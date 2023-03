[株式会社ドミノ・ピザ ジャパン]

3月9日(木)~3月22日(水)期間限定 (1)『マイドミノ』が超おトク!2個で1,555円*~!(2)Sサイズピザ2枚+サイド2品で1,799円*~!



株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(代表取締役:ジョシュア・キリムニック、CEO:マーティン・スティーンクス、本社:東京都品川区)が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2023年3月9日(木)から3月22日(水)の14日間、『Go! Go! Go! キャンペーン』を開催します。

スポーツ観戦のお供といえば、応援しながら片手で食べられる、「ピザ」、「ポテトフライ」、「からあげ」が、人気グルメの「最強御三家」と言えるでしょう。そこで、ドミノ・ピザでは、今回、全力でスポーツ応援したいファンのために、この「最強御三家」をいっぺんに楽しめる3点セットを、超おトクな価格でご用意しました。





お好きなメインとお好きなサイドメニュー2個がセットになった、おひとり様用『マイドミノ(My Domino’s)』を、14種類の中からどのピザを選んでも、お持ち帰りでも、デリバリーでも、2個で1,555円*~と超おトク。ピザライスボウルやパスタからも選べて、最大1,825円の割引となっています。選べるサイドメニューには、もちろん、ポテトフライも、ジューシーからあげも、骨付きフライドチキン、チキンナゲットもあります。

さらに、今回はもう一つ、Sサイズピザ2枚とサイド2品を、お持ち帰り1,799円*~、デリバリー2,299円*~でお楽しみいただけるピザセットもご用意しました。こちらも選べるサイドメニューには、ポテトフライも、ジューシーからあげも、骨付きフライドチキン、チキンナゲットもあります。

ひとりで、ふたりで、みんなで、スポーツ応援する時に、お供にかかせない「最強御三家」がいっぺんに楽しめ、いっそう応援に火が入ること間違いなしです。







スポーツ観戦のお供といえば、「ピザ」「ポテトフライ」「からあげ」が最強御三家。だからセットにしました!

どのピザを選んでも「マイドミノ」2個で、お持ち帰りでもデリバリーでも1,555円*~は超おトク







『Go! Go! Go! キャンペーン』は、スポーツを全力で応援したいファンのために、ドミノ・ピザがご提供する特別セットです。2023年3月9日(木)から3月22日(水)の14日間限定で、(1)「マイドミノ」2個をお持ち帰りでも、デリバリーでも、1,555円*~、(2)ピザ2枚+サイド2品をお持ち帰りで1,799円*~、デリバリーで2,299円*~、の特別価格でご提供します。

自宅でスポーツ観戦する時には、やっぱりお供のグルメは欠かせません。数あるグルメの中でも、応援しながら片手でたべられるという点で、「ピザ」、「ポテトフライ」、「からあげ・フライドチキン・チキンナゲット」は、日本人の人気「最強御三家」と言ってもいいでしょう。

そこで、『Go! Go! Go! キャンペーン』では、この「最強御三家」をいっぺんに食べられるセットを、超おトクな価格でご用意しました。

特におススメなのが、(1)『マイドミノ』2個で1,555円*~のセットです。

これなら、ワンボックスで、ピザとポテトフライ、からあげ(もしくは、フライドチキンやチキンナゲット)の最強セットが楽しめます。

『マイドミノ』は、2月の販売開始から大好評のおひとり様向けメニュー。今回は、お好きなメイン1品+お好きなサイド2品をワンボックスに、メインとサイドを組み合わせて、自分専用セットをお楽しみいただけます。

メインはピザ14種類、ピザライスボウル10種類、パスタ他4種類の、全28種類が対象です。ひとり分にちょうどよい直径18cmサイズのピザには、ロングセラーの「ドミノ・デラックス」や王道の「マルゲリータ」を中心に、ドミノの人気ピザをラインナップしています。一見したらピザなのに、食べてみたらバーガーとSNS上でも話題の「ビッグダックバーガー」や、3月6日に発売したばかりの「牛すき焼き」、「炭火焼塩豚カルビ」などもお得な本キャンペーンの対象商品です。また、100%国産米を使ったバターライスの上に、100%モッツァレラチーズとピザのトッピングをのせて、オーブンで香ばしく焼き上げた「ピザライスボウル」もお選びいただけます。サイドメニューは、ポテトフライ、ジューシーからあげ、骨付きフライドチキン、チキンナゲットの他にもデザートも含めた全8種類より選択可能です。

さらに、家族、友人、仲間と集まって、みんなでピザをシェアしながら応援したいというご希望にも、ぴったりのおトクなメニューもご用意。(2)ピザ2枚+サイド2品で、お持ち帰り1,799円*~、デリバリー2,299円*~のセットにしました。こちらのサイドメニューには、ポテトフライ、ジューシーからあげ、骨付きフライドチキン、チキンナゲットの他にも、デザート、サラダなど、より多数の種類をご用意しています。みんなでスポーツ観戦ホームパーティーを開催する方、スポーツバーでパーティーを開催する方、とにかくピザを囲んで、スポーツ観戦をしながらパーティー気分を味わいたい方にピッタリの、豪華でおトクなセットです。

気分があがる「クワトロ・ニッポン」、新発売の「肉ピザ・クワトロ」など、いつも食べなれたお好きな味や、一緒に集まるからこそ食べてみたい味など、お選びください。



スポーツ観戦人気グルメ「御三家」で、全力で応援しましょう!期間限定のアツアツなピザセットで 家族や友人、仲間と激アツで楽しいスポーツ観戦をお楽しみください!





スポーツ観戦にぜひおススメしたいメインのラインアップ







【マイドミノ ドミノ・デラックス&マルゲリータ】

ドミノ・ピザが創業した1985年に販売され、以降ロングセラーの看板商品のドミノ・デラックスと、昨年発表した「お持ち帰り人売上気ランキング」で堂々の総合ランキング1位を獲得したマルゲリータがハーフ&ハーフでお楽しみいただける1枚。ドミノの人気の味を一度で味わえる逸品です。





【マイドミノ ビッグダックバーガー】





ピクルスがきいたバーガーソースにチェダーチーズのコクのある味わいが、よりバーガーの旨みを演出し、見た目にも食欲をそそる1枚!特製バーガーソースは、みじん切りにしたピクルスがアクセントとなっているほか、ビーフパティとの相性を考え、マヨネーズをベースにマスタードや玉ねぎを合わせた、バーガーにぴったりな特製ソースです。程よい酸味とコクのある味わいがたまりません。



【マイドミノ 牛すき焼き】





こだわりの醤油と砂糖で味付けした、旨みたっぷりのすき焼き味の牛肉を豪快にトッピング!すき焼き味の牛肉に、フレッシュなシャキシャキ食感の長ネギと濃厚な卵黄ソースを絡めた、本格的なすき焼きが味わえるピザです。

ほんのり甘く味わい深いすき焼きの味は、2種類の醤油と2種類の砂糖を使用した黄金比の割り下で味付け。牛肉は香ばしさを残しつつも、柔らかさを引き立たせるために、試行錯誤を重ねて開発しました。



【炭火焼塩豚カルビ】





炭火で焼いた塩豚カルビと香ばしいスライスガーリックをピザに合わせた1枚です。

塩だれたっぷりの旨み溢れる炭火焼塩豚カルビとフレッシュピーマンのシャキシャキ感に、香ばしいガーリックを合わせました。赤身に脂がバランスよくのったお肉をおいしく炭火焼きし、隠し味にモンゴルの岩塩と金ごまを使用した特製塩だれを絡めて、旨味を最大限に引き出しました。炭火焼した塩豚カルビの味わいを引き立たせるためにトマトソースは使用しておりません。肉ラバーに捧ぐ1枚です。



【クワトロ・ニッポン】





「明太マヨモチ」、「北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース」、「炭火焼チキテリ」、「炭火焼ビーフ」の4種の和風の味わいが1つのピザで楽しめるプレミアム和風ピザです。2021年5月に発売され、ドミノ・ピザのレギュラーメニューに仲間入りしました。日本人に馴染みのある具材を揃え、世代を超えて楽しめ、日本人の舌に馴染みのある味わいが楽しめる1枚です。







【肉ピザ・クワトロ】



2023年3月6日から期間限定発売中の新商品です。日本人が大好きな和風お肉料理の代表格である「牛すき焼き」と「炭火焼肉」をピザにしました。「牛すき焼き」、「炭火焼塩豚カルビ」の2種の新商品と、定番で大人気の「炭火焼ビーフ」、「炭火焼チキテリ」の2種を、1枚に集め、4種の和の肉料理味わいを1枚のピザで楽しめる贅沢な一品です。







『Go! Go! Go!キャンペーン』 概要



開催期間:2023年3月9日(木)~2023年3月22日(水)

内容:(1)マイドミノ2品が、お持ち帰りでも、デリバリーでも1,555円*~

(2)ピザ2枚+サイド2品が、お持ち帰りで1,799円*~、デリバリーで2,299円*~

特設ページ:https://www.dominos.jp/service/mydominos#go



(1)マイドミノについて

※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリ、電話、店頭でご注文いただけます。

※対象商品はマイドミノ全品となります。のび~るチーズ棒、エッグタルト、炙り焼きチキンには追加のグレードアップ料が適用されます。

※メインの選べるピザは、生地変更、追加トッピング、ハーフ&ハーフ、トッピング二倍盛りはご利用いただけません。

※「メインの選べるピザ」の4種類のハーフ&ハーフのピザは固定です。

※在庫の状況により、セットメニューの内容が予告なく変更になる可能性がございます。

※ご注文の際に、クーポン番号「928781」をお知らせください。

※デリバリー・お持ち帰りでご利用いただけます。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※ご用意した商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

(2) Sサイズピザ2枚+サイド2品について

※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリでご注文いただけます。電話、店頭でのご注文はできません。ご了承ください。

※表示価格は1ハッピーSサイズの料金です。2ハッピー、3ハッピー、4ハッピーにグレードアップされる場合には差額を頂きます。

※ご注文の際に、デリバリーはクーポン番号「314535」を、お持ち帰りはクーポン番号「271492」をお知らせください。

※デリバリー・お持ち帰りでご利用いただけます。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※ご用意した商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。



*当社は品質とサービスを維持し、さらには向上させるために、すべての注文(電話注文、店頭注文を除く)に対してサービス料を頂戴しております。サービス料は、299円を上限として、ご注文金額の7%相当額とさせていただきます。サービス料は予告なく変更になることがございます。





