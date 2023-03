[NTTアドバンステクノロジ株式会社]

~WinActorでデータベースを簡単・安全に操作、お客様のDX推進を迅速・強力に支援~



NTTアドバンステクノロジ株式会社(以下:NTT-AT、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:伊東 匡)とCData Software Japan 合同会社(以下:CData、日本法人:宮城県仙台市、代表社員 職務執行者:疋田 圭介)は、両社のサービス・製品連携による協業の成果の一環として、「WinActorシナリオセンタ」のサービスである「WinActor Data Driver」シリーズに、データベース「Oracle」「PostgreSQL」「MySQL」「MariaDB」「MongoDB」との連携を実現する新たなラインアップをNTT-ATから提供開始しました。









RPAを使用してシステム間を連携する方法は、従来に比べて低コストかつ短期間で実現可能な手法として注目されています。「WinActor Data Driver」シリーズは、NTT-ATが開発・提供中のRPAツール「WinActor」を活用したERPソリューションやSaaSソリューションとの連携を実現しましたが、多くのお客様からのご要望を受けて、今回「WinActor」で簡単かつ安全に主要データベースとの連携を実現する、新たなラインアップを拡充いたしました。



NTT-ATとCDataは、引き続きデータ連携での知見や技術を活かし、お客様から寄せられる「より迅速・確実に、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進で最適化した社内業務環境を導入・運用したい」というご要望の実現に向け、「WinActor Data Driver」をはじめとしたサービス等の提供を通じて、強力に支援してまいります。







■背景

NTT-ATとCDataは、「自らのDX」で得た知見や技術を基にDX支援ソリューション・コンサルティングを展開するNTT-ATと、250以上のSaaS・データベースに標準SQLでの接続が可能なデータコネクタを持つCDataの両社の強みを活かし、お客様のDX推進を支援するべく昨年8月に協業を開始*1しました。



この協業でNTT-ATは、「代表的なSaaSや既存システムとの接続・データ連携をより容易に実現したい」とのご要望にお応えするため、「WinActor Data Driver」シリーズの提供を開始しました*2*3*4。



これらのData Driverの提供により、「WinActor」をすでにご利用いただいているお客様から「WinActor Data Driverの利用でWinActorシナリオを安定運用できる」、また、これからご利用予定のお客様からも「WinActorとWinActor Data Driverを利用することで、開発するより低コスト・短期間で簡単にシステム・データ連携を実現できる」と、多くの引き合いをいただいています。



今回は、「WinActorでデータベースを簡単・安全に利用できないか」、「データベースを利用したいが、SQL文を作るのが難しい」というお客様のご要望を受けて、「WinActor」を利用して主要データベースとの連携を簡単に実現する新たなラインアップを提供することとしました。



*1 NTT-ATとCDataが企業のDX推進に向け協業開始

https://www.ntt-at.co.jp/news/2022/detail/release220831.html



*2 NTT-ATがDX支援コンサルティングを強化

https://www.ntt-at.co.jp/news/2022/detail/release221115.html



*3 NTT-ATが「WinActor Data Driver」のラインアップ拡充~SAP ERP~

https://www.ntt-at.co.jp/news/2022/detail/release221208.html



*4 NTT-ATが「WinActor Data Driver」のラインアップ拡充~Salesforce・Box~

https://www.ntt-at.co.jp/news/2022/detail/release230131.html



■「WinActor Data Driver」の概要

「WinActor Data Driver」により、専門知識がなくても「WinActor」を用いたシステム間の連携を容易に実現します。またAPIの仕様変更発生時にも都度の対応が不要になり、WinActorシナリオの安定的な運用が可能となります。



また、WinActorシナリオへの組み込みも簡単に実施できるため、「WinActor」をご利用いただいている場合は、既存のWinActorシナリオにもご活用いただけます。

「WinActor Data Driver」の概要は以下のとおりです。



▶データベース連携【新規追加】







▶ERP・SaaS・クラウドサービス連携





※WinActorシナリオの作成には別途WinActorライセンスが必要です。

※DX支援ソリューション「WinActor Data Driver」

https://www.ntt-at.co.jp/product/dx-sol/scenario-center/data-driver/



■サービスの提供について

「WinActor Data Driver」は「WinActorシナリオセンタ」のサービスとして提供しています。

価格・サービスの詳細については、下記の「商品に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。



■今後の展開

NTT-ATは、今後もDX支援コンサルティングを通じ、「WinActor Data Driver」をはじめとしたサービスの提供を拡大することで、お客様のDX推進に関する業務課題を解決してまいります。



CDataは、NTT-ATとの協業により、国内企業へのCData製品の販売やサポート強化を図るとともに、グローバルSaaSに引き続き、国内SaaS向けにコネクティビティの拡張を推進していく予定です。





■「WinActor」について【 商品サイト:https://winactor.biz/ 】

「WinActor」は、NTTアクセスサービスシステム研究所で研究開発された技術をベースに、NTT-ATが商品化した純国産のRPAです。

Windowsアプリケーション・Webアプリケーションで行うさまざまなPC操作を「シナリオ」として記録し、自動化します。定型的な繰り返し作業や、大量データを扱う作業を正確に再現することが可能です。さらに、既存システムに手を加えることなく、これまで人手で行ってきた複雑な操作や複数システムにまたがるデータの投入を自動化し大幅な効率・品質・コスト改善につなげることができます。「WinActor」は、企業等の働き方改革・業務効率化に貢献するツールとして注目され、日本企業の業務にマッチしたRPAとして、金融業から物流・小売業まで幅広い分野の7,500社を超える企業に導入いただいています。大企業のほか中堅・中小企業や全国の自治体にも利用者が増え続けています。







●NTTアドバンステクノロジ株式会社 会社概要【 https://www.ntt-at.co.jp/ 】

NTTアドバンステクノロジ株式会社は、1976年の設立以来、NTTグループの技術的中核企業として、NTT研究所のネットワーク技術・メディア処理技術・日本語処理技術・環境技術・光デバイス・ナノデバイス技術などの多彩な先端技術のみならず、国内国外の先端技術を広く取り入れ、それらを融合してお客様の課題を解決し、お客様にとっての価値を提供し続けています。

名 称:NTTアドバンステクノロジ株式会社

所 在 地:東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

設 立:1976年12月17日

資 本 金:50億円

代 表 者:代表取締役社長 伊東 匡

事業内容:トータルソリューション事業、スマートコミュニティ事業、セキュリティ事業、クラウド・IoT事業、AI×ロボティクス事業、グローバル事業、知的財産事業





●CData Software Japan 合同会社 会社概要【 日本法人サイト:https://www.cdata.com/jp/ 】

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。250以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。

名 称:CData Software Japan 合同会社

所 在 地:宮城県仙台市青葉区中央1丁目6-27 仙信ビル

設 立:2016年6月6日

資 本 金:10百万円

代 表 者:代表社員 職務執行者:疋田 圭介

事業内容:ソフトウェアのマーケティングおよび販売、ローカライゼーション開発サポート





※記載された会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

※(C) 2022 ServiceNow, Inc. All rights reserved. ServiceNow、ServiceNowのロゴ、Now、その他の ServiceNowマークは米国および/またはその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名と製品名は、関連する各会社の商標である可能性があります。



