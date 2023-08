[日本ロレアル株式会社]

MYSLF EAU DE PARFUM

MYSLF オーデパルファム

2023年9月1日(金)全国発売

60mL 14,520円(税込)/ 100mL 19,800円(税込)







MYSLF - イヴ・サンローランのメンズフレグランスのDNAへ







”フレッシュとセンシュアル”

”クリーンとセクシー”

”光と影”

”繊細な儚さとアバンギャルドなパワー”



相反する2つの魅力のダイナミックな衝突は、イヴ・サンローランのメンズフレグランスのDNAに。

このDNAを受け継ぎ、さらなる進化を遂げた現代を生きる、次世代の男性に捧げる新フレグランス「MYSLF」

「男性らしさ」とは?今、根底から覆される「マスキュリン」の定義が明かされます。



やわらかくセンシュアルなオレンジブロッサムとフレッシュでドライなウッディノートで、2つのコントラストが織りなすモダンマスキュリン。

纏うたびにそれぞれの個性となる。どこまでも自分自身にフィットする香り「MYSLF オーデパルファム」の誕生です。









THE INGREDIENTS









「MYSLF オーデパルファム」は、固定概念を打ち破る、やわらかいオレンジブロッサムを中心としたフローラルとウッディが織りなす爽快な香りで構成されています。







THE PERFUMERS





ダニエラ・アンドリエ、クリストフ・レイノーと、アントワーヌ・メゾンデューの3人がタックを組み、

美しく、かつポエティックに作り上げた、男性のための新しいステートメントフレグランス、MYSLF。

モダンマスキュリンをコンセプトに、キーとなったのは男性らしいパワーではなく、花のようなやわらかさとフレッシュさ。彼らにとってメンズフレグランスは、ジェンダーレスであり、今までの固定概念を打ち破るものでした。



香りをまとうことは、誰かのためでなく自分自身のため。

自分を自由に表現することだから。



THE BOTTLE - スリークな新 YSL シルエット







脈打つ鼓動のようなカサンドラロゴ。 イヴサンローランが生涯愛した 、YSL を代表するブラック 。

そしてシースルーのボトム 。 ディスラプティブ で タイムレス 。 力強く 、センシュアル 。

まさに YSL のアティチュードを体現するデザイは 、単なるボトルではなく 、もはやバイブを放つような神秘的なトーテムです 。シンプルなフォルムとシャープなガラス、 シンプルでラグジュアリー な 唯一無二のデザインは 、 繊細なディテールが重なり合い 、見る者の視線を 奪います 。

思わず指を滑らせると 、まるでシームレスのスーツを撫でるような感覚に陥るほど 、滑らかでエレガントなデザインです。





THE AMBASSADOR

AUSTIN BUTLER オースティン・バトラー









”BEING MYSLF IS THE BOLDEST THING I CAN DO”

「大胆に自分らしさを貫くこと」

‐AUSTIN BUTLER



『エルヴィス 』 での演技は賞賛を浴び、アカデミー賞はじめ、主要な映画賞に軒並みノミネート。

見事、ゴールデン・グローブ賞や英国アカデミー賞を受賞した若き俳優。

クエンティン・タランティーノやドゥニ・ヴィルヌーヴ、そしてスティーヴン・スピルバーグら監督の映画にも出演。若くしてすでに多くのディレクターとのコラボレーションを実現させました。

セクシーで大胆、そしてオーセンティックなオーラをまとうバトラーはジェンダーの垣根を越えて、見るものを魅了します。その内なる輝きと自信に満ち溢れたアティチュードは、”MYSLF ”のモダンマスキュリンな世界観に完璧にマッチ。

キャンペーンムービーでは、ジュリア・ディクルノ監督の指揮のもと、真の自分らしさという“ MYSLF” のステートメントを、完璧に体現しすべてのシーンにおいて、彼の力強い意思を感じさせるほどに。

















お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル:0120-526-333

公式オンライン ブティック:https://www.yslb.jp/



