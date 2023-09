[株式会社みらいワークス]

株式会社みらいワークス(本社:東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」)と、仙台市(市長:郡 和子)は、東北から世界を変えるスタートアップの創出およびエコシステムの強化を推進しています。この度、4プログラムの採択者、合計14者が決定しましたので、お知らせいたします。今後、当社は仙台市と共に、採択者に伴走し、2024年3月に仙台市で開催される成果発表会を実施します。









■ 各プログラム採択者詳細

<TGA~DeepTech~2023> 採択者4者

ミドルステージ以降の研究開発型スタートアップを対象に、個別ニーズに合わせた成長支援を行うプログラムです。ミドルステージ以降のスタートアップに対する支援は仙台市として新たな取組みとなります。



今後、下記採択者には、販路拡大、広報強化、不足分野の人材派遣など、個者のニーズに合わせたカスタマイズ支援を提供します。







<SENDAI NEW PUBLIC 2023> 採択者4者

社会課題の解決を目指す起業家予備軍やシード期のスタートアップを対象に、事業アイデアのブラッシュアップや実用化に向けた支援を行うプログラムです。



今後、下記採択者には、実現したいプランの分野に強い専門家が約半年間伴走します。







<Singapore Week of Innovation and Technology 2023(SWITCH)> 採択者3者

海外展開を希望し、東北に事業所を有するスタートアップ企業を対象に、Enterprise Singapore(シンガポール企業庁)が主催する、世界とアジアのイノベーション・エコシステムのリーダー、起業家、クリエイター、アクセラレーター、投資家が一堂に会するアジア最大級のディープテックイベントに出展を希望する企業を募集するプログラムです。



今後、採択者は2023年10月31日~11月2日にシンガポールで開催される『Singapore Week of Innovation and Technology 2023(SWITCH)』( https://www.switchsg.org/ )に無料で渡航・出展でき、展示ブースの出展、オンラインブースへの出展、Slingshot(ピッチコンテスト)・ステージイベント等へ参加いただきます。







<SLUSH> 採択者3者

海外展開を希望し、東北に事業所を有するスタートアップ企業を対象に、2008年にヘルシンキで生まれ、若手起業家・イノベーターを支援するプラットフォームとして大きな成長を遂げている、世界中から多くの投資家が集まる北欧最大のスタートアップイベント「SLUSH」に出展する企業を募集するプログラムです。



今後、採択者はフィンランドのヘルシンキで2023年11月30日~12月1日に開催される『SLUSH 2023』(https://slush.org/)に無料で渡航・出展でき、製品や技術シーズの展示、スタートアップピッチや大企業等との商談へ参加いただきます。









※1 アクセラレーションプログラムとは:大手企業や自治体等がスタートアップ企業に対して出資や支援を行う事により、事業共創を目指すための取り組み。



※2 仙台市のスタートアップ創出・育成に関する業務受託に関する当社プレスリリース https://mirai-works.co.jp/news/news8944/



