカード for Owners」(以下:本カード)を発行いたします。また、本カードの発行を記念し、「新規入会&ご利用キャンペーン」を実施します。







本カードの特徴





1.お申込み手続きが簡単

入会時の提出書類は、代表者ご本人の確認資料のみ(登記簿謄本・決算書不要)で手続きが簡単なので会社設立後、間もないお客さまでもお申込み可能です。





2.経費精算を合理化

出張費、接待、広告費など経費の支払いを、本カードに一本化することで、多岐に渡る支払先への振込手数料の大幅な削減が可能。また、カードご利用代金明細書にて月々の利用状況が一目で把握できるため経費の見える化が実現。さらにWEB明細書にも対応し、明細データのダウンロードも可能な ためWEB上で経費の一元管理が可能となります。





3.幅広いご利用方法

1回払いのほか、ボーナス一括払い・2回払い・リボ払い・分割払い、キャッシングのご利用も可能です。





4.会員向けwebサイト「Vpass」・スマートフォンアプリ「Vpass」の利用が可能

・ログイン操作も生体認証で簡単(アプリのみ)

【対応生体認証】iOS:Touch ID/Face ID、Android:生体認証

(一部機種でご利用いただけない場合があります。)



・利用額やポイント残高などをweb上やアプリですぐに確認できる



・家計管理機能によりキャッシュレスを一括管理し、毎月の収支を見える化



・ご利用通知の設定でカードを使うたびメールやアプリに通知が届き、使い過ぎや不正利用の不安を解消



・「海外」「インターネットショッピング」「すべてのカード利用」の区分で利用停止設定が可能



・カードを使うたびに貯まるスタンプを集めるとスイーツやギフト券などをプレゼント(アプリのみ)



会員向けwebサイト「Vpass」についてはこちら :https://www.smbc-card.com/mem/index.jsp

スマートフォンアプリ「Vpass」についてはこちら:https://www.smbc-card.com/mem/info/apprenewal.jsp







本カード概要





名称 : 長野銀行ビジネスカード for Owners



国際ブランド : Visa



募集開始日 : 2022年11月14日(月)



申込方法 : 専用ページからのオンライン入会

https://www.smbc-card.com/hojin/lineup/naganobk.jsp



※1 Vポイントは、カードご利用金額に応じてたまるSMBCグループ共通のポイントです。

支払金額への充当のほか、景品交換や他社ポイントへの移行などに使うことができるサービスです。

ご利用の方法や、条件などVポイントについて詳細はこちらのページをご覧ください。

https://www.smbc-card.com/mem/wp/about_vp.jsp



※2 日本を含む世界約200の国と地域で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。

レジにあるリーダーにタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要で、スピーディーかつ安全にお支払いが完了します。一定金額を超える支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となります。

Visaのタッチ決済についてはこちらのページをご覧ください。

https://www.smbc-card.com/brand/contactless.html





三井住友カードは長野銀行と共に、お客さまにより安全で利便性の高い決済手段を提供し、今後も更なるキャッシュレス化の推進に努めてまいります。







キャンペーン概要





長野銀行ビジネスカード for Owners 新規入会&ご利用キャンペーン









